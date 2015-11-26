Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Каким басиста был конец... Отвечает DAVID ELLEFSON 66
*Фронтмен METALLICA рассказал о новом материале и выразил ске... 58
*UDO DIRKSCHNEIDER, PETER BALTES и STEFAN KAUFMANN вновь вмес... 27
*Лидер NIGHTWISH думал, что после ухода басиста группе придёт... 26
*MICHAEL SWEET о ситуации с DAVID ELLEFSON: «Между прочим, вс... 21
[= ||| все новости группы



*

Ted Nugent

*



13 май 2021 : 		 TED NUGENT о борьбе с COVID-19: «Я ещё никогда так не боялся за свою жизнь»

7 май 2021 : 		 TED NUGENT лечится альтернативным препаратом от COVID-19

29 апр 2021 : 		 TED NUGENT: «Пандемия реальна, и больные есть»

23 апр 2021 : 		 TED NUGENT: «Я никогда не утверждал, что COVID-19 — фейк!»

21 апр 2021 : 		 DEE SNIDER, ALEX SKOLNICK и TRACII GUNS глумятся над тем, что TED NUGENT заболел

21 апр 2021 : 		 TED NUGENT заболел COVID-19: «Я думал, что помру»

21 апр 2021 : 		 TED NUGENT: «А чего это страну не закрывали из-за 18 других ковидов?»

26 мар 2021 : 		 TED NUGENT: «Дональд Трамп дал мне имя»

25 мар 2021 : 		 TED NUGENT: «Я не расист, расист — не я!»

24 мар 2021 : 		 TED NUGENT: «Спонсора лишили!»

16 мар 2021 : 		 TED NUGENT: «Байден — зомби!»

15 мар 2021 : 		 TED NUGENT: «Байден — это худший человек из всех возможных, кто может представлять Америку»

8 фев 2021 : 		 TED NUGENT: «Ох, кто мне только не предлагал!»

27 янв 2021 : 		 TED NUGENT: «Страну ждут приступы фейкового расизма!»

20 янв 2021 : 		 TED NUGENT — о Трампе: «Я у алтаря этого великого человека»

14 янв 2021 : 		 TED NUGENT: «Члены БэЛэМэ устроили насильственные акты в Вашингтоне»

30 дек 2020 : 		 TED NUGENT: «2020 — это полный 3,14здец!»

27 дек 2020 : 		 TED NUGENT: «Байдена выбрали мёртвые души!»

11 дек 2020 : 		 TED NUGENT: «Только зомби могут голосовать за Джо»

3 дек 2020 : 		 TED NUGENT — о коленопреклоняющих: «Дебилы, б...»

28 ноя 2020 : 		 TED NUGENT: «Голосовало слишком много мёртвых душ»

24 ноя 2020 : 		 TED NUGENT: «Нефиг считать, сколько у меня будет людей на День благодарения»

10 ноя 2020 : 		 TED NUGENT — о победе Джо Байдена: «Дьяволы собираются захватить контроль над Америкой»

20 окт 2020 : 		 TED NUGENT: «Трамп — величайший президент США!»

22 сен 2020 : 		 TED NUGENT не замечает расизма: «Цвет кожи не имеет значения для всех, кого я знаю»

16 авг 2020 : 		 TED NUGENT призвал своих поклонников «не голосовать за Бонни и Клайда»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

TED NUGENT о борьбе с COVID-19: «Я ещё никогда так не боялся за свою жизнь»



*
zoom
*
* *
TED NUGENT в рамках беседы с John'ом Brenkus'ом признался, что ему еще никогда не было так страшно за свою жизнь, как во время перенесённого им COVID-19:

«Я никогда не сочувствую. Я жёсткий парень. Я бы предпочёл ошибиться в сторону "крутого парня". Пять [или] шесть дней назад было очень страшно. Я не думал, что выкарабкаюсь. Я буквально не мог двигаться в течение 20 часов, а потом они пришли и спасли меня... Я никогда в жизни не был так напуган.

Я болел гриппом три или четыре раза в жизни. Я лежу в постели и рожаю болотную жижу — я к тому, что в час у меня уходит шесть коробок "Клинекса". Ладно, это грипп, у тебя болит голова и тело. Может быть, у вас диарея и просто общая боль.

Мне не трудно описать свои ощущения. Головная боль [в этот раз] была такой, какой я никогда не испытывал. Я имею в виду, что от кончиков пальцев ног до макушки волос у меня буквально кружилась голова, я был слаб и с трудом вставал, чтобы сходить в туалет. Несколько раз в день я ложился в ванну с максимально горячей водой, чтобы просто отключиться».

TED NUGENT Opens Up About His COVID-19 Battle:





Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Virgo_ad_noctum


13 май 2021, 10:31		Уж не лечение ли от прошаренных врачей привело к такому течени болезни...
Кстати, странно, что он вообще очухался, учитывая ванную с горячей водой.


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 384

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом