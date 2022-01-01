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*Гитарист KK'S PRIEST — о своей роли в создании хэви-металла 14
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Ted Nugent

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|||| 12 мар 2022

TED NUGENT — о цензуре социальных сетей



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TED NUGENT в рамках выпуска "The Nightly Nuge" от девятого марта вновь коснулся темы цензуры в социальных сетях:

«Мы убеждены, что, хотя высокие технологии — это нечто относительно новое и постоянно развивающееся, это новая городская площадь. Именно там должна существовать Первая поправка. Это место, где свобода слова, открытое общение, диалог и дебаты должны проходить свободно. Это новая городская площадь в электронных высокотехнологичных СМИ. Но не по мнению левых и марксистов, которые управляют Big Tech'ом. Потому что мысль о том, что моей драгоценной возлюбленной, почти как матери Терезе, жене Шемане запретили пользоваться Твиттером, безусловно, является проявлением культурного отказа, культурной депривации, которую сейчас представляет Big Tech.

В 2016 году у меня было от 25 до 36 миллионов пользователей Facebook, до того как мы избрали президентом аутсайдера, неполитика, человека без статуса кво. Но как только Дональд Трамп, который быстро шёл к тому, чтобы сделать всё намного лучше для Америки на всех уровнях; каждая проводимая Дональдом Трампом программа способствовала улучшению качества жизни в Соединенных Штатах Америки и, честно говоря, во всём мире. Мы могли бы назвать все эти примеры, но люди, которые обращают внимание, знают, что это за примеры. За несколько недель после президентских выборов [2016 года] я опустился с 25–36 миллионов пользователей Facebook до трёх с половиной миллионов. И сейчас на своей странице в Facebook я выхожу каждый день и говорю на все мыслимые темы, потому что нет ничего святого, и Первая поправка распространяется на всё, и если я говорю что-то, например, о продвижении охоты, или о продвижении меткой стрельбы, или о нашей благотворительной организации Ted Nugent Kamp For Kids, обучающей детей безопасному обращению с огнестрельным оружием, стрельбе из лука, охоте, рыбалке, ловле, то внезапно показы с сотен тысяч падают до нескольких десятков. У них, вероятно, есть банда "проверяющих факты". "Проверяющие факты" — это кто угодно, только не проверяющие факты. Это маленькие грязные люди с собственным мнением, которые сокрушают всё, что неудобно тупым представителям Big Tech.

Итак, повторюсь: мы, народ, позволили этому случиться. Я слышу много склок около костров, много склок около кулера с водой, много склок в кегельбане, много склок на барбекю, много склок в церкви, в школе и на рабочем месте. Не сюсюкайте. Позвоните своим избранным чиновникам и скажите им, что Первая поправка господствует везде, включая "мир Zuck" из Big Tech и их нечестных, антиамериканских, антиправдивых, так называемых проверяющих факты. Но если мы не выскажемся, эта непристойность, эта нечестность, эта цензура будут продолжаться. Давайте устроим ещё больший ад».

TED NUGENT Says First Amendment Should Apply To Social Media Companies, Rails Against Big Tech





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