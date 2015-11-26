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TED NUGENT : «Трамп — величайший президент США!»



TED NUGENT семнадцатого октября в Muskegon County Airport, Muskegon, Michigan, исполнил "The Star-Spangled Banner" и обратился к собравшимся:



«Благослови Бог настоящий Мичиган. Благослови Бог настоящую Америку. Благослови Бог величайшего президента в истории — Дональда Трампа. Мы сделаем Америку вновь великой, и мы сделаем Мичиган вновь великим, не так ли?!»

























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