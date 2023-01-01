Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист METALLICA: «Мы весьма средненькие музыканты» 35
*Бывший басист ACCEPT был несчастлив в группе 34
*Вокалист HELLOWEEN — о материале для нового альбома 27
*Видео с текстом от IMMORTAL 20
*Видео с выступления FEAR FACTORY 19
*KIP WINGER — о том, как JAMES HETFIELD извинился перед ним 11
*DAVE MUSTAINE считает, что KIKO лучше подходит для MEGADETH,... 11
*WOLF HOFFMANN думал, что металл умер, когда появился гранж 11
*Новая песня METAL CHURCH 10
*TED NUGENT: «Имеет ли женщина право на аборт?» 10
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист METALLICA: «Мы весьма средненькие музыканты» 35
*Бывший басист ACCEPT был несчастлив в группе 34
*Вокалист HELLOWEEN — о материале для нового альбома 27
*Видео с текстом от IMMORTAL 20
*Видео с выступления FEAR FACTORY 19
[= ||| все новости группы



*

Ted Nugent

*



27 мар 2023 : 		 TED NUGENT почтил память политических заключенных

23 мар 2023 : 		 TED NUGENT: «Сатана сделал свой ход, теперь очередь Архистратига»

22 мар 2023 : 		 TED NUGENT: «Имеет ли женщина право на аборт?»

13 мар 2023 : 		 TED NUGENT почтил память Гари Россингтона

31 янв 2023 : 		 TED NUGENT: «Мы можем победить дьявола, если начнем молиться и обратимся к Богу»

18 дек 2022 : 		 TED NUGENT получил награду за защиту свободы

16 ноя 2022 : 		 TED NUGENT — о кавер-версиях MOTÖRHEAD и PANTERA

15 ноя 2022 : 		 TED NUGENT хочет сообразить на троих

11 ноя 2022 : 		 TED NUGENT: «Америка тупеет»

3 ноя 2022 : 		 TED NUGENT — о покупке Твиттера Илоном Маском

18 окт 2022 : 		 TED NUGENT: «У Канье правильные взгляды»

5 окт 2022 : 		 TED NUGENT — о королевской семье

29 сен 2022 : 		 TED NUGENT: «Big Tech щемит нас по полной!»

24 сен 2022 : 		 TED NUGENT: «Америка, что же ты ешь?»

13 сен 2022 : 		 TED NUGENT: «Дисней перешёл на DarkSide»

12 сен 2022 : 		 TED NUGENT: «Байден выполняет приказ сатанинских сил!»

3 сен 2022 : 		 TED NUGENT: «OZZY OSBOURNE свалил в тираническую Англию из адской дыры»

15 авг 2022 : 		 TED NUGENT — о дружбе с Эдди Ван Халеном

3 авг 2022 : 		 TED NUGENT критикует Тейлор Свифт. И зелёных, и...

2 авг 2022 : 		 TED NUGENT: «Я не уклонялся от призыва»

1 авг 2022 : 		 TED NUGENT любит Джо Байдена

18 июл 2022 : 		 TED NUGENT открыл тур

27 июн 2022 : 		 TED NUGENT: «Зачем налоговой столько оружия?»

21 июн 2022 : 		 TED NUGENT: «Полиция сама пускала людей шестого января»

15 июн 2022 : 		 TED NUGENT — о школьной безопасности

3 июн 2022 : 		 TED NUGENT: «AR-15 — не штурмовая винтовка. Молотками убивают больше!»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

TED NUGENT почтил память политических заключенных



zoom
TED NUGENT на разогреве перед речью Трампа в Техасе предложил публике вспомнить о "невинных жертвах шестого января".

Ted Nugent kicks off the Trump rally in Waco by calling Zelenskyy a "homosexual weirdo" to cheers pic.twitter.com/21d6x3mI5F



Ed Henry on Ted Nugent calling Zelenskyy a "homosexual weirdo" -- "he is channeling what a lot of Americans feel" pic.twitter.com/yLey6ApKhz






Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 37

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом