Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист SACRED REICH: «Тупые расисты, захватившие Капитолий... 373
*ICED EARTH, DEMONS & WIZARDS исчезли из каталога Century Med... 83
*Новое видео ACCEPT 39
*TED NUGENT — о Трампе: «Я у алтаря этого великого человека» 39
*Лидер ICED EARTH на свободе? Уже нет 27
[= ||| все новости группы



*

Ted Nugent

*



27 янв 2021 : 		 TED NUGENT: «Страну ждут приступы фейкового расизма!»

20 янв 2021 : 		 TED NUGENT — о Трампе: «Я у алтаря этого великого человека»

14 янв 2021 : 		 TED NUGENT: «Члены БэЛэМэ устроили насильственные акты в Вашингтоне»

30 дек 2020 : 		 TED NUGENT: «2020 — это полный 3,14здец!»

27 дек 2020 : 		 TED NUGENT: «Байдена выбрали мёртвые души!»

11 дек 2020 : 		 TED NUGENT: «Только зомби могут голосовать за Джо»

3 дек 2020 : 		 TED NUGENT — о коленопреклоняющих: «Дебилы, б...»

28 ноя 2020 : 		 TED NUGENT: «Голосовало слишком много мёртвых душ»

24 ноя 2020 : 		 TED NUGENT: «Нефиг считать, сколько у меня будет людей на День благодарения»

10 ноя 2020 : 		 TED NUGENT — о победе Джо Байдена: «Дьяволы собираются захватить контроль над Америкой»

20 окт 2020 : 		 TED NUGENT: «Трамп — величайший президент США!»

22 сен 2020 : 		 TED NUGENT не замечает расизма: «Цвет кожи не имеет значения для всех, кого я знаю»

16 авг 2020 : 		 TED NUGENT призвал своих поклонников «не голосовать за Бонни и Клайда»

4 авг 2020 : 		 TED NUGENT: «Движение "Black Lives Matter" не имеет ничего общего с жизнями чернокожих»

22 июл 2020 : 		 TED NUGENT — о Трампе: «Он не какой-то мудозвон»

23 июн 2020 : 		 TED NUGENT: «Не деритесь с копами — и останетесь жить»

13 июн 2020 : 		 TED NUGENT — о лучшем гитаристе всех времён

5 июн 2020 : 		 TED NUGENT о борьбе Трампа с Твиттером

28 май 2020 : 		 TED NUGENT: «Дональд Трамп — это божественное вмешательство!»

24 май 2020 : 		 TED NUGENT: «Дональду Трампу даю рейтинг А+»

19 май 2020 : 		 TED NUGENT: «Будет чудом, если я куда-то поеду на гастроли, кроме США»

9 май 2020 : 		 TED NUGENT: «У либералов аллергия на здравый смысл и логику»

4 май 2020 : 		 TED NUGENT: «Keith Richards, может, и был пьян на каждой записи, но у него всё под контролем!»

15 апр 2020 : 		 TED NUGENT: «Дональд Трамп — величайший лидер в истории человечества!»

15 ноя 2018 : 		 TED NUGENT: «Канадцы совсем съехали с катушек», легализовав марихуану

6 окт 2018 : 		 TED NUGENT выпустит новый альбом в ноябре
Показать далее
| - |

|||| сегодня

TED NUGENT: «Страну ждут приступы фейкового расизма!»



*
zoom
*
* *
TED NUGENT написал в Facebook 22 января:

«Nuge рассказывает о последствиях байденского президентства: рост безработицы, увеличение цен на энергию и продукты питания, сокращение реальной заработной платы, жёсткое ограничение или потеря свободы, рост членства в NRA & GOA, рост продаж оружия и боеприпасов, гангстеры продолжат убивать других гангстеров в Чикаго, Америка станет гораздо более зависимой от иностранной энергии, китайцы и русские играют в шахматы против Америки, в то время как команда Байдена играет в "блошки", болезнь душит страну, процентные ставки растут, избранные богатые становятся богаче, в то время как бедные становятся беднее, оправдания и обвинение других является стандартной процедурой работы, промышленный фальшивый расизм является проблемой № 1 в Америке, нелегалы становятся гражданами США, кровососов больше, чем производителей, дело Хантера Байдена никак не расследуется, а ваша правда оказывается моей свободой We The People, покоряющей всё новые и новые адские вершины. Добро пожаловать в Зимбабве!»

TED NUGENT Predicts



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 2 )

Tomahawk


27 янв 2021, 13:53		Щас придет Flaming и распишет по понятиям.

Санчез


27 янв 2021, 15:19		>Щас придет Flaming и распишет по понятиям.
Пол левачьи?))


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 516

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом