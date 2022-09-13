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*Рокеры о смерти королевы Елизаветы II 32
*DAVE MUSTAINE заявил, что был альфа-самцом в METALLICA 20
*DAVID ELLEFSON считает, что Dave Mustaine всё ещё обижен на ... 18
*Гитарист MEGADETH купил автобиографию Dave'a Mustaine'a, что... 14
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Ted Nugent

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|||| 13 сен 2022

TED NUGENT: «Дисней перешёл на DarkSide»



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TED NUGENT осудил компанию Walt Disney Company за выпуск мультсериала под названием «Демонёнок». Сериал, который компания Disney выпустила через свою сеть FXX, озвучивает Дэнни Девито в образе Сатаны и Люси Девито в образе его дочери-подростка Крисси. В сериале, который был создан для взрослых и предназначен для взрослых, также участвует Обри Плаза в образе матери Крисси, которая стремится к тому, чтобы её дочь жила обычной жизнью, хотя она и является Антихристом.

В последние дни «Демонёнок» вызвал резкую критику со стороны конгрессмена США, который предупредил семьи, чтобы они оградили от этого своих детей. В посте в соцсетях, опубликованном на прошлой неделе, республиканский представитель конгресса от штата Луизиана Майк Джонсон осудил компанию Уолт Дисней за то, что телеканал FXX показал рекламу «Демонёнка» во время второй четверти футбольного матча Университета штата Луизиана. Джонсон написал:

«Я не мог достаточно быстро добраться до пульта, чтобы оградить своего 11-летнего ребёнка от просмотра, и мне интересно, сколько других детей подверглись его воздействию, и сколько миллионов других детей будут смотреть новый сериал, принадлежащий и рекламируемый DISNEY?»

Ted также не оставил это событие без внимания:

«Культурная война сейчас переросла в духовную войну. Очевидно, что Дональд Трамп, его обращение к Библии, его обращение к Богу, семье, стране... Джо Байден никогда не сделает этого. Когда он это делает, то обычно в ехидной, осуждающей манере. И вот теперь Дисней, который меня воспитал. Каждый воскресный вечер семья собиралась вместе с настоящим маслом на попкорне, и мы смотрели Уолта Диснея и смотрели весёлые мультфильмы... А теперь, когда Дисней устраивает праздник Сатаны, Дисней прославляет гендерную путаницу, гендерную дисфорию и гендерную мутацию, и думает, что каким-то образом бинарные и негендерные отношения и обхаживание детей и продвижение таких организаций, как NAMBLA, Североамериканский культ любви мужчины и мальчика, и учителя в наших школах меняют слово "педофил" на "интересующийся несовершеннолетними" — я к тому, что это чистая демонизация. [Очевидно, он имеет в виду профессора из Вирджинии, который был вынужден уйти в отставку после реакции на исследование о "интересующихся несовершеннолетними" людях]. И теперь Дисней представляет левых с новым фильмом, новым спецвыпуском, где они в буквальном смысле празднуют рождение женщиной ребёнка от Сатаны.

И вам не нужно что-то ещё искать — вспомните недавнюю речь Джо Байдена о ненависти. Красное освещение — я ожидал, что в любой момент появится горгулья. Это и правда какое-то движение.

Вот вам и ответ. Вложите свои сердце и душу в благодарность Богу за его чудо творения и за драгоценный дар жизни. Пусть все, кого вы знаете, знают, что мы отстаиваем американскую мечту, которая была основана на божественном вмешательстве руки Бога вдали от королей, тиранов и императоров.

Дисней перешёл на Тёмную Сторону. Никогда не водите своих детей к Диснею. Это превратилось в зло. И Уолт плачет кровавыми слезами у Господа, потому что организация Диснея превратилась в сплошную гниль».




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13 сен 2022
WahrandPhain
Админ перешел на кликбейт

просмотров: 234

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