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TED NUGENT: «Мы можем победить дьявола, если начнем молиться и обратимся к Богу»



TED NUGENT в недавней программе "The Nightly Nuge" ответил на вопрос, что он думает о данных, что к 2035 году США перестанут быть христианской страной:



«Несомненно, существует параллель между отказом от Бога, отказом от духа — великого духа коренных американцев — который направлял наше сознание, нашу душу и наши решения, чтобы поступать правильно, и отказом от веры, и вот что в результате получается": РуПол, Эл Не-Со-Шарптон, Джо и Хантер Байден, вся партия демократов, Дисней, создающий эти ужасные, чудовищные образы и программы в своих фильмах для детей. Это на самом деле дьявол в действии, и мы можем победить дьявола, молясь и возвращаясь к Богу.



Я не посещаю церковь, но знаете, что я делаю? Почти каждую ночь шесть месяцев в году я сажусь под дерево или в утиный домик и молюсь. Я молюсь о том, чтобы быть как можно лучше, быть смиренным слугой Бога и быть защитником природы, управителем его чудесного творения. И я христианин. Я боголюбивый человек. Я не знаю, откуда взялся термин "богобоязненный". Я не боюсь Бога, я люблю Бога. И я считаю, что чем дальше, тем больше мы удаляемся, как физически, так и духовно, от веры и Бога, тем больше РуПолы, Элы Не-Со-Шарптоны и Хантеры Байдены правят миром. Не позволяйте этому случиться. Молитесь и напоминайте своей семье, друзьям, людям на работе, в школе и церкви, чтобы они молились усерднее».







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