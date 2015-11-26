TED NUGENT хвалит Такера Карлсона

TED NUGENT в рамках очередного чата с поклонниками похвалил ведущего Fox News Такера Карлсона:
«Если вы не смотрите Такера Карлсона в прямом эфире, вы просто должны сделать запись и посмотреть его. Он может быть последним источником насыщенных доказательствами комментариев. Не просто комментарий ради комментария и бессмысленная подача информации... Нет. Он показывает кадры, он показывает врачей, произносящих слова, которые, как он утверждает, они сказали. Ему не нужно выдумывать то, что они говорили, как это делают СМИ в отношении меня — они просто ставят кавычки вокруг слов, которые никогда не звучали из моих уст — но Такер берёт и находит источник; он показывает документы и демонстрирует факты.
Вы должны смотреть Такера Карлсона, и когда у него в гостях [консервативная деятель социальных сетей] Кэндис Оуэнс... Демократы называют Кэндис Оуэнс белой экстремисткой. Но она чёрная! Вы должны видеть то безумие, которое проявляется в шоу Такера, когда у него в гостях Кэндис Оуэнс. У него был обзор научного автора "Нью-Йорк Таймс", работающего уже очень давно, который был отождествлён с неопровержимыми доказательствами того, что [главный в стране эксперт по инфекционным заболеваниям] доктор Фаучи — монстр Фаучи, лживый, мошеннический, преступный, китайский коммунист доктор Фаучи... Смотрите Такера Карлсона вечером и посмотрите на доказательства того, что Фаучи несёт ответственность за разгул вируса из Ухани. Он был создан для того чтобы передаваться от человека к человеку самым безостановочным способом. И, опять же, Такер не просто комментирует, и Ted Nugent не просто комментирует, — он показывает видео, в котором они признают это, как учёные рассматривают случившееся и подтверждают фактами.
Если мы хотим искоренить преступность в нашем правительстве, СМИ, научных кругах и Голливуде, мы должны владеть информацией, мы должны обладать фактами, мы должны владеть доказательствами, и мы должны донести их до наших избранных чиновников. Это не просто случайный комментарий; я считаю, что это в прямом смысле слова лекарство — прививка, если хотите, только законная — от культурного самоубийства, которое разрушает эту великую страну на границах, платит людям, чтобы они не работали, лжёт о безработице, лжёт о Всемирной организации здравоохранения, лжёт о CDC; CDC лжёт о китайском вирусе.
Итак, я всего лишь гитарист, но мне не всё равно, что я глубоко копаю — и я надеюсь, что все, кто join the dark side, как можно чаще, а я надеюсь ежедневно, будут копать глубоко в поисках информации, и я считаю, что начинать нужно с шоу Такера Карлсона. Какой смелый, надирающий задницы, разрушающий любые стены, сокрушающий ложь парень! Искренне приветствую его!»
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