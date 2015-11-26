TED NUGENT: «Трамп — величайший президент США!»

TED NUGENT семнадцатого октября в Muskegon County Airport, Muskegon, Michigan, исполнил "The Star-Spangled Banner" и обратился к собравшимся:
«Благослови Бог настоящий Мичиган. Благослови Бог настоящую Америку. Благослови Бог величайшего президента в истории — Дональда Трампа. Мы сделаем Америку вновь великой, и мы сделаем Мичиган вновь великим, не так ли?!»
Alias
artem2208
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).