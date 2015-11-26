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Ted Nugent

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27 дек 2020 : 		 TED NUGENT: «Байдена выбрали мёртвые души!»

11 дек 2020 : 		 TED NUGENT: «Только зомби могут голосовать за Джо»

3 дек 2020 : 		 TED NUGENT — о коленопреклоняющих: «Дебилы, б...»

28 ноя 2020 : 		 TED NUGENT: «Голосовало слишком много мёртвых душ»

24 ноя 2020 : 		 TED NUGENT: «Нефиг считать, сколько у меня будет людей на День благодарения»

10 ноя 2020 : 		 TED NUGENT — о победе Джо Байдена: «Дьяволы собираются захватить контроль над Америкой»

20 окт 2020 : 		 TED NUGENT: «Трамп — величайший президент США!»

22 сен 2020 : 		 TED NUGENT не замечает расизма: «Цвет кожи не имеет значения для всех, кого я знаю»

16 авг 2020 : 		 TED NUGENT призвал своих поклонников «не голосовать за Бонни и Клайда»

4 авг 2020 : 		 TED NUGENT: «Движение "Black Lives Matter" не имеет ничего общего с жизнями чернокожих»

22 июл 2020 : 		 TED NUGENT — о Трампе: «Он не какой-то мудозвон»

23 июн 2020 : 		 TED NUGENT: «Не деритесь с копами — и останетесь жить»

13 июн 2020 : 		 TED NUGENT — о лучшем гитаристе всех времён

5 июн 2020 : 		 TED NUGENT о борьбе Трампа с Твиттером

28 май 2020 : 		 TED NUGENT: «Дональд Трамп — это божественное вмешательство!»

24 май 2020 : 		 TED NUGENT: «Дональду Трампу даю рейтинг А+»

19 май 2020 : 		 TED NUGENT: «Будет чудом, если я куда-то поеду на гастроли, кроме США»

9 май 2020 : 		 TED NUGENT: «У либералов аллергия на здравый смысл и логику»

4 май 2020 : 		 TED NUGENT: «Keith Richards, может, и был пьян на каждой записи, но у него всё под контролем!»

15 апр 2020 : 		 TED NUGENT: «Дональд Трамп — величайший лидер в истории человечества!»

15 ноя 2018 : 		 TED NUGENT: «Канадцы совсем съехали с катушек», легализовав марихуану

6 окт 2018 : 		 TED NUGENT выпустит новый альбом в ноябре

11 сен 2017 : 		 TED NUGENT подверг критике комментарии Bach'a

25 авг 2017 : 		 TED NUGENT: «Facebook недовешивает»

29 ноя 2016 : 		 TED NUGENT рад смерти Кастро

11 ноя 2016 : 		 TED NUGENT о победе Трампа
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TED NUGENT: «Байдена выбрали мёртвые души!»



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TED NUGENT в очередной раз высказал мнение о том, что победа Джо Байдена была достигнута благодаря сотням тысяч мертвых душ:

«Кто не знает вопиющих доказательств [мошенничества с избирателями]? Я в курсе всех этих доказательств. Все, кого я знаю, знают обо всех доказательствах. Все, с кем я знаком, знают, что сотни тысяч мертвецов проголосовали. Вероятно, есть сотни тысяч голосов, которые были созданы несколькими десятками людей с теми же самыми подписями, которые каким-то образом считали, что подписи не должны были совпадать с протоколом голосования так называемого избирателя, машины, которые были оборудованы для того, чтобы дать козырной голос Байдену».

Обращаясь к генералу Уильяму Барру, одному из самых ярых союзников президента, который ранее в этом месяце заявил, что Министерство юстиции США не обнаружило никаких доказательств массовых фальсификаций с голосами избирателей, которые могли бы изменить результаты выборов 2020 года, Ted продолжил:

«Боб Барр, где твоя душа? [Бывший директор ФБР] Джим Коми, где твоя душа? CNN, мне даже не нужно спрашивать, где твоя душа, потому что она горит где-то в аду. Отрицание, обман, нечестность, измена — это измена, когда вы фальсифицируете выборы в конституционной республике, в этой мечте демократии.

Кто-то должен сесть в тюрьму. Везде, куда бы я ни пошёл, спрашивают, почему эти люди не в тюрьме? Почему [бывший кандидат в президенты и госсекретарь] Хиллари Клинтон не в тюрьме? Почему [спикер Палаты представителей США Нэнси] Пелоси не в тюрьме? Почему Эрик Холдер [генеральный прокурор при президенте Бараке Обаме] не в тюрьме? Мой приятель Брайан Терри, замечательный пограничник, погиб от оружия, которое Обама и Холдер отдали мексиканским бандам. Я могу продолжать и продолжать. Теракт в Бенгази был не в видео. Мы все об этом знаем, если, конечно, только кто-то не ударил тебя по голове кирпичом в молодости, и твой мозг не работает.

Я верю, что это система бездушия, потому что если посмотреть на систему левых, то у них единственная цель — в обогащении, пока они контролируют население, а мы этого не потерпим!»

Трамп неоднократно заявлял, что выборы были украдены, и он отказался уступить свой пост избранному президенту Джо Байдену.

TED NUGENT Says There Is





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КомментарииСкрыть/показать 2 )

resurgamresponses


27 дек 2020, 16:58		значит Гоголь был прав

sibterminator


27 дек 2020, 17:45		- Лука набрал 80%
- Нарисовал.
- Бидон 95
- Это другое.


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