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*DIRKSCHNEIDER исполняет ACCEPT 42
*DAVID ELLEFSON: «Для Dave'a история с METALLICA дала MEGADET... 39
*JEFF YOUNG: «Что это рыжее себе вообще позволяет7» 38
*Гитарист ASKING ALEXANDRIA: «Ню-металл - лучшее время для ме... 34
*Вокалист IN FLAMES выбрал ALICE IN CHAINS 26
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Ted Nugent

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14 июл 2023 : 		 TED NUGENT открыл тур

4 июл 2023 : 		 TED NUGENT — о современной американской музыке

5 июн 2023 : 		 TED NUGENT — о Тине Тёрнер

30 май 2023 : 		 TED NUGENT против транс-монашек

24 май 2023 : 		 DEREK ST. HOLMES: «Риторика TED'a NUGENT'a влияет на его наследие»

20 май 2023 : 		 На TED NUGENT подают в суд за дикого русского

16 май 2023 : 		 TED NUGENT: «Фигу вы меня отмените!»

8 май 2023 : 		 От TED NUGENT ушёл басист

7 май 2023 : 		 TED NUGENT ответил на отмену концерта

6 май 2023 : 		 TED NUGENT стал жертвой транс-нетерпимости

16 апр 2023 : 		 TED NUGENT поедет в прощальный тур

11 апр 2023 : 		 TED NUGENT против Bud-транса

27 мар 2023 : 		 TED NUGENT почтил память политических заключенных

23 мар 2023 : 		 TED NUGENT: «Сатана сделал свой ход, теперь очередь Архистратига»

22 мар 2023 : 		 TED NUGENT: «Имеет ли женщина право на аборт?»

13 мар 2023 : 		 TED NUGENT почтил память Гари Россингтона

31 янв 2023 : 		 TED NUGENT: «Мы можем победить дьявола, если начнем молиться и обратимся к Богу»

18 дек 2022 : 		 TED NUGENT получил награду за защиту свободы

16 ноя 2022 : 		 TED NUGENT — о кавер-версиях MOTÖRHEAD и PANTERA

15 ноя 2022 : 		 TED NUGENT хочет сообразить на троих

11 ноя 2022 : 		 TED NUGENT: «Америка тупеет»

3 ноя 2022 : 		 TED NUGENT — о покупке Твиттера Илоном Маском

18 окт 2022 : 		 TED NUGENT: «У Канье правильные взгляды»

5 окт 2022 : 		 TED NUGENT — о королевской семье

29 сен 2022 : 		 TED NUGENT: «Big Tech щемит нас по полной!»

24 сен 2022 : 		 TED NUGENT: «Америка, что же ты ешь?»
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|||| сегодня

TED NUGENT открыл тур



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TED NUGENT 12 июля выступлением в Immokalee, Florida открыл прощальное турне "Adios Mofo '23":

01. The Star-Spangled Banner
02. Gonzo
03. Stormtroopin'
04. Paralyzed
05. Free-For-All
06. Snakeskin Cowboy
07. Johnny B. Goode
08. Wang Dang Sweet Poontang
09. Come And Take It
10. American Campfire
11. Hey Baby
12. Good Friends And A Bottle Of Wine
13. Fred Bear
14. Cat Scratch Fever
15. Stranglehold
16. Great White Buffalo












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