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TED NUGENT : «Байден... Что ты такое?»



TED NUGENT в рамках недавнего интервью объяснил, почему он всё-таки решил публично рассказать о заболевании COVID-19, зная, сколько у него хейтеров:



«Они не имеют никакого влияния на мою жизнь. Ненавистники и недоброжелатели такие идиоты. Зачем вам желать смерти американцу? Почему вы утверждаете, что я назвал это мистификацией, когда я даже не использовал слово на букву "М". Я никогда не использовал слово "мистификация". Я сказал, что [доктор Энтони] Фаучи [главный эксперт страны по инфекционным заболеваниям] — мошенник, [спикер Палаты представителей Нэнси] Пелоси — дьявол, а [бывший президент США] Барак Обама ездил в лабораторию в Ухане, чтобы на наши налоговые деньги создать оружие для коммунистических китайцев. Это не догадка Ted'a Nugent'a; доказательства неопровержимы — если только вы не засунули голову в задницу Джо Байдену, что должно быть действительно неудобно.



Дело в том, что я откровенный человек. Мне нечего скрывать. Я каждый понедельник вечером выкладываю "Spirit Campfire" для всего мира у себя в Facebook и YouTube, и я каждый день работаю в СМИ. Я не боюсь ничего и никого. Если у меня есть опыт, мне нравится делиться им с людьми. Я общительный человек. Я даю интервью на радио с 1963 года. Вы знаете, когда я у вас в гостях, это диалог. Я знаю, что по большей части это превратилось в монолог, но вы пригласили меня и задали вопрос, так что я отвечу на него.



Дело в том, что Уханьский вирус финансируется Бараком Обамой, Нэнси Пелоси и сопляком Фаучи. Это оружие мутации с приобретением функции. Оно есть у всех или будет у всех — вот что такое "мутация с приобретением функции". И это вирус, которым вооружены китайские коммунисты. Если это не доказательство того, что самая страшная угроза для Америки — это правительство США, я не могу вам помочь. Это предательство в чистом виде. И пока мы не обвиним это правительство в измене, особенно сопляка Байдена... Что это за тварь? Что ты такое? Я имею в виду, я знаю людей, я знаю человеческих особей, но я не знаю, что ты такое.



Я хочу сказать, что у меня есть американская ДНК — она называется неповиновение. Я подвергаю сомнению авторитеты. Именно этого хотели отцы-основатели, чтобы мы все были такими. А когда ты начинаешь вести себя как овца и подчиняться незаконным, аморальным, антиконституционным указам, ты оказываешься в пассиве. Я же актив, и это бесит панков, а я не могу быть из-за этого более гордым, скажу я вам начистоту. Я танцую — чем больше эти панки меня ненавидят, тем радостнее у меня на душе, потому что это лишний доказывает, насколько я замечательный!»







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