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Ted Nugent

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11 июн 2021 : 		 TED NUGENT: «Это БэЛэМэ лезли в Капитолий!»

10 июн 2021 : 		 TED NUGENT: «В США нет системного расизма!»

31 май 2021 : 		 TED NUGENT — о том, как избежать массовой стрельбы

26 май 2021 : 		 TED NUGENT: «Мы опасно скользим по краю марксизма»

24 май 2021 : 		 TED NUGENT хвалит Такера Карлсона

19 май 2021 : 		 TED NUGENT — о трансгендерах в спорте

14 май 2021 : 		 TED NUGENT: «Как я победил COVID»

13 май 2021 : 		 TED NUGENT о борьбе с COVID-19: «Я ещё никогда так не боялся за свою жизнь»

7 май 2021 : 		 TED NUGENT лечится альтернативным препаратом от COVID-19

29 апр 2021 : 		 TED NUGENT: «Пандемия реальна, и больные есть»

23 апр 2021 : 		 TED NUGENT: «Я никогда не утверждал, что COVID-19 — фейк!»

21 апр 2021 : 		 DEE SNIDER, ALEX SKOLNICK и TRACII GUNS глумятся над тем, что TED NUGENT заболел

21 апр 2021 : 		 TED NUGENT заболел COVID-19: «Я думал, что помру»

21 апр 2021 : 		 TED NUGENT: «А чего это страну не закрывали из-за 18 других ковидов?»

26 мар 2021 : 		 TED NUGENT: «Дональд Трамп дал мне имя»

25 мар 2021 : 		 TED NUGENT: «Я не расист, расист — не я!»

24 мар 2021 : 		 TED NUGENT: «Спонсора лишили!»

16 мар 2021 : 		 TED NUGENT: «Байден — зомби!»

15 мар 2021 : 		 TED NUGENT: «Байден — это худший человек из всех возможных, кто может представлять Америку»

8 фев 2021 : 		 TED NUGENT: «Ох, кто мне только не предлагал!»

27 янв 2021 : 		 TED NUGENT: «Страну ждут приступы фейкового расизма!»

20 янв 2021 : 		 TED NUGENT — о Трампе: «Я у алтаря этого великого человека»

14 янв 2021 : 		 TED NUGENT: «Члены БэЛэМэ устроили насильственные акты в Вашингтоне»

30 дек 2020 : 		 TED NUGENT: «2020 — это полный 3,14здец!»

27 дек 2020 : 		 TED NUGENT: «Байдена выбрали мёртвые души!»

11 дек 2020 : 		 TED NUGENT: «Только зомби могут голосовать за Джо»
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|||| сегодня

TED NUGENT: «Это БэЛэМэ лезли в Капитолий!»



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TED NUGENT в рамках недавнего стрима вновь коснулся восстания, произошедшего шестого января:

«Мы знаем, что во время события 6 января у Капитолия в Вашингтоне, округ Колумбия, не сторонники Трампа разрушали имущество, разбивали окна и занимались вандализмом. Это были Антифа и БэЛэМэ в футболках и шапках Трампа. Я хочу заявить об этом под протокол. Мятеж, my ass!

Так что позвольте мне прояснить: 6 января не было восстанием. Это были террористы, такие как БэЛэМэ и Антифа, одетые в футболки Дональда Трампа, они и причинили весь ущерб. Настоящие сторонники Трампа — консерваторы, которые верят в Бога, семью, страну, закон и порядок, и они пытались остановить их. И я бы спросил... Так почему же полицейские пропускали их? И вот вопрос, на который Америка требует ответа: кем был полицейский, стрелявший в ветерана ВМФ? Был ли он из ВМС или ВВС? Это не имеет значения, потому что воины вооружённых сил всё равно герои и храбрецы. Я хочу знать имя полицейского, который застрелил женщину, и я хочу знать, что с ним будет!»

TED NUGENT Once Again Repeats Baseless Conspiracy Theory That Capitol Rioters Were





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