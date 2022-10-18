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*PAUL STANLEY наехал на Канье Уэста 19
*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит BRYAN ADAMS 15
*DAVE MUSTAINE: «Я единственный основатель MEGADETH — и точка... 14
*Вокалист SLIPKNOT сожалеет, что группа не общалась с Джоуи Д... 12
*JUDAS PRIEST предложили бывшим участникам присутствовать на ... 11
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Ted Nugent

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TED NUGENT: «У Канье правильные взгляды»



Такер Карлсон недавно поговорил с Канье Уэстом, который подробно рассказал о своей поддержке бывшего президента США Дональда Трампа и заявил, что движение бодипозитива — это заговор СМИ, направленный на убийство чернокожих людей.

«Враги его идей, как и на протяжении многих лет, считают Уэста психически нездоровым, — сказал Карлсон своей аудитории перед тем, как выпустить в эфир интервью с Канье. — Слишком сумасшедший, чтобы воспринимать его всерьёз. Отвернитесь. Игнорируйте его. Он психически больной. Здесь не на что смотреть. Риторика Канье может быть "раздражающей, что часто используется как оружие против него в битве за влияние на умы американской молодежи. И эта битва очень напряжённая.

Является ли Уэст сумасшедшим? Вы можете судить сами, посмотрев то, что мы вам сейчас покажем!»

Ted в программе "The Nightly Nuge" также не прошёл мимо этого события:

«Я я посмотрел интервью с Такером Карлсоном. Это был один из самых блестящих журналистских моментов в истории журналистики. Такер Карлсон, безусловно, является воином правды, логики и здравого смысла, добра над злом, правильного над неправильным. А старина Канье Уэст, которого теперь считают Йе Уэстом, — человек с прекрасным мировоззрением, предприниматель, занимающий твёрдую позицию в рейтинге активов. И мой сын Рокко работает с его командой на музыкальном и модном уровне, и Канье твёрдо стоял за Бога, семью, страну против самовнушённого зла принудительной трансгендерной путаницы, которая существует сегодня.

Поэтому я бы хотел, чтобы все, если они не видели интервью Такера Карлсона с Канье Уэстом, с тем самым Канье Уэстом — я думаю, что "Ye" — это сокращение от Канье — слушайте, я не знаю, видели ли вы когда-нибудь его хор; он выступает с церковным хором с сотнями самых одарённых, талантливых, духовных, соул-музыкантов, которых я когда-либо видел, — трогательная, волнующая, духовная музыка. И за всем этим стоит Канье Уэст. И он выступает с осуждением сексуализации наших детей, особенно со стороны своей бывшей жены и всего семейства Кардашьян. Это кучка гнилых, ужасных людей. Так что это действительно уродливая страница, и я думаю, что люди должны обратить внимание на Канье Уэста. Я думаю, что он совершил несколько ошибок в прошлом. Когда он встал и — я забыл имя — Тейлор или как-то так (имея в виду Тейлор Свифт) получала награду, а Канье встал и протестовал. Я подумал, что это было довольно мило и неуместно. Но по большей части это было безобидно. Но, похоже, он действительно стал самостоятельным. Его отменили, на него нападают за то, что он отстаивает христианство, за то, что он отстаивает нерождённую человеческую жизнь, которую левые с маниакальной яростью пытаются уничтожить. Он, как чернокожий, сказал то, что мы с вами не можем сказать как нечернокожие. Он осудил демократическую партию за систему геноцида, где больше чёрных детей убивают в утробе матери, чем убивают на улицах. Но чёрных, которых убивают на улицах, убивают чёрные. А также слишком частое предание гласности и чествование ожирения в чёрном сообществе, что просто нездорово. Канье затронул и нажал на все важные кнопки качества жизни — что вы должны уважать жизнь в утробе матери, что вы должны уважать 10 заповедей и наставничество, воспитание, любовь и дисциплину наших детей и осуждение и сексуализацию невинной молодежи. И диета — он говорил о важности добросовестного, разумного питания, против Большой Фармы, против злодеяний FDA и USDA.

Если вы хотите быть здоровым, я рекомендую вам взять лук и стрелы и подстрелить хорошего натурального оленя или индейку, или борова, или лося, или пронхорна, или карибу, или лося. Вот тогда у вас будет хорошая диета. На самом деле я общался с командой Канье, его людьми, его командой, и Канье хочет научиться охотиться с луком. Он хочет забраться прямо в чрево Божьего чудесного возобновляемого творения и быть самодостаточным. И если когда-либо существовало наследие чёрных, то это был бы охотничий образ жизни. Мы получили его от них».




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18 окт 2022
Magyar
Ожидаем взрывов пукальников от всяких зоозаshitников и прочих недовольных стариной Тедом.
18 окт 2022
R
Red One
Magyar, ну вот теперь-то они точно язык в жопу засунут, побоявшись презрительных насмешек магьяров из всяких коментов
18 окт 2022
Magyar
Red One, поживем - увидим))
18 окт 2022
R
Red One
Я так понимаю, что Тед Наджент - это аналог Юрия Лозы.
Эдакий эксперт по всем вопросам, троль-популист в маске нонконформиста. Или просто припизднутый демагог.

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