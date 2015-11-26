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Ted Nugent

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14 дек 2021 : 		 TED NUGENT — о DEE SNIDER'е: «Как можно в один прекрасный день просто решить и стать м*даком?»

11 дек 2021 : 		 TED NUGENT: «SEBASTIAN BACH хотел быть больше поп-певцом, чем рок-вокалистом»

3 дек 2021 : 		 TED NUGENT: «Я не пишу песни, я их эякулирую»

2 дек 2021 : 		 TED NUGENT: «Если вы против Кайла Риттенхауса, вы на стороне зла!»

1 дек 2021 : 		 TED NUGENT: «Политкорректность — это отказ от человечности»

24 ноя 2021 : 		 TED NUGENT: «Байден... Что ты такое?»

22 ноя 2021 : 		 TED NUGENT: «Кайл правильно застрелил этих мародеров!»

18 ноя 2021 : 		 TED NUGENT — о словах Simmons'a: «И тебя вылечу»

15 ноя 2021 : 		 Видео с текстом от TED NUGENT

28 окт 2021 : 		 TED NUGENT: «Я помолюсь за протухшего, мерзкого, гнилого уродца Алека Болдуина»

18 окт 2021 : 		 TED NUGENT — об охоте

12 окт 2021 : 		 TOM MORELLO — о дружбе с TED'ом NUGENT'ом

6 окт 2021 : 		 TED NUGENT: «Ну что, вакцинированные овцы, как вы там?»

30 сен 2021 : 		 TED NUGENT: «БэЛэМэ — террористы!»

31 авг 2021 : 		 TED NUGENT: «Байден не может подобрать слова, а если и подбирает, то это глупость»

25 авг 2021 : 		 TED NUGENT: «Маски не работают!»

17 авг 2021 : 		 TED NUGENT: «Я был рождён с правом хранить и носить оружие»

16 авг 2021 : 		 TED NUGENT предлагает 5 000 за стрелка по оленям

15 авг 2021 : 		 TED NUGENT об уходе из NRA

10 авг 2021 : 		 TED NUGENT: «Технологии отваживают людей от практики на гитаре»

5 авг 2021 : 		 TED NUGENT ушел из NRA

29 июл 2021 : 		 TED NUGENT: «Не хочу я вашей дозы!»

25 июл 2021 : 		 TED NUGENT: «Любое слово Байдена не имеет отношения к правде»

19 июл 2021 : 		 TED NUGENT считает, что в США не существует проблем с оружием

5 июл 2021 : 		 TED NUGENT: «Ну камон, какой я расист!»

1 июл 2021 : 		 TED NUGENT: «В ЗСРнР меня не берут из-за NRA»
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TED NUGENT — о DEE SNIDER'е: «Как можно в один прекрасный день просто решить и стать м*даком?»



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TED NUGENT в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, что он думает о DEE SNIDER'e, который публично радовался тому, что Ted заболел COVID-19:

«Какими же должен быть мыслительный процесс, чтобы такое сделать? Мы с ним были друзьями. Какой ужасный человеческий импульс — ужасный, гнилой, ненавистный, бездушный импульс — должен быть у мерзких хоббитцоф людей, чтобы получать удовольствие и радоваться болезни товарища! Это распространилось по всему миру, и левые заявили, что я получил то, что заслужил. Как я это заслужил? "Ну, вы назвали болезнь мистификацией". Я никогда, никогда не использовал слово на букву "М". Я никогда не использовал слово "мистификация"; я никогда не называл это мистификацией. Я назвал [главного врача по инфекционным заболеваниям Энтони] Фаучи мошенником. Я упомянул [спикера Палаты представителей Нэнси] Пелоси, Фаучи и [бывшего президента США Барака] Обаму как людей, которые в лаборатории в Ухане за счёт наших налогов выращивали оружейный вирус коммунистического Китая? Это не предположение от Ted'a Nugent'a. У нас есть видеозапись. И они ликовали.

Такой человек, как Dee Snider, — как вы можете отказаться от своей человечности и получать удовольствие от болезни другого человека? Какое ужасное, кошмарное проявление отказа общества от человека. Поэтому я молюсь за Dee Snider'офф, чтобы они позволили себе быть не настолько гнилыми. Я ожидаю подобного от марксистов и леваков, но не от Dee Snider'a и других достаточно порядочных людей, потому что они ведь неплохие люди. Но послушайте, он действительно показал свою гнилую, ужасную сторону, когда сделал это. И это нисколько не повлияло на меня, потому что я знаю, что всегда были плохие, мерзкие людишки.

Так что если Dee Snider смотрит это, Dee, — я думаю, это была ошибка; я не думаю, что ты такой, каким ты себя показал. Но когда ты будешь готов стать мужчиной и извиниться, я буду ждать и приму твои извинения, потому что это был гнусный момент в остальной замечательной жизни.

Как можно в один прекрасный день просто решить стать м*даком? Это печально...»

Далее Nugent заявил, что желать людям зла, основываясь на политических взглядах или любых других факторах, просто непозволительно:

«Так что, маленькие мальчики и девочки, которые болеют лейкемией, они заслуживают этого? Вы что, шутите? Я полагаю, что когда кто-то заболевает раком и продолжает курить, пить и употреблять еду, которая не является едой, я полагаю, что в какой-то момент вы заслуживаете этого, потому что вы знаете, что это вредно для вас, но вы продолжаете это делать; вот тогда вы что-то заслуживаете. Но какой безмозглый идиот будет получать удовольствие от того, что кто-то, даже если он ненавидит мои взгляды... А если вы ненавидите мои взгляды, то вы, должно быть, настоящий отброс, потому что мои взгляды — это свобода; мои взгляды — это самоочевидная истина, основанная на данных Богом индивидуальных правах, Бог, семья, страна, Конституция, Билль о правах, Декларация независимости, трудовая этика, закон и порядок, Десять заповедей, Золотое правило. У вас есть проблемы с этим? Это основа Америки. Так что если у вас есть проблемы из-за взглядов Ted'a Nugent'a, вы просто редиска!

Даже такие парни, как Tom Morello, которого я люблю, и [Carlos] Santana, которого я люблю, носят футболку с Че Геварой. Так ты сторонник геноцида? Вы ведь поддерживаете парня, который убил бы вас. Че убил бы Santana'у и Tom'а Morello, если бы у него был шанс. Какого хрена? Сколько химикатов, изменяющих сознание, ты должен употребить, чтобы быть таким тупым? Что за х$$$я? Носить футболку Че Гевары — это то же самое, что носить футболку Адольфа Гитлера. Что не так с этими людьми? Это невозможно объяснить. Нужно буквально взять свою душу и выбросить её на помойку, чтобы быть настолько тупым!»

TED NUGENT To DEE SNIDER:





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КомментарииСкрыть/показать 4 )

dark_medieval_times


14 дек 2021, 16:00		Ted Nugent Are You Ahuel tam???

Санчез


14 дек 2021, 16:07
dark_medieval_times, он дед, ему можно

Tomahawk


14 дек 2021, 16:11		>Ted Nugent Are You Ahuel tam???

El Comandante, zalogiñtes por favor

SnakeZ


14 дек 2021, 16:20		За окном слякоть и морось, настроение 0, а вот почитаешь спичи от старика Теда и на душе как - то солнечней.. Спасибо! Жги ещё!


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