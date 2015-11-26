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TED NUGENT : «Не хочу я вашей дозы!»



TED NUGENT в рамках недавнего стрима вновь высказался против прививки от COVID-19:



«Кто-то спросил меня: "Вы привиты?". Да. Меня зовут TED NUGENT. Я прошел полную вакцинацию — у меня есть все прививки. У меня не было никаких несанкционированных прививок для испытания на морской свинке, но у меня есть все прививки. У меня были все прививки, которые соответствуют требованиям и являются прививками, но у меня не было никаких экспериментальных прививок, и я не буду делать никаких экспериментальных прививок. Не только потому, что я знаю, что это мое право, но я думаю, что Нюрнбергский процесс доказал, что ни один человек, ни один нацист или люди, которые пытаются быть нацистами, не могут заставить кого-либо принимать какие-либо лекарства или экспериментировать на людях с неиспытанными лекарствами».







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