TED NUGENT: «Дисней перешёл на DarkSide»

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все новости группы
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США
30 мар 2022 :
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TED NUGENT — о случившемся на Оскаре: «Сделай так белый, он бы сел»
12 мар 2022 :
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TED NUGENT — о цензуре социальных сетей
5 мар 2022 :
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TED NUGENT — об украденных выборах
3 мар 2022 :
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TED NUGENT — об электромобилях
23 фев 2022 :
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TED NUGENT — о протестующих канадских дальнобойщиках
18 фев 2022 :
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TED NUGENT: «Говард Стерн — придурок, не уважающий альтернативные точки зрения»
15 фев 2022 :
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Новая песня TED NUGENT
13 фев 2022 :
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TED NUGENT о транс-спортсменах: «Это оружие Сатаны!»
10 фев 2022 :
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TED NUGENT: «Сегодня музыканты уже не так преданы своему делу»
8 фев 2022 :
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TED NUGENT не будет требовать COVID-паспорта на шоу
2 фев 2022 :
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TED NUGENT: «Удивительно, что меня ещё на забанили»
27 янв 2022 :
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TED NUGENT: «Буш тот еще ...ист!»
25 янв 2022 :
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TED NUGENT хвалит BRUCE'a SPRINGSTEEN'a
20 янв 2022 :
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TED NUGENT: «Мне ровно на ЗСРнР»
14 янв 2022 :
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TED NUGENT: «Какой хейт в адрес Joan? Я же хвалил её!»
11 янв 2022 :
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TED NUGENT — о событиях шестого января
6 янв 2022 :
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TED NUGENT: «Я люблю лесбиянок — это коктейль из чудес!»
31 дек 2021 :
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TED NUGENT: «Гнилые людишки правят бал в ЗСРнР!»
24 дек 2021 :
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TED NUGENT: «Новый сингл отправил Байдену»
23 дек 2021 :
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TED NUGENT — Алеку Болдуину: «Гнить тебе в тюрьме вечность!»
22 дек 2021 :
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TED NUGENT о победе над COVID-19: «Я слушал правительство и делал наоборот»
21 дек 2021 :
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TED NUGENT: «Я встречался с DAVID'ом LEE ROTH'ом, но он был не в себе»
17 дек 2021 :
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TED NUGENT: «Именно веганы виноваты в большинстве смертей животных»
17 дек 2021 :
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TOM MORELLO о дружбе с TED'ом NUGENT'ом
14 дек 2021 :
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TED NUGENT — о DEE SNIDER'е: «Как можно в один прекрасный день просто решить и стать м*даком?»
11 дек 2021 :
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TED NUGENT: «SEBASTIAN BACH хотел быть больше поп-певцом, чем рок-вокалистом»
3 дек 2021 :
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TED NUGENT: «Я не пишу песни, я их эякулирую»
2 дек 2021 :
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TED NUGENT: «Если вы против Кайла Риттенхауса, вы на стороне зла!»
1 дек 2021 :
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TED NUGENT: «Политкорректность — это отказ от человечности»
24 ноя 2021 :
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TED NUGENT: «Байден... Что ты такое?»
22 ноя 2021 :
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TED NUGENT: «Кайл правильно застрелил этих мародеров!»
18 ноя 2021 :
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TED NUGENT — о словах Simmons'a: «И тебя вылечу»
15 ноя 2021 :
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Видео с текстом от TED NUGENT
28 окт 2021 :
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TED NUGENT: «Я помолюсь за протухшего, мерзкого, гнилого уродца Алека Болдуина»
18 окт 2021 :
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TED NUGENT — об охоте
12 окт 2021 :
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TOM MORELLO — о дружбе с TED'ом NUGENT'ом
6 окт 2021 :
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TED NUGENT: «Ну что, вакцинированные овцы, как вы там?»
30 сен 2021 :
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TED NUGENT: «БэЛэМэ — террористы!»
31 авг 2021 :
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TED NUGENT: «Байден не может подобрать слова, а если и подбирает, то это глупость»
25 авг 2021 :
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TED NUGENT: «Маски не работают!»
17 авг 2021 :
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TED NUGENT: «Я был рождён с правом хранить и носить оружие»
16 авг 2021 :
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TED NUGENT предлагает 5 000 за стрелка по оленям
15 авг 2021 :
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TED NUGENT об уходе из NRA
10 авг 2021 :
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TED NUGENT: «Технологии отваживают людей от практики на гитаре»
5 авг 2021 :
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TED NUGENT ушел из NRA
29 июл 2021 :
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TED NUGENT: «Не хочу я вашей дозы!»
25 июл 2021 :
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TED NUGENT: «Любое слово Байдена не имеет отношения к правде»
19 июл 2021 :
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TED NUGENT считает, что в США не существует проблем с оружием
5 июл 2021 :
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TED NUGENT: «Ну камон, какой я расист!»
1 июл 2021 :
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TED NUGENT: «В ЗСРнР меня не берут из-за NRA»
23 июн 2021 :
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TED NUGENT: «Те, кто меня хейтят, просто сатанисты!»
19 июн 2021 :
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TED NUGENT — о Боне Скотте: «Вечно молодой, вечно п..»
17 июн 2021 :
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TED NUGENT планирует запись альбома
16 июн 2021 :
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TED NUGENT: «Люди постоянно спрашивают: Что, чёрт возьми, творится в Америке?»
15 июн 2021 :
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TED NUGENT: «Если вы за Байдена, то точно с гнильцой»
13 июн 2021 :
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TED NUGENT: «Почему я не поеду в туры в 2021 году»
11 июн 2021 :
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TED NUGENT: «Это БэЛэМэ лезли в Капитолий!»
10 июн 2021 :
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TED NUGENT: «В США нет системного расизма!»
31 май 2021 :
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TED NUGENT — о том, как избежать массовой стрельбы
26 май 2021 :
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TED NUGENT: «Мы опасно скользим по краю марксизма»
24 май 2021 :
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TED NUGENT хвалит Такера Карлсона
19 май 2021 :
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TED NUGENT — о трансгендерах в спорте
14 май 2021 :
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TED NUGENT: «Как я победил COVID»
13 май 2021 :
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TED NUGENT о борьбе с COVID-19: «Я ещё никогда так не боялся за свою жизнь»
7 май 2021 :
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TED NUGENT лечится альтернативным препаратом от COVID-19
29 апр 2021 :
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TED NUGENT: «Пандемия реальна, и больные есть»
23 апр 2021 :
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TED NUGENT: «Я никогда не утверждал, что COVID-19 — фейк!»
21 апр 2021 :
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DEE SNIDER, ALEX SKOLNICK и TRACII GUNS глумятся над тем, что TED NUGENT заболел
21 апр 2021 :
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TED NUGENT заболел COVID-19: «Я думал, что помру»
21 апр 2021 :
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TED NUGENT: «А чего это страну не закрывали из-за 18 других ковидов?»
26 мар 2021 :
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TED NUGENT: «Дональд Трамп дал мне имя»
25 мар 2021 :
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TED NUGENT: «Я не расист, расист — не я!»
24 мар 2021 :
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TED NUGENT: «Спонсора лишили!»
16 мар 2021 :
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TED NUGENT: «Байден — зомби!»
15 мар 2021 :
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TED NUGENT: «Байден — это худший человек из всех возможных, кто может представлять Америку»
8 фев 2021 :
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TED NUGENT: «Ох, кто мне только не предлагал!»
27 янв 2021 :
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TED NUGENT: «Страну ждут приступы фейкового расизма!»
20 янв 2021 :
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TED NUGENT — о Трампе: «Я у алтаря этого великого человека»
14 янв 2021 :
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TED NUGENT: «Члены БэЛэМэ устроили насильственные акты в Вашингтоне»
30 дек 2020 :
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TED NUGENT: «2020 — это полный 3,14здец!»
27 дек 2020 :
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TED NUGENT: «Байдена выбрали мёртвые души!»
11 дек 2020 :
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TED NUGENT: «Только зомби могут голосовать за Джо»
3 дек 2020 :
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TED NUGENT — о коленопреклоняющих: «Дебилы, б...»
28 ноя 2020 :
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TED NUGENT: «Голосовало слишком много мёртвых душ»
24 ноя 2020 :
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TED NUGENT: «Нефиг считать, сколько у меня будет людей на День благодарения»
10 ноя 2020 :
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TED NUGENT — о победе Джо Байдена: «Дьяволы собираются захватить контроль над Америкой»
20 окт 2020 :
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TED NUGENT: «Трамп — величайший президент США!»
22 сен 2020 :
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TED NUGENT не замечает расизма: «Цвет кожи не имеет значения для всех, кого я знаю»
16 авг 2020 :
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TED NUGENT призвал своих поклонников «не голосовать за Бонни и Клайда»
4 авг 2020 :
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TED NUGENT: «Движение "Black Lives Matter" не имеет ничего общего с жизнями чернокожих»
22 июл 2020 :
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TED NUGENT — о Трампе: «Он не какой-то мудозвон»
23 июн 2020 :
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TED NUGENT: «Не деритесь с копами — и останетесь жить»
13 июн 2020 :
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TED NUGENT — о лучшем гитаристе всех времён
5 июн 2020 :
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TED NUGENT о борьбе Трампа с Твиттером
28 май 2020 :
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TED NUGENT: «Дональд Трамп — это божественное вмешательство!»
24 май 2020 :
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TED NUGENT: «Дональду Трампу даю рейтинг А+»
19 май 2020 :
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TED NUGENT: «Будет чудом, если я куда-то поеду на гастроли, кроме США»
9 май 2020 :
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TED NUGENT: «У либералов аллергия на здравый смысл и логику»
4 май 2020 :
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TED NUGENT: «Keith Richards, может, и был пьян на каждой записи, но у него всё под контролем!»
15 апр 2020 :
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TED NUGENT: «Дональд Трамп — величайший лидер в истории человечества!»
15 ноя 2018 :
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TED NUGENT: «Канадцы совсем съехали с катушек», легализовав марихуану
6 окт 2018 :
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TED NUGENT выпустит новый альбом в ноябре
11 сен 2017 :
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TED NUGENT подверг критике комментарии Bach'a
25 авг 2017 :
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TED NUGENT: «Facebook недовешивает»
29 ноя 2016 :
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TED NUGENT рад смерти Кастро
11 ноя 2016 :
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TED NUGENT о победе Трампа
3 авг 2016 :
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TED NUGENT против Хиллари
29 июл 2016 :
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TED NUGENT: «Трамп не идеален, а вот Клинтон — лгунья!»
30 май 2016 :
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TED NUGENT согласился, что конец Принса был «жалок»
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13 сен 2022
TED NUGENT: «Дисней перешёл на DarkSide»
TED NUGENT осудил компанию Walt Disney Company за выпуск мультсериала под названием «Демонёнок». Сериал, который компания Disney выпустила через свою сеть FXX, озвучивает Дэнни Девито в образе Сатаны и Люси Девито в образе его дочери-подростка Крисси. В сериале, который был создан для взрослых и предназначен для взрослых, также участвует Обри Плаза в образе матери Крисси, которая стремится к тому, чтобы её дочь жила обычной жизнью, хотя она и является Антихристом.
В последние дни «Демонёнок» вызвал резкую критику со стороны конгрессмена США, который предупредил семьи, чтобы они оградили от этого своих детей. В посте в соцсетях, опубликованном на прошлой неделе, республиканский представитель конгресса от штата Луизиана Майк Джонсон осудил компанию Уолт Дисней за то, что телеканал FXX показал рекламу «Демонёнка» во время второй четверти футбольного матча Университета штата Луизиана. Джонсон написал:
«Я не мог достаточно быстро добраться до пульта, чтобы оградить своего 11-летнего ребёнка от просмотра, и мне интересно, сколько других детей подверглись его воздействию, и сколько миллионов других детей будут смотреть новый сериал, принадлежащий и рекламируемый DISNEY?»
Ted также не оставил это событие без внимания:
«Культурная война сейчас переросла в духовную войну. Очевидно, что Дональд Трамп, его обращение к Библии, его обращение к Богу, семье, стране... Джо Байден никогда не сделает этого. Когда он это делает, то обычно в ехидной, осуждающей манере. И вот теперь Дисней, который меня воспитал. Каждый воскресный вечер семья собиралась вместе с настоящим маслом на попкорне, и мы смотрели Уолта Диснея и смотрели весёлые мультфильмы... А теперь, когда Дисней устраивает праздник Сатаны, Дисней прославляет гендерную путаницу, гендерную дисфорию и гендерную мутацию, и думает, что каким-то образом бинарные и негендерные отношения и обхаживание детей и продвижение таких организаций, как NAMBLA, Североамериканский культ любви мужчины и мальчика, и учителя в наших школах меняют слово "педофил" на "интересующийся несовершеннолетними" — я к тому, что это чистая демонизация. [Очевидно, он имеет в виду профессора из Вирджинии, который был вынужден уйти в отставку после реакции на исследование о "интересующихся несовершеннолетними" людях]. И теперь Дисней представляет левых с новым фильмом, новым спецвыпуском, где они в буквальном смысле празднуют рождение женщиной ребёнка от Сатаны.
И вам не нужно что-то ещё искать — вспомните недавнюю речь Джо Байдена о ненависти. Красное освещение — я ожидал, что в любой момент появится горгулья. Это и правда какое-то движение.
Вот вам и ответ. Вложите свои сердце и душу в благодарность Богу за его чудо творения и за драгоценный дар жизни. Пусть все, кого вы знаете, знают, что мы отстаиваем американскую мечту, которая была основана на божественном вмешательстве руки Бога вдали от королей, тиранов и императоров.
Дисней перешёл на Тёмную Сторону. Никогда не водите своих детей к Диснею. Это превратилось в зло. И Уолт плачет кровавыми слезами у Господа, потому что организация Диснея превратилась в сплошную гниль».
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