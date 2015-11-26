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Ted Nugent

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10 июн 2021 : 		 TED NUGENT: «В США нет системного расизма!»

31 май 2021 : 		 TED NUGENT — о том, как избежать массовой стрельбы

26 май 2021 : 		 TED NUGENT: «Мы опасно скользим по краю марксизма»

24 май 2021 : 		 TED NUGENT хвалит Такера Карлсона

19 май 2021 : 		 TED NUGENT — о трансгендерах в спорте

14 май 2021 : 		 TED NUGENT: «Как я победил COVID»

13 май 2021 : 		 TED NUGENT о борьбе с COVID-19: «Я ещё никогда так не боялся за свою жизнь»

7 май 2021 : 		 TED NUGENT лечится альтернативным препаратом от COVID-19

29 апр 2021 : 		 TED NUGENT: «Пандемия реальна, и больные есть»

23 апр 2021 : 		 TED NUGENT: «Я никогда не утверждал, что COVID-19 — фейк!»

21 апр 2021 : 		 DEE SNIDER, ALEX SKOLNICK и TRACII GUNS глумятся над тем, что TED NUGENT заболел

21 апр 2021 : 		 TED NUGENT заболел COVID-19: «Я думал, что помру»

21 апр 2021 : 		 TED NUGENT: «А чего это страну не закрывали из-за 18 других ковидов?»

26 мар 2021 : 		 TED NUGENT: «Дональд Трамп дал мне имя»

25 мар 2021 : 		 TED NUGENT: «Я не расист, расист — не я!»

24 мар 2021 : 		 TED NUGENT: «Спонсора лишили!»

16 мар 2021 : 		 TED NUGENT: «Байден — зомби!»

15 мар 2021 : 		 TED NUGENT: «Байден — это худший человек из всех возможных, кто может представлять Америку»

8 фев 2021 : 		 TED NUGENT: «Ох, кто мне только не предлагал!»

27 янв 2021 : 		 TED NUGENT: «Страну ждут приступы фейкового расизма!»

20 янв 2021 : 		 TED NUGENT — о Трампе: «Я у алтаря этого великого человека»

14 янв 2021 : 		 TED NUGENT: «Члены БэЛэМэ устроили насильственные акты в Вашингтоне»

30 дек 2020 : 		 TED NUGENT: «2020 — это полный 3,14здец!»

27 дек 2020 : 		 TED NUGENT: «Байдена выбрали мёртвые души!»

11 дек 2020 : 		 TED NUGENT: «Только зомби могут голосовать за Джо»

3 дек 2020 : 		 TED NUGENT — о коленопреклоняющих: «Дебилы, б...»
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|||| сегодня

TED NUGENT: «В США нет системного расизма!»



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TED NUGENT в рамках YouTube-стрима со своей женой Shemane сказал следующее:

«Системного расизма не существует. Это ложь. Системного расизма не существует. Мы это исправили. Сейчас 2021 год, и нет никакого превосходства белой расы. Это не угроза. Белые супремасисты не сожгли Сиэтл или Портленд. Они не сожгли Кеношу. Они не сжигали Миннеаполис. Это были так называемые террористы из Black Lives Matter, Antifa и сторонники демократов, которые ненавидят Америку, ненавидят Бога, ненавидят семью, ненавидят свободу, ненавидят Конституцию, ненавидят Билль о правах, ненавидят трудолюбивых американцев. Они и есть террористы. Black Lives Matter, Antifa — это террористы. Они сжигают города и разрушают здания. Белые супремасисты этим не занимаются. Возможно, там есть пара грязных белых супремасистов, но они фактически не имеют значения. Это чушь.

Так что будьте осторожны с министерством пропаганды и цензурой Big Tech, которая в буквальном смысле цензурирует президента Соединённых Штатов. Не этого болвана в Белом доме, а Дональда Трампа. И они подавляют Shemane и меня, потому что мы отстаиваем Бога, семью, страну, Конституцию, Билль о правах, Десять заповедей, Золотое правило, Декларацию независимости, жизнь, свободу и стремление к счастью, закон и порядок.

Скажите своему мэру, сенатору, конгрессмену или губернатору, что ваша семья требует закона и порядка. И если кто-то говорит "не финансировать полицию", он на стороне насильников. Знаете, кто хочет сократить расходы на полицию? Насильники. Знаете, кто хочет сократить расходы на полицию? Автоугонщики. Знаете, кто хочет сократить расходы на полицию? Зло. Поэтому когда кто-то даже намекает на желание подорвать возможности правоохранительных органов, вы смотрите на дьявола. Потому что дьявол насилует, убивает, угоняет машины, растлевает детей и нападает на людей. И вот что происходит, когда вы сокращаете финансирование полиции. Это безумие. Это культурное и духовное самоубийство. Вы знаете это, я знаю это, даже лживые панки на телевидении знают это. Но они всё равно будут лгать!»

TED NUGENT Says Systemic Racism Doesn





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КомментарииСкрыть/показать 2 )

greesevold1


10 июн 2021, 18:59		Вот вроде и ебанутый на всю голову, а иногда и правильные вещи говорит.

Magyar


10 июн 2021, 19:33		Абсолютно правильно человек говорит, радует, что есть еще нормальные люди.


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