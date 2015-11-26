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Ted Nugent

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29 июл 2021 : 		 TED NUGENT: «Не хочу я вашей дозы!»

25 июл 2021 : 		 TED NUGENT: «Любое слово Байдена не имеет отношения к правде»

19 июл 2021 : 		 TED NUGENT считает, что в США не существует проблем с оружием

5 июл 2021 : 		 TED NUGENT: «Ну камон, какой я расист!»

1 июл 2021 : 		 TED NUGENT: «В ЗСРнР меня не берут из-за NRA»

23 июн 2021 : 		 TED NUGENT: «Те, кто меня хейтят, просто сатанисты!»

19 июн 2021 : 		 TED NUGENT — о Боне Скотте: «Вечно молодой, вечно п..»

17 июн 2021 : 		 TED NUGENT планирует запись альбома

16 июн 2021 : 		 TED NUGENT: «Люди постоянно спрашивают: Что, чёрт возьми, творится в Америке?»

15 июн 2021 : 		 TED NUGENT: «Если вы за Байдена, то точно с гнильцой»

13 июн 2021 : 		 TED NUGENT: «Почему я не поеду в туры в 2021 году»

11 июн 2021 : 		 TED NUGENT: «Это БэЛэМэ лезли в Капитолий!»

10 июн 2021 : 		 TED NUGENT: «В США нет системного расизма!»

31 май 2021 : 		 TED NUGENT — о том, как избежать массовой стрельбы

26 май 2021 : 		 TED NUGENT: «Мы опасно скользим по краю марксизма»

24 май 2021 : 		 TED NUGENT хвалит Такера Карлсона

19 май 2021 : 		 TED NUGENT — о трансгендерах в спорте

14 май 2021 : 		 TED NUGENT: «Как я победил COVID»

13 май 2021 : 		 TED NUGENT о борьбе с COVID-19: «Я ещё никогда так не боялся за свою жизнь»

7 май 2021 : 		 TED NUGENT лечится альтернативным препаратом от COVID-19

29 апр 2021 : 		 TED NUGENT: «Пандемия реальна, и больные есть»

23 апр 2021 : 		 TED NUGENT: «Я никогда не утверждал, что COVID-19 — фейк!»

21 апр 2021 : 		 DEE SNIDER, ALEX SKOLNICK и TRACII GUNS глумятся над тем, что TED NUGENT заболел

21 апр 2021 : 		 TED NUGENT заболел COVID-19: «Я думал, что помру»

21 апр 2021 : 		 TED NUGENT: «А чего это страну не закрывали из-за 18 других ковидов?»

26 мар 2021 : 		 TED NUGENT: «Дональд Трамп дал мне имя»
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|||| сегодня

TED NUGENT: «Не хочу я вашей дозы!»



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TED NUGENT в рамках недавнего стрима вновь высказался против прививки от COVID-19:

«Кто-то спросил меня: "Вы привиты?". Да. Меня зовут TED NUGENT. Я прошел полную вакцинацию — у меня есть все прививки. У меня не было никаких несанкционированных прививок для испытания на морской свинке, но у меня есть все прививки. У меня были все прививки, которые соответствуют требованиям и являются прививками, но у меня не было никаких экспериментальных прививок, и я не буду делать никаких экспериментальных прививок. Не только потому, что я знаю, что это мое право, но я думаю, что Нюрнбергский процесс доказал, что ни один человек, ни один нацист или люди, которые пытаются быть нацистами, не могут заставить кого-либо принимать какие-либо лекарства или экспериментировать на людях с неиспытанными лекарствами».

TED NUGENT Still Refuses To Get COVID-19 Vaccine: 'I Won't Take Any Experimental Shots'





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КомментарииСкрыть/показать 3 )

graillyc


29 июл 2021, 19:05		🤡

rattle_snake


29 июл 2021, 21:09		да ты атец ипанулся.. тут такой ассортимент бета,ламбда,куямбда. и штамов сколько стран намечается..только коллективный иммунитет))) у нас мусарня с масками на трусах в маршрутках безмасочников ловит..и жестко наказывает.. чето вы там распуститлись!!а вакцина то ваша американская - гавно.. путэн как доктор нимнул столько вакцин создал на коленке.. весь мир сасет!!!

Evil Dmitry


29 июл 2021, 22:16		Ну и сдохнешь. Делов то?!


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