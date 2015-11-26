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TED NUGENT : «Байдена выбрали мёртвые души!»



TED NUGENT в очередной раз высказал мнение о том, что победа Джо Байдена была достигнута благодаря сотням тысяч мертвых душ:



«Кто не знает вопиющих доказательств [мошенничества с избирателями]? Я в курсе всех этих доказательств. Все, кого я знаю, знают обо всех доказательствах. Все, с кем я знаком, знают, что сотни тысяч мертвецов проголосовали. Вероятно, есть сотни тысяч голосов, которые были созданы несколькими десятками людей с теми же самыми подписями, которые каким-то образом считали, что подписи не должны были совпадать с протоколом голосования так называемого избирателя, машины, которые были оборудованы для того, чтобы дать козырной голос Байдену».



Обращаясь к генералу Уильяму Барру, одному из самых ярых союзников президента, который ранее в этом месяце заявил, что Министерство юстиции США не обнаружило никаких доказательств массовых фальсификаций с голосами избирателей, которые могли бы изменить результаты выборов 2020 года, Ted продолжил:



«Боб Барр, где твоя душа? [Бывший директор ФБР] Джим Коми, где твоя душа? CNN, мне даже не нужно спрашивать, где твоя душа, потому что она горит где-то в аду. Отрицание, обман, нечестность, измена — это измена, когда вы фальсифицируете выборы в конституционной республике, в этой мечте демократии.



Кто-то должен сесть в тюрьму. Везде, куда бы я ни пошёл, спрашивают, почему эти люди не в тюрьме? Почему [бывший кандидат в президенты и госсекретарь] Хиллари Клинтон не в тюрьме? Почему [спикер Палаты представителей США Нэнси] Пелоси не в тюрьме? Почему Эрик Холдер [генеральный прокурор при президенте Бараке Обаме] не в тюрьме? Мой приятель Брайан Терри, замечательный пограничник, погиб от оружия, которое Обама и Холдер отдали мексиканским бандам. Я могу продолжать и продолжать. Теракт в Бенгази был не в видео. Мы все об этом знаем, если, конечно, только кто-то не ударил тебя по голове кирпичом в молодости, и твой мозг не работает.



Я верю, что это система бездушия, потому что если посмотреть на систему левых, то у них единственная цель — в обогащении, пока они контролируют население, а мы этого не потерпим!»



Трамп неоднократно заявлял, что выборы были украдены, и он отказался уступить свой пост избранному президенту Джо Байдену.













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