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*PANTERA отменили и в Австрии 25
*BRUCE DICKINSON — о своей новой сольной пластинке: «Я очень ... 18
*Новая песня OVERKILL 17
*Вокалист RAINBOW: «Я дважды намеревался наложить на себя рук... 15
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Ted Nugent

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|||| сегодня

TED NUGENT: «Мы можем победить дьявола, если начнем молиться и обратимся к Богу»



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TED NUGENT в недавней программе "The Nightly Nuge" ответил на вопрос, что он думает о данных, что к 2035 году США перестанут быть христианской страной:

«Несомненно, существует параллель между отказом от Бога, отказом от духа — великого духа коренных американцев — который направлял наше сознание, нашу душу и наши решения, чтобы поступать правильно, и отказом от веры, и вот что в результате получается": РуПол, Эл Не-Со-Шарптон, Джо и Хантер Байден, вся партия демократов, Дисней, создающий эти ужасные, чудовищные образы и программы в своих фильмах для детей. Это на самом деле дьявол в действии, и мы можем победить дьявола, молясь и возвращаясь к Богу.

Я не посещаю церковь, но знаете, что я делаю? Почти каждую ночь шесть месяцев в году я сажусь под дерево или в утиный домик и молюсь. Я молюсь о том, чтобы быть как можно лучше, быть смиренным слугой Бога и быть защитником природы, управителем его чудесного творения. И я христианин. Я боголюбивый человек. Я не знаю, откуда взялся термин "богобоязненный". Я не боюсь Бога, я люблю Бога. И я считаю, что чем дальше, тем больше мы удаляемся, как физически, так и духовно, от веры и Бога, тем больше РуПолы, Элы Не-Со-Шарптоны и Хантеры Байдены правят миром. Не позволяйте этому случиться. Молитесь и напоминайте своей семье, друзьям, людям на работе, в школе и церкви, чтобы они молились усерднее».




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КомментарииСкрыть/показать 5 )

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31 янв 2023
E
Evil3062
Старый маразматик у тебя кукуха поехала
31 янв 2023
E
EvgenBriden
- "Почти каждую ночь шесть месяцев в году я сажусь под дерево или в утиный домик и молюсь."

Так вот зачем одному небезызвестному товарищу (тоже поехавшему) нужен домик для уточки... ))
Like!1
31 янв 2023
rassol
Четоржу.
31 янв 2023
ZzergRusher
Помолись, пожалуйста, чтобы он поскорее избавил Землю от твоего присутствия
31 янв 2023
WahrandPhain
каждый вечер я молюсь о том, чтобы рэп, марксизм и аниме исчезли.

просмотров: 241

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