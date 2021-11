15 ноя 2021



Видео с текстом от TED NUGENT



TED NUGENT опубликовали официальное видео с текстом на песню Come And Take It", которая будет включена в выходящий 29 апреля на Pavement Music альбом "Detroit Muscle":



01. Detroit Muscle



02. Come And Take It



03. Born In The Motor City



04. Just Leave Me Alone



05. American Campfire



06. Driving Blind



07. Alaska



08. Leave The Lights On



09. Winter Spring Summer Fall



10. Feedback Grind Fire













