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TED NUGENT : «В США нет системного расизма!»



TED NUGENT в рамках YouTube-стрима со своей женой Shemane сказал следующее:



«Системного расизма не существует. Это ложь. Системного расизма не существует. Мы это исправили. Сейчас 2021 год, и нет никакого превосходства белой расы. Это не угроза. Белые супремасисты не сожгли Сиэтл или Портленд. Они не сожгли Кеношу. Они не сжигали Миннеаполис. Это были так называемые террористы из Black Lives Matter, Antifa и сторонники демократов, которые ненавидят Америку, ненавидят Бога, ненавидят семью, ненавидят свободу, ненавидят Конституцию, ненавидят Билль о правах, ненавидят трудолюбивых американцев. Они и есть террористы. Black Lives Matter, Antifa — это террористы. Они сжигают города и разрушают здания. Белые супремасисты этим не занимаются. Возможно, там есть пара грязных белых супремасистов, но они фактически не имеют значения. Это чушь.



Так что будьте осторожны с министерством пропаганды и цензурой Big Tech, которая в буквальном смысле цензурирует президента Соединённых Штатов. Не этого болвана в Белом доме, а Дональда Трампа. И они подавляют Shemane и меня, потому что мы отстаиваем Бога, семью, страну, Конституцию, Билль о правах, Десять заповедей, Золотое правило, Декларацию независимости, жизнь, свободу и стремление к счастью, закон и порядок.



Скажите своему мэру, сенатору, конгрессмену или губернатору, что ваша семья требует закона и порядка. И если кто-то говорит "не финансировать полицию", он на стороне насильников. Знаете, кто хочет сократить расходы на полицию? Насильники. Знаете, кто хочет сократить расходы на полицию? Автоугонщики. Знаете, кто хочет сократить расходы на полицию? Зло. Поэтому когда кто-то даже намекает на желание подорвать возможности правоохранительных органов, вы смотрите на дьявола. Потому что дьявол насилует, убивает, угоняет машины, растлевает детей и нападает на людей. И вот что происходит, когда вы сокращаете финансирование полиции. Это безумие. Это культурное и духовное самоубийство. Вы знаете это, я знаю это, даже лживые панки на телевидении знают это. Но они всё равно будут лгать!»







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