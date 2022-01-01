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Ted Nugent

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TED NUGENT — о дружбе с Эдди Ван Халеном



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Во время появления в эпизоде программы SiriusXM "Trunk Nation With Eddie Trunk" Ted Nugent рассказал о своей дружбе с легендарным гитаристом VAN HALEN Эдди Ван Халеном:

«Он был великим человеком. С такой силой приходилось считаться, он обогатил нашу жизнь своим музыкальным гением.

И позвольте мне пояснить, на случай, если Говард Стерн, его лживые панки слушают, потому что они придумали грязную чёртову ложь на "Шоу Говарда Стерна", что я завидовал Эдди и что у нас были разногласия из-за того, как мы играли на гитаре. Кучка чёртовых лжецов!

Мы с Эдди были близкими друзьями. Когда Эдди стал трезвенником, угадайте, кому он позвонил первым. Мне. Потому что я с любовью подтолкнул его к тому, чтобы он вычеркнул наркотики, алкоголь и табак из своей жизни. Я делал это с любовью, а он сопротивлялся, как и большинство людей, но у нас были прекрасные отношения».

Nugent также вспомнил о беседе с Ван Халеном, который состоялся 45 лет назад, когда VAN HALEN впервые выступали перед Ted'ом:

«Тогда я был очарован, увидев, что этот парень делает на сцене с гитарой ручной работы в 77-м году. Я подошёл и сказал: "Привет, Эдди. Я Тед. Что это за гитара? Она потрясающая". И он сыграл свои невероятные, уникальные приёмы. Он протянул мне свою гитару. И хотя это была уникальная модель, усилитель, все эти эффекты, как только я начал играть на его странном Stratocaster'е, он зазвучал как я, из-за того, как я прикасаюсь к инструменту. Но не совсем как Gibson Birdland, потому что Birdland просто неконтролируемо создаёт обратную связь [смеётся] — это как разъярённый, взбешённый зверь. Я передал ему Birdland, а она постоянно создавала фидбеки.

Но вот что я хочу сказать: всё дело в руках и в сердце. Дело в духе музыканта. И когда Эдди играл на моей Birdland, и я смог немного приглушить звук, чтобы не было такой неконтролируемой обратной связи, на моей Gibson Birdland через мои усилители Fender, это звучало как Эдди, мать его, Ван Хален, потому что так умел только он. И даже с его оборудованием, когда я играл некоторые свои партии — я играл "Cat Scratch" и "Free-For-All" — это звучало как Ted, мать его, Nugent.
Но я хочу сказать: мы все поклоняемся тому дару, который Эдди Ван Хален нам преподнёс. Между мной и Эдди никогда не было ни одного негативного момента. Мы с ним отлично ладили. И мы любили одну и ту же музыку. И у него было невероятный талант играть на гитаре, а у меня был свой собственный. И этот момент, с этими двумя разными гитарами и двумя разными настройками, доказывает, что всё действительно в руках человека. И это был великий момент. Я дорожу этим моментом».




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