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Ted Nugent

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20 окт 2020 : 		 TED NUGENT: «Трамп — величайший президент США!»

22 сен 2020 : 		 TED NUGENT не замечает расизма: «Цвет кожи не имеет значения для всех, кого я знаю»

16 авг 2020 : 		 TED NUGENT призвал своих поклонников «не голосовать за Бонни и Клайда»

4 авг 2020 : 		 TED NUGENT: «Движение "Black Lives Matter" не имеет ничего общего с жизнями чернокожих»

22 июл 2020 : 		 TED NUGENT — о Трампе: «Он не какой-то мудозвон»

23 июн 2020 : 		 TED NUGENT: «Не деритесь с копами — и останетесь жить»

13 июн 2020 : 		 TED NUGENT — о лучшем гитаристе всех времён

5 июн 2020 : 		 TED NUGENT о борьбе Трампа с Твиттером

28 май 2020 : 		 TED NUGENT: «Дональд Трамп — это божественное вмешательство!»

24 май 2020 : 		 TED NUGENT: «Дональду Трампу даю рейтинг А+»

19 май 2020 : 		 TED NUGENT: «Будет чудом, если я куда-то поеду на гастроли, кроме США»

9 май 2020 : 		 TED NUGENT: «У либералов аллергия на здравый смысл и логику»

4 май 2020 : 		 TED NUGENT: «Keith Richards, может, и был пьян на каждой записи, но у него всё под контролем!»

15 апр 2020 : 		 TED NUGENT: «Дональд Трамп — величайший лидер в истории человечества!»

15 ноя 2018 : 		 TED NUGENT: «Канадцы совсем съехали с катушек», легализовав марихуану

6 окт 2018 : 		 TED NUGENT выпустит новый альбом в ноябре

11 сен 2017 : 		 TED NUGENT подверг критике комментарии Bach'a

25 авг 2017 : 		 TED NUGENT: «Facebook недовешивает»

29 ноя 2016 : 		 TED NUGENT рад смерти Кастро

11 ноя 2016 : 		 TED NUGENT о победе Трампа

3 авг 2016 : 		 TED NUGENT против Хиллари

29 июл 2016 : 		 TED NUGENT: «Трамп не идеален, а вот Клинтон — лгунья!»

30 май 2016 : 		 TED NUGENT согласился, что конец Принса был «жалок»
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|||| сегодня

TED NUGENT: «Трамп — величайший президент США!»



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TED NUGENT семнадцатого октября в Muskegon County Airport, Muskegon, Michigan, исполнил "The Star-Spangled Banner" и обратился к собравшимся:

«Благослови Бог настоящий Мичиган. Благослови Бог настоящую Америку. Благослови Бог величайшего президента в истории — Дональда Трампа. Мы сделаем Америку вновь великой, и мы сделаем Мичиган вновь великим, не так ли?!»

TED NUGENT Performs National Anthem At TRUMP Rally, Calls TRUMP











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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Alias


20 окт 2020, 14:38		ой, фсё! ну ведь реднек, как есть

artem2208


20 окт 2020, 14:55		"Владимир Путин молодец, политик, лидер и борец..."


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