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TED NUGENT: «Все, кто против Трампа, — против хорошей жизни в USA»



TED NUGENT в рамках шоу "Torg & Elliott" ответил на вопрос о том, будет ли Дональд Трамп баллотироваться на выборах президента в 2024 году:



«Да. И я должен вам сказать. Значит, мы не хотим безопасных границ? Безопасные границы — это плохо? Остановить поток фентанила — это не очень хорошая идея? Остановить захватчиков из Сирии и Сомали и джихадистов, проникающих через наши южные границы, — это не хорошая идея? Заставить членов НАТО и Парижского соглашения платить за себя — это не хорошая идея? Самая низкая безработица в истории Америки — это плохая идея?



Я должен сказать, что любой, кто выступает против Трампа, буквально выступает против качества жизни в Соединённых Штатах Америки. Нравится вам этот парень или нет, это не имеет никакого отношения к делу.



Он спас ваших детей от неприятностей, перестаньте жаловаться на его методы!»







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