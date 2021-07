сегодня



TED NUGENT : «В ЗСРнР меня не берут из-за NRA»



В рамках недавнего интервью у TED'a NUGENT'a спросили, почему его ещё нет в Зале славы рок-н-ролла, на что он ответил:



«По нескольким простым причинам: потому что я вхожу в совет директоров NRA, и я против наркоты. Все там ненавидят NRA и считают, что вы не должны иметь возможность защитить себя, плюс все они сидят на наркотиках. Вот и всё в двух словах. Но знаете что? Даже когда я отвечаю — я не злюсь и не обижаюсь — я не принимаю это на свой счёт.



Как вы смеете называть это Залом славы рок-н-ролла, когда у вас есть такие боги музыкального творчества, как Чак Берри, Бо Диддли, Литтл Ричард, Джерри Ли Льюис, а потом вы вводите туда Патти Смит, Грандмастера Флэша, ABBA, но не Ted'a Nugent'a. К вам потеряно всякое доверие.



И я должен сказать вам: тот Зал славы рок-н-ролла, который чествует Чака и Бо, Литтл Ричарда и Джерри Ли Льюиса, Джеймса Брауна, THE [ROLLING] STONES, THE BEATLES, THE KINKS и AEROSMITH и ZZ TOP и, наконец, KISS, FOREIGNER, JOURNEY, Howlin' Wolf, B.B. King'а и Muddy Waters — конечно, конечно, мы преклоняемся перед алтарём этих эмоциональных авторитетов музыкальной силы. Чем была бы наша жизнь без этих имён, которые я только что упомянул? Она бы и близко не стояла с тем безудержным, живым, одухотворённым, наполненным энергией счастьем, которое мы имеем благодаря этим гениям. Но надругаться над могилой Чака Берри, включив Грандмастера Флэша? Что? Это просто неприлично. Это нечестно. Это кощунство, я считаю. А Грандмастер Флэш, кому бы он ни нравился, он, должно быть, нравится им самим, вот и всё. Я не могу выносить эту музыку. Если я хочу что-то душевное, то у меня есть Джеймс Браун, спасибо. Но в Зале славы рок-н-ролла слишком много богов грохота, что честность подрывается тем, что они бросают кость своим коллегам-наркоманам. Вот и всё. Они поместили Патти Смит, потому что все они накуривались вместе с ней».













