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Ted Nugent

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24 ноя 2021 : 		 TED NUGENT: «Байден... Что ты такое?»

22 ноя 2021 : 		 TED NUGENT: «Кайл правильно застрелил этих мародеров!»

18 ноя 2021 : 		 TED NUGENT — о словах Simmons'a: «И тебя вылечу»

15 ноя 2021 : 		 Видео с текстом от TED NUGENT

28 окт 2021 : 		 TED NUGENT: «Я помолюсь за протухшего, мерзкого, гнилого уродца Алека Болдуина»

18 окт 2021 : 		 TED NUGENT — об охоте

12 окт 2021 : 		 TOM MORELLO — о дружбе с TED'ом NUGENT'ом

6 окт 2021 : 		 TED NUGENT: «Ну что, вакцинированные овцы, как вы там?»

30 сен 2021 : 		 TED NUGENT: «БэЛэМэ — террористы!»

31 авг 2021 : 		 TED NUGENT: «Байден не может подобрать слова, а если и подбирает, то это глупость»

25 авг 2021 : 		 TED NUGENT: «Маски не работают!»

17 авг 2021 : 		 TED NUGENT: «Я был рождён с правом хранить и носить оружие»

16 авг 2021 : 		 TED NUGENT предлагает 5 000 за стрелка по оленям

15 авг 2021 : 		 TED NUGENT об уходе из NRA

10 авг 2021 : 		 TED NUGENT: «Технологии отваживают людей от практики на гитаре»

5 авг 2021 : 		 TED NUGENT ушел из NRA

29 июл 2021 : 		 TED NUGENT: «Не хочу я вашей дозы!»

25 июл 2021 : 		 TED NUGENT: «Любое слово Байдена не имеет отношения к правде»

19 июл 2021 : 		 TED NUGENT считает, что в США не существует проблем с оружием

5 июл 2021 : 		 TED NUGENT: «Ну камон, какой я расист!»

1 июл 2021 : 		 TED NUGENT: «В ЗСРнР меня не берут из-за NRA»

23 июн 2021 : 		 TED NUGENT: «Те, кто меня хейтят, просто сатанисты!»

19 июн 2021 : 		 TED NUGENT — о Боне Скотте: «Вечно молодой, вечно п..»

17 июн 2021 : 		 TED NUGENT планирует запись альбома

16 июн 2021 : 		 TED NUGENT: «Люди постоянно спрашивают: Что, чёрт возьми, творится в Америке?»

15 июн 2021 : 		 TED NUGENT: «Если вы за Байдена, то точно с гнильцой»
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TED NUGENT: «Байден... Что ты такое?»



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TED NUGENT в рамках недавнего интервью объяснил, почему он всё-таки решил публично рассказать о заболевании COVID-19, зная, сколько у него хейтеров:

«Они не имеют никакого влияния на мою жизнь. Ненавистники и недоброжелатели такие идиоты. Зачем вам желать смерти американцу? Почему вы утверждаете, что я назвал это мистификацией, когда я даже не использовал слово на букву "М". Я никогда не использовал слово "мистификация". Я сказал, что [доктор Энтони] Фаучи [главный эксперт страны по инфекционным заболеваниям] — мошенник, [спикер Палаты представителей Нэнси] Пелоси — дьявол, а [бывший президент США] Барак Обама ездил в лабораторию в Ухане, чтобы на наши налоговые деньги создать оружие для коммунистических китайцев. Это не догадка Ted'a Nugent'a; доказательства неопровержимы — если только вы не засунули голову в задницу Джо Байдену, что должно быть действительно неудобно.

Дело в том, что я откровенный человек. Мне нечего скрывать. Я каждый понедельник вечером выкладываю "Spirit Campfire" для всего мира у себя в Facebook и YouTube, и я каждый день работаю в СМИ. Я не боюсь ничего и никого. Если у меня есть опыт, мне нравится делиться им с людьми. Я общительный человек. Я даю интервью на радио с 1963 года. Вы знаете, когда я у вас в гостях, это диалог. Я знаю, что по большей части это превратилось в монолог, но вы пригласили меня и задали вопрос, так что я отвечу на него.

Дело в том, что Уханьский вирус финансируется Бараком Обамой, Нэнси Пелоси и сопляком Фаучи. Это оружие мутации с приобретением функции. Оно есть у всех или будет у всех — вот что такое "мутация с приобретением функции". И это вирус, которым вооружены китайские коммунисты. Если это не доказательство того, что самая страшная угроза для Америки — это правительство США, я не могу вам помочь. Это предательство в чистом виде. И пока мы не обвиним это правительство в измене, особенно сопляка Байдена... Что это за тварь? Что ты такое? Я имею в виду, я знаю людей, я знаю человеческих особей, но я не знаю, что ты такое.

Я хочу сказать, что у меня есть американская ДНК — она называется неповиновение. Я подвергаю сомнению авторитеты. Именно этого хотели отцы-основатели, чтобы мы все были такими. А когда ты начинаешь вести себя как овца и подчиняться незаконным, аморальным, антиконституционным указам, ты оказываешься в пассиве. Я же актив, и это бесит панков, а я не могу быть из-за этого более гордым, скажу я вам начистоту. Я танцую — чем больше эти панки меня ненавидят, тем радостнее у меня на душе, потому что это лишний доказывает, насколько я замечательный!»

TED NUGENT: Why I Decided To Go Public With My COVID-19 Battle





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КомментарииСкрыть/показать 5 )

Evil3062


24 ноя 2021, 14:55		а ты сам то что такое

Red One


24 ноя 2021, 15:22		Телега эта звучит пафосно. Как у Кинчева, или как у Кати Лель. Но, при наличии мозга. в контексте читается как "назло кондуктору пойду пешком, но билет не куплю"

pal sanych


24 ноя 2021, 15:42		Почему его так много в новостях на дарксайде?

GrimDeadReaper


24 ноя 2021, 16:03		Потому что регулярно генерирует контент (читай "несёт херню"), который способен вызывать здесь достаточно бурные дискуссии (читай "срачи").

Alice Malign


24 ноя 2021, 16:10		Да какие тут могут быть дискуссии? Те, кто здесь регулярно поддерживает каждый высер сабжа, суть такие же микроцефалы, как он сам. Диалог с такими поциентами невозможен в принципе.


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