сегодня



TED NUGENT почтил память политических заключенных



TED NUGENT на разогреве перед речью Трампа в Техасе предложил публике вспомнить о "невинных жертвах шестого января".









Ted Nugent kicks off the Trump rally in Waco by calling Zelenskyy a "homosexual weirdo" to cheers pic.twitter.com/21d6x3mI5F







Ed Henry on Ted Nugent calling Zelenskyy a "homosexual weirdo" -- "he is channeling what a lot of Americans feel" pic.twitter.com/yLey6ApKhz





+0 -0



просмотров: 37