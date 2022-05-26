26 май 2022



TED NUGENT — о стрельбе в Техасе



TED NUGENT осудил массовое убийство в Техасе, но присоединился к другим республиканцам и консервативным обозревателям, которые говорят, что страна должна решить проблемы психического здоровья:



«Мы собираемся решительно осудить злую, сатанинскую, демоническую бездуховность монстра, который готов убивать невинных детей.



И тем, кто считает, что нам нужно больше контроля над оружием, кто может быть настолько бессердечным и глупым, чтобы думать, что человек, приверженный убийству невинных людей, будет беспокоиться об очередных ограничениях на оружие, президент Байден? Как бессердечно. Как бездушно. Как жестоко. Как бесчестно».



Далее в качестве примера ситуации, в которой законопослушные граждане оказываются беззащитными, он привёл строгие законы Мексики об оружии:



«Зоны без оружия — это мечта порочных людей».



Что касается того, кто подозревается в массовом убийстве во вторник, — ученика местной средней школы, который, по словам властей, на прошлой неделе легально приобрёл две штурмовые винтовки и большое количество патронов на свой 18-й день рождения, он сказал:



«Сейчас мы не знаем всех ужасающих подробностей бойни в Увальде. Я знаю, какое это было оружие и какого калибра, и мне предоставили хронологию событий.



Я не собираюсь предполагать, что этот злоумышленник был на заметке, хотя в каждом другом случае они оказывались на примете, и никто ничего не сделал.



Да, у вас есть права на Первую поправку, но когда вы говорите: "Я собираюсь стать массовым убийцей и уничтожить столько людей, сколько смогу", и если вы официально заявляете об этом, вас нужно посадить в клетку под наблюдением. "Ну, я ещё ничего не сделал". Он угрожал убить людей».



Что касается того, что мы можем сделать, чтобы снизить вероятность повторения подобных трагедий, то, по его мнению, необходимо следующее:



«Сообщите своим избранникам, что вам надоело это разделение, и что мы хотим основ для безопасной и спокойной страны: закон и порядок, свобода, главенство добра над злом, самооборона. И нам лучше вооружить учителей, обучить их и обеспечить настоящую безопасность в наших школах. Эти дети — самая большая наша ответственность, и мы должны обеспечить их безопасность».







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