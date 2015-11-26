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TED NUGENT о борьбе с COVID-19: «Я ещё никогда так не боялся за свою жизнь»



TED NUGENT в рамках беседы с John'ом Brenkus'ом признался, что ему еще никогда не было так страшно за свою жизнь, как во время перенесённого им COVID-19:



«Я никогда не сочувствую. Я жёсткий парень. Я бы предпочёл ошибиться в сторону "крутого парня". Пять [или] шесть дней назад было очень страшно. Я не думал, что выкарабкаюсь. Я буквально не мог двигаться в течение 20 часов, а потом они пришли и спасли меня... Я никогда в жизни не был так напуган.



Я болел гриппом три или четыре раза в жизни. Я лежу в постели и рожаю болотную жижу — я к тому, что в час у меня уходит шесть коробок "Клинекса". Ладно, это грипп, у тебя болит голова и тело. Может быть, у вас диарея и просто общая боль.



Мне не трудно описать свои ощущения. Головная боль [в этот раз] была такой, какой я никогда не испытывал. Я имею в виду, что от кончиков пальцев ног до макушки волос у меня буквально кружилась голова, я был слаб и с трудом вставал, чтобы сходить в туалет. Несколько раз в день я ложился в ванну с максимально горячей водой, чтобы просто отключиться».







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