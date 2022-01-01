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TED NUGENT: «Я не уклонялся от призыва»



TED NUGENT вновь коснулся темы обвинения в уклонении от призыва:



«Они утверждают, что я уклонился от призыва. Я не уклонялся от призыва. Я был Брюсом Ли. Они говорят: "Он получил 4-F" [одна из классификаций, используемых Селективной службой для обозначения тех, кто не годен к военной службе]. Я получил 1-Y [относится к тем, кто годен к службе только во время войны или чрезвычайного положения]. Я подходил для призыва. Я учился в Оклендском общественном колледже на протяжении двух лет, и я получил 1-Y, что означает, я предполагаю, что меня не взяли бы так быстро, как 1-A, но в 69-м году они перестали брать парней.



Я не уклонялся от призыва. Смиритесь с этим. Это было интервью в журнале High Times, где я передал историю моего приятеля, замечательного барабанщика Кей Джей Найта [который играл с TED NUGENT в группе THE AMBOY DUKES]. Это была истерика. Он полностью разрушил всю свою жизнь только для того, чтобы избежать призыва, что было круто, потому что война во Вьетнаме была незаконной. Если бы я тогда знал то, что знаю сейчас, я бы уклонился от призыва. Как Мухаммед Али. Война во Вьетнаме была аморальной; она была противоправной. Это был военно-промышленный конгрессовый комплекс, который грабил налогоплательщиков и убивал американцев без всякой, мать её, причины. Но я не уклонялся от призыва. Я не был достаточно умён. Если бы я пошёл туда, то, возможно, выиграл бы эту грёбаную войну, ясно?»







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