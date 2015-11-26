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TED NUGENT : «Страну ждут приступы фейкового расизма!»



TED NUGENT написал в Facebook 22 января:



«Nuge рассказывает о последствиях байденского президентства: рост безработицы, увеличение цен на энергию и продукты питания, сокращение реальной заработной платы, жёсткое ограничение или потеря свободы, рост членства в NRA & GOA, рост продаж оружия и боеприпасов, гангстеры продолжат убивать других гангстеров в Чикаго, Америка станет гораздо более зависимой от иностранной энергии, китайцы и русские играют в шахматы против Америки, в то время как команда Байдена играет в "блошки", болезнь душит страну, процентные ставки растут, избранные богатые становятся богаче, в то время как бедные становятся беднее, оправдания и обвинение других является стандартной процедурой работы, промышленный фальшивый расизм является проблемой № 1 в Америке, нелегалы становятся гражданами США, кровососов больше, чем производителей, дело Хантера Байдена никак не расследуется, а ваша правда оказывается моей свободой We The People, покоряющей всё новые и новые адские вершины. Добро пожаловать в Зимбабве!»







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