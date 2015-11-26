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Ted Nugent

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1 июл 2021 : 		 TED NUGENT: «В ЗСРнР меня не берут из-за NRA»

23 июн 2021 : 		 TED NUGENT: «Те, кто меня хейтят, просто сатанисты!»

19 июн 2021 : 		 TED NUGENT — о Боне Скотте: «Вечно молодой, вечно п..»

17 июн 2021 : 		 TED NUGENT планирует запись альбома

16 июн 2021 : 		 TED NUGENT: «Люди постоянно спрашивают: Что, чёрт возьми, творится в Америке?»

15 июн 2021 : 		 TED NUGENT: «Если вы за Байдена, то точно с гнильцой»

13 июн 2021 : 		 TED NUGENT: «Почему я не поеду в туры в 2021 году»

11 июн 2021 : 		 TED NUGENT: «Это БэЛэМэ лезли в Капитолий!»

10 июн 2021 : 		 TED NUGENT: «В США нет системного расизма!»

31 май 2021 : 		 TED NUGENT — о том, как избежать массовой стрельбы

26 май 2021 : 		 TED NUGENT: «Мы опасно скользим по краю марксизма»

24 май 2021 : 		 TED NUGENT хвалит Такера Карлсона

19 май 2021 : 		 TED NUGENT — о трансгендерах в спорте

14 май 2021 : 		 TED NUGENT: «Как я победил COVID»

13 май 2021 : 		 TED NUGENT о борьбе с COVID-19: «Я ещё никогда так не боялся за свою жизнь»

7 май 2021 : 		 TED NUGENT лечится альтернативным препаратом от COVID-19

29 апр 2021 : 		 TED NUGENT: «Пандемия реальна, и больные есть»

23 апр 2021 : 		 TED NUGENT: «Я никогда не утверждал, что COVID-19 — фейк!»

21 апр 2021 : 		 DEE SNIDER, ALEX SKOLNICK и TRACII GUNS глумятся над тем, что TED NUGENT заболел

21 апр 2021 : 		 TED NUGENT заболел COVID-19: «Я думал, что помру»

21 апр 2021 : 		 TED NUGENT: «А чего это страну не закрывали из-за 18 других ковидов?»

26 мар 2021 : 		 TED NUGENT: «Дональд Трамп дал мне имя»

25 мар 2021 : 		 TED NUGENT: «Я не расист, расист — не я!»

24 мар 2021 : 		 TED NUGENT: «Спонсора лишили!»

16 мар 2021 : 		 TED NUGENT: «Байден — зомби!»

15 мар 2021 : 		 TED NUGENT: «Байден — это худший человек из всех возможных, кто может представлять Америку»
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TED NUGENT: «В ЗСРнР меня не берут из-за NRA»



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В рамках недавнего интервью у TED'a NUGENT'a спросили, почему его ещё нет в Зале славы рок-н-ролла, на что он ответил:

«По нескольким простым причинам: потому что я вхожу в совет директоров NRA, и я против наркоты. Все там ненавидят NRA и считают, что вы не должны иметь возможность защитить себя, плюс все они сидят на наркотиках. Вот и всё в двух словах. Но знаете что? Даже когда я отвечаю — я не злюсь и не обижаюсь — я не принимаю это на свой счёт.

Как вы смеете называть это Залом славы рок-н-ролла, когда у вас есть такие боги музыкального творчества, как Чак Берри, Бо Диддли, Литтл Ричард, Джерри Ли Льюис, а потом вы вводите туда Патти Смит, Грандмастера Флэша, ABBA, но не Ted'a Nugent'a. К вам потеряно всякое доверие.

И я должен сказать вам: тот Зал славы рок-н-ролла, который чествует Чака и Бо, Литтл Ричарда и Джерри Ли Льюиса, Джеймса Брауна, THE [ROLLING] STONES, THE BEATLES, THE KINKS и AEROSMITH и ZZ TOP и, наконец, KISS, FOREIGNER, JOURNEY, Howlin' Wolf, B.B. King'а и Muddy Waters — конечно, конечно, мы преклоняемся перед алтарём этих эмоциональных авторитетов музыкальной силы. Чем была бы наша жизнь без этих имён, которые я только что упомянул? Она бы и близко не стояла с тем безудержным, живым, одухотворённым, наполненным энергией счастьем, которое мы имеем благодаря этим гениям. Но надругаться над могилой Чака Берри, включив Грандмастера Флэша? Что? Это просто неприлично. Это нечестно. Это кощунство, я считаю. А Грандмастер Флэш, кому бы он ни нравился, он, должно быть, нравится им самим, вот и всё. Я не могу выносить эту музыку. Если я хочу что-то душевное, то у меня есть Джеймс Браун, спасибо. Но в Зале славы рок-н-ролла слишком много богов грохота, что честность подрывается тем, что они бросают кость своим коллегам-наркоманам. Вот и всё. Они поместили Патти Смит, потому что все они накуривались вместе с ней».

TED NUGENT Explains His Exclusion From ROCK AND ROLL HALL OF FAME: I Sit On The NRA Board And I





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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Alex ASP


1 июл 2021, 18:37		Foreigner не введены в ЗСРнР

Darkside.ru Member

Blindman


1 июл 2021, 18:40		да мало ли кому там не ввели, Тед считает так и ему плевать на остальное


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