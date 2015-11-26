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TED NUGENT — о DEE SNIDER'е: «Как можно в один прекрасный день просто решить и стать м*даком?»



TED NUGENT в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, что он думает о DEE SNIDER'e, который публично радовался тому, что Ted заболел COVID-19:



«Какими же должен быть мыслительный процесс, чтобы такое сделать? Мы с ним были друзьями. Какой ужасный человеческий импульс — ужасный, гнилой, ненавистный, бездушный импульс — должен быть у мерзких хоббитцоф людей, чтобы получать удовольствие и радоваться болезни товарища! Это распространилось по всему миру, и левые заявили, что я получил то, что заслужил. Как я это заслужил? "Ну, вы назвали болезнь мистификацией". Я никогда, никогда не использовал слово на букву "М". Я никогда не использовал слово "мистификация"; я никогда не называл это мистификацией. Я назвал [главного врача по инфекционным заболеваниям Энтони] Фаучи мошенником. Я упомянул [спикера Палаты представителей Нэнси] Пелоси, Фаучи и [бывшего президента США Барака] Обаму как людей, которые в лаборатории в Ухане за счёт наших налогов выращивали оружейный вирус коммунистического Китая? Это не предположение от Ted'a Nugent'a. У нас есть видеозапись. И они ликовали.



Такой человек, как Dee Snider, — как вы можете отказаться от своей человечности и получать удовольствие от болезни другого человека? Какое ужасное, кошмарное проявление отказа общества от человека. Поэтому я молюсь за Dee Snider'офф, чтобы они позволили себе быть не настолько гнилыми. Я ожидаю подобного от марксистов и леваков, но не от Dee Snider'a и других достаточно порядочных людей, потому что они ведь неплохие люди. Но послушайте, он действительно показал свою гнилую, ужасную сторону, когда сделал это. И это нисколько не повлияло на меня, потому что я знаю, что всегда были плохие, мерзкие людишки.



Так что если Dee Snider смотрит это, Dee, — я думаю, это была ошибка; я не думаю, что ты такой, каким ты себя показал. Но когда ты будешь готов стать мужчиной и извиниться, я буду ждать и приму твои извинения, потому что это был гнусный момент в остальной замечательной жизни.



Как можно в один прекрасный день просто решить стать м*даком? Это печально...»



Далее Nugent заявил, что желать людям зла, основываясь на политических взглядах или любых других факторах, просто непозволительно:



«Так что, маленькие мальчики и девочки, которые болеют лейкемией, они заслуживают этого? Вы что, шутите? Я полагаю, что когда кто-то заболевает раком и продолжает курить, пить и употреблять еду, которая не является едой, я полагаю, что в какой-то момент вы заслуживаете этого, потому что вы знаете, что это вредно для вас, но вы продолжаете это делать; вот тогда вы что-то заслуживаете. Но какой безмозглый идиот будет получать удовольствие от того, что кто-то, даже если он ненавидит мои взгляды... А если вы ненавидите мои взгляды, то вы, должно быть, настоящий отброс, потому что мои взгляды — это свобода; мои взгляды — это самоочевидная истина, основанная на данных Богом индивидуальных правах, Бог, семья, страна, Конституция, Билль о правах, Декларация независимости, трудовая этика, закон и порядок, Десять заповедей, Золотое правило. У вас есть проблемы с этим? Это основа Америки. Так что если у вас есть проблемы из-за взглядов Ted'a Nugent'a, вы просто редиска!



Даже такие парни, как Tom Morello, которого я люблю, и [Carlos] Santana, которого я люблю, носят футболку с Че Геварой. Так ты сторонник геноцида? Вы ведь поддерживаете парня, который убил бы вас. Че убил бы Santana'у и Tom'а Morello, если бы у него был шанс. Какого хрена? Сколько химикатов, изменяющих сознание, ты должен употребить, чтобы быть таким тупым? Что за х$$$я? Носить футболку Че Гевары — это то же самое, что носить футболку Адольфа Гитлера. Что не так с этими людьми? Это невозможно объяснить. Нужно буквально взять свою душу и выбросить её на помойку, чтобы быть настолько тупым!»







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