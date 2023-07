26 июл 2023



TED NUGENT поддержал JASON'a ALDEAN'a



TED NUGENT высказался насчёт наделавшей шуму песни JASON'a ALDEAN'a "Try That In A Small Town", от текста которой знатно подгорело у местных либералов:



«Я знаю, что есть куча идиотов, но вам нужно научиться получать удовольствие от идиотов. Идиоты ненавидят песню Jason'a Aldean'a, потому что они ненавидят, когда мы противостоим насилию. Они всегда ошибаются на 180 градусов. Эта песня против насилия. Песня о самообороне. Песня о защите своих близких в своём районе.



Если вы находите недостатки в песне, которая прославляет защиту ваших близких в вашем районе, вы можете пойти в Target к витрине с сатаной и встать на колени.



Это просто чудаки. Мы отвергаем их с порога, потому что у них нет души. Я смеюсь им в лицо».



Что касается того, какой совет он дал бы Aldean'у, Nugent, который и сам не чужд споров, в течение многих лет вступая в борьбу с либералами по таким горячим вопросам, как права на вторую поправку и свобода слова, сказал:



«На самом деле я отвечал на множество сообщений в социальных сетях по этому поводу и говорил: "Jason, лучшие американцы..." И не только американцы, но благодаря охвату социальных сетей, это почти как радио "Свободная Европа". Социальные сети доносят информацию до хороших людей по всему миру. И все хорошие люди в мире говорят то, что говорит семья Nugent: "Вперёд, Jason, вперёд... Мы салютуем тебе, и мы с тобой!"»



В клипе на эту песню использованы кадры протестов и ограблений, спроецированные на здание суда в городе Колумбия (штат Теннесси), где в 1927 г. был линчёван 18-летний чернокожий Генри Чоут. В клипе также показаны кадры беспорядков 2020 года, последовавших за смертью Джорджа Флойда, чтобы проиллюстрировать послание Aldean'а, которое вызвало критику со стороны тех, кто считает, что подтекст песни носит подстрекательский характер. В тексте песни говорится о разрыве между жителями городов и сельской местности (или «маленьких городов»), где, по мнению Aldean"а, люди не так терпимы к определённому поведению, такому как «брань в адрес полицейского» или «топтание на флаге» и противоправных действиях: «Попробуй сделать это в маленьком городке / Посмотри, как далеко ты уедешь по дороге / Здесь мы заботимся о своих».







