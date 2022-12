сегодня



TED NUGENT получил награду за защиту свободы



TED NUGENT в программе "The Nightly Nuge" поговорил о том, как исполнил национальный гимн первого декабря и получил из рук Дональда Трампа награду "Great American Defender Of Freedom":



«Эту награду вручил мне великий президент Дональд Трамп, и здесь написано: "Награда великого американского защитника свободы. American Freedom Tour. Теду Ньюдженту". И поэтому я принимаю эту награду, Keith, от твоего имени, потому что ты борец за свободу, и вся моя команда, и моя жена Shemane, мои дети, которые противостоят лжи, мошенничеству, насмешкам под давлением сверстников. Бог создал нас личностями.



Поэтому здесь, на "The Nightly Nuge", я выступаю от имени всех, кто смотрит и славит "The Nightly Nuge", где правда, логика и здравый смысл — это ветер под крыльями нашего орла. И если мы не будем бороться со злом, если "я не занимаюсь политикой", то вы буквально подпитываете зло. В 2022 году, если вы не против Нэнси Пелоси и Джо Байденов, Хантеров Байденов, Эриков Холдеров, Бараков Обам и Хиллари Клинтонов, если вы не против них, тогда сатана... И это жёсткая, суровая формулировка... Если вы с демократами и считаете, что мужчины должны уничтожать с таким трудом заработанные мировые спортивные рекорды женщин, и если вы думаете, что жирные, извращённые, сатанинские мужчины должны иметь возможность трогать детей на соревнованиях драг-квин, то вы на стороне зла. Вы должны заниматься политикой!»





View this post on Instagram

















+1 -0



просмотров: 178