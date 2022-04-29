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*Новый трек гитариста METALLICA 26
*ROB HALFORD дал имена котятам из приюта 21
*UDO DIRKSCHNEIDER: «70 лет — это просто цифры» 13
*ROB HALFORD выпускает новую книгу! 12
*Автор обложек альбомов METALLICA считает, что JAMES HETFIELD... 10
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Ted Nugent

*



29 апр 2022 : 		 TED NUGENT: «Все, кто против Трампа, — против хорошей жизни в USA»

21 апр 2022 : 		 TED NUGENT: «COVID-19 — величайшая афера»

18 апр 2022 : 		 TED NUGENT поддержал доктора Оза (не путать с Ozzy)

10 апр 2022 : 		 TED NUGENT — о законе "Don't Say Gay"

7 апр 2022 : 		 TED NUGENT ответил тем, кому не понравились его слова про Тейлора Хокинса

30 мар 2022 : 		 TED NUGENT — о случившемся на Оскаре: «Сделай так белый, он бы сел»

12 мар 2022 : 		 TED NUGENT — о цензуре социальных сетей

5 мар 2022 : 		 TED NUGENT — об украденных выборах

3 мар 2022 : 		 TED NUGENT — об электромобилях

23 фев 2022 : 		 TED NUGENT — о протестующих канадских дальнобойщиках

18 фев 2022 : 		 TED NUGENT: «Говард Стерн — придурок, не уважающий альтернативные точки зрения»

15 фев 2022 : 		 Новая песня TED NUGENT

13 фев 2022 : 		 TED NUGENT о транс-спортсменах: «Это оружие Сатаны!»

10 фев 2022 : 		 TED NUGENT: «Сегодня музыканты уже не так преданы своему делу»

8 фев 2022 : 		 TED NUGENT не будет требовать COVID-паспорта на шоу

2 фев 2022 : 		 TED NUGENT: «Удивительно, что меня ещё на забанили»

27 янв 2022 : 		 TED NUGENT: «Буш тот еще ...ист!»

25 янв 2022 : 		 TED NUGENT хвалит BRUCE'a SPRINGSTEEN'a

20 янв 2022 : 		 TED NUGENT: «Мне ровно на ЗСРнР»

14 янв 2022 : 		 TED NUGENT: «Какой хейт в адрес Joan? Я же хвалил её!»

11 янв 2022 : 		 TED NUGENT — о событиях шестого января

6 янв 2022 : 		 TED NUGENT: «Я люблю лесбиянок — это коктейль из чудес!»

31 дек 2021 : 		 TED NUGENT: «Гнилые людишки правят бал в ЗСРнР!»

24 дек 2021 : 		 TED NUGENT: «Новый сингл отправил Байдену»

23 дек 2021 : 		 TED NUGENT — Алеку Болдуину: «Гнить тебе в тюрьме вечность!»

22 дек 2021 : 		 TED NUGENT о победе над COVID-19: «Я слушал правительство и делал наоборот»
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|||| сегодня

TED NUGENT: «Все, кто против Трампа, — против хорошей жизни в USA»



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TED NUGENT в рамках шоу "Torg & Elliott" ответил на вопрос о том, будет ли Дональд Трамп баллотироваться на выборах президента в 2024 году:

«Да. И я должен вам сказать. Значит, мы не хотим безопасных границ? Безопасные границы — это плохо? Остановить поток фентанила — это не очень хорошая идея? Остановить захватчиков из Сирии и Сомали и джихадистов, проникающих через наши южные границы, — это не хорошая идея? Заставить членов НАТО и Парижского соглашения платить за себя — это не хорошая идея? Самая низкая безработица в истории Америки — это плохая идея?

Я должен сказать, что любой, кто выступает против Трампа, буквально выступает против качества жизни в Соединённых Штатах Америки. Нравится вам этот парень или нет, это не имеет никакого отношения к делу.

Он спас ваших детей от неприятностей, перестаньте жаловаться на его методы!»




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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29 апр 2022
Svarg_1349
Тэд это теперь главная селебрити этого сайта. Ибо сколько уже можно обсуждать эти 6000 риффов.

просмотров: 218

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