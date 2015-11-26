сегодня



TED NUGENT : «Удивительно, что меня ещё на забанили»



TED NUGENT в рамках недавнего стрима на YouTube снова выдвинул необоснованные обвинения в том, что технологические компании цензурируют его речь, поскольку Facebook и другие технологические компании пытались ограничить дезинформацию о вакцине против коронавируса.



«Боже, Big Tech сокрушает Первую поправку, как какие-то обмазанные жиром злоумышленники. Эй, проверяющие факты Big Tech, вы лживые подонки. И все они должны предупреждать о дезинформации COVID. Нет, нет, нет — всё, что исходит от Big Tech, СМИ и правительства, это и есть дезинформация.



Когда я делюсь [информацией от группы врачей] Frontline Doctors, эпидемиологов и вирусологов, экспертов, преданных жизни, профессиональных медицинских специалистов, врачей и учёных, когда я излагаю их выводы, это не дезинформация — это актуальная информация.



Большие технологии, СМИ и правительство, академические круги и Голливуд узнают то, что исходит от меня, — потому что у меня нет никаких медицинских или научных догадок; я самоуверенный, но я не настолько глупый. Поэтому я обращаюсь к профессиональным медикам, преданным своему делу врачам Frontline Doctors, и делюсь правдой, логикой и медицинским здравым смыслом. И когда они определяют это как дезинформацию, это и есть дезинформация. Хорошо? Так что давайте будем предупреждены».



Говоря о том, что он по-прежнему может делиться своими взглядами в большинстве крупных социальных сетей, таких как Facebook, Twitter, Instagram и даже YouTube, он отметил:



«Я не могу поверить, что они ещё не забанили меня. Твиттер сделал это с Шемане [женой музыканта]. Она как мать Тереза, Жанна д'Арк. Она величайшая, милейшая, безобидная женщина, которая когда-либо ходила по земле, а её удалили из Twitter, потому что она сказала что-то положительное о Дональде Трампе, — несущественное, просто комплимент.



Кстати, вы знаете Первую поправку? Она не была дана нам правительством. Это началось не тогда, когда они прописали её в Конституции. Скажи мне, что ты знаешь, что когда они записали самоочевидные истины в Конституции и Билле о правах, эти права и эти свободы не начинались с этого; они уже существовали. Нам не нужен был человек, чтобы записать их на бумаге. Мы получили их от Бога, от Создателя. Мы родились со всеми этими свободами, со всеми этими правами, которые являются очевидными и истинными. Мы просто записали их в документах на случай, если нам попадётся какой-нибудь урод вроде короля Георга — Джо Байдена — который попытается играть в тиранического императора. Мы просто хотим, чтобы это было на бумаге, чтобы ссылаться на тех панков, которые попытаются вырвать это из нашей души. Но мы знаем, что у нас это есть, когда мы рождаемся, независимо от того, есть это на бумаге или нет».







</div>





+0 -0



просмотров: 90

