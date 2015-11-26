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TED NUGENT : «Это БэЛэМэ лезли в Капитолий!»



TED NUGENT в рамках недавнего стрима вновь коснулся восстания, произошедшего шестого января:



«Мы знаем, что во время события 6 января у Капитолия в Вашингтоне, округ Колумбия, не сторонники Трампа разрушали имущество, разбивали окна и занимались вандализмом. Это были Антифа и БэЛэМэ в футболках и шапках Трампа. Я хочу заявить об этом под протокол. Мятеж, my ass!



Так что позвольте мне прояснить: 6 января не было восстанием. Это были террористы, такие как БэЛэМэ и Антифа, одетые в футболки Дональда Трампа, они и причинили весь ущерб. Настоящие сторонники Трампа — консерваторы, которые верят в Бога, семью, страну, закон и порядок, и они пытались остановить их. И я бы спросил... Так почему же полицейские пропускали их? И вот вопрос, на который Америка требует ответа: кем был полицейский, стрелявший в ветерана ВМФ? Был ли он из ВМС или ВВС? Это не имеет значения, потому что воины вооружённых сил всё равно герои и храбрецы. Я хочу знать имя полицейского, который застрелил женщину, и я хочу знать, что с ним будет!»







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