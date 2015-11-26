все новости группы
США
5 июл 2021 :
TED NUGENT: «Ну камон, какой я расист!» 1 июл 2021 :
TED NUGENT: «В ЗСРнР меня не берут из-за NRA» 23 июн 2021 :
TED NUGENT: «Те, кто меня хейтят, просто сатанисты!» 19 июн 2021 :
TED NUGENT — о Боне Скотте: «Вечно молодой, вечно п..» 17 июн 2021 :
TED NUGENT планирует запись альбома 16 июн 2021 :
TED NUGENT: «Люди постоянно спрашивают: Что, чёрт возьми, творится в Америке?» 15 июн 2021 :
TED NUGENT: «Если вы за Байдена, то точно с гнильцой» 13 июн 2021 :
TED NUGENT: «Почему я не поеду в туры в 2021 году» 11 июн 2021 :
TED NUGENT: «Это БэЛэМэ лезли в Капитолий!» 10 июн 2021 :
TED NUGENT: «В США нет системного расизма!» 31 май 2021 :
TED NUGENT — о том, как избежать массовой стрельбы 26 май 2021 :
TED NUGENT: «Мы опасно скользим по краю марксизма» 24 май 2021 :
TED NUGENT хвалит Такера Карлсона 19 май 2021 :
TED NUGENT — о трансгендерах в спорте 14 май 2021 :
TED NUGENT: «Как я победил COVID» 13 май 2021 :
TED NUGENT о борьбе с COVID-19: «Я ещё никогда так не боялся за свою жизнь» 7 май 2021 :
TED NUGENT лечится альтернативным препаратом от COVID-19 29 апр 2021 :
TED NUGENT: «Пандемия реальна, и больные есть» 23 апр 2021 :
TED NUGENT: «Я никогда не утверждал, что COVID-19 — фейк!» 21 апр 2021 :
DEE SNIDER, ALEX SKOLNICK и TRACII GUNS глумятся над тем, что TED NUGENT заболел 21 апр 2021 :
TED NUGENT заболел COVID-19: «Я думал, что помру» 21 апр 2021 :
TED NUGENT: «А чего это страну не закрывали из-за 18 других ковидов?» 26 мар 2021 :
TED NUGENT: «Дональд Трамп дал мне имя» 25 мар 2021 :
TED NUGENT: «Я не расист, расист — не я!» 24 мар 2021 :
TED NUGENT: «Спонсора лишили!» 16 мар 2021 :
TED NUGENT: «Байден — зомби!»
15 мар 2021 :
TED NUGENT: «Байден — это худший человек из всех возможных, кто может представлять Америку» 8 фев 2021 :
TED NUGENT: «Ох, кто мне только не предлагал!» 27 янв 2021 :
TED NUGENT: «Страну ждут приступы фейкового расизма!» 20 янв 2021 :
TED NUGENT — о Трампе: «Я у алтаря этого великого человека» 14 янв 2021 :
TED NUGENT: «Члены БэЛэМэ устроили насильственные акты в Вашингтоне» 30 дек 2020 :
TED NUGENT: «2020 — это полный 3,14здец!» 27 дек 2020 :
TED NUGENT: «Байдена выбрали мёртвые души!» 11 дек 2020 :
TED NUGENT: «Только зомби могут голосовать за Джо» 3 дек 2020 :
TED NUGENT — о коленопреклоняющих: «Дебилы, б...» 28 ноя 2020 :
TED NUGENT: «Голосовало слишком много мёртвых душ» 24 ноя 2020 :
TED NUGENT: «Нефиг считать, сколько у меня будет людей на День благодарения» 10 ноя 2020 :
TED NUGENT — о победе Джо Байдена: «Дьяволы собираются захватить контроль над Америкой» 20 окт 2020 :
TED NUGENT: «Трамп — величайший президент США!» 22 сен 2020 :
TED NUGENT не замечает расизма: «Цвет кожи не имеет значения для всех, кого я знаю» 16 авг 2020 :
TED NUGENT призвал своих поклонников «не голосовать за Бонни и Клайда» 4 авг 2020 :
TED NUGENT: «Движение "Black Lives Matter" не имеет ничего общего с жизнями чернокожих» 22 июл 2020 :
TED NUGENT — о Трампе: «Он не какой-то мудозвон» 23 июн 2020 :
TED NUGENT: «Не деритесь с копами — и останетесь жить» 13 июн 2020 :
TED NUGENT — о лучшем гитаристе всех времён 5 июн 2020 :
TED NUGENT о борьбе Трампа с Твиттером 28 май 2020 :
TED NUGENT: «Дональд Трамп — это божественное вмешательство!» 24 май 2020 :
TED NUGENT: «Дональду Трампу даю рейтинг А+» 19 май 2020 :
TED NUGENT: «Будет чудом, если я куда-то поеду на гастроли, кроме США» 9 май 2020 :
TED NUGENT: «У либералов аллергия на здравый смысл и логику» 4 май 2020 :
TED NUGENT: «Keith Richards, может, и был пьян на каждой записи, но у него всё под контролем!» 15 апр 2020 :
TED NUGENT: «Дональд Трамп — величайший лидер в истории человечества!» 15 ноя 2018 :
TED NUGENT: «Канадцы совсем съехали с катушек», легализовав марихуану 6 окт 2018 :
TED NUGENT выпустит новый альбом в ноябре 11 сен 2017 :
TED NUGENT подверг критике комментарии Bach'a 25 авг 2017 :
TED NUGENT: «Facebook недовешивает» 29 ноя 2016 :
TED NUGENT рад смерти Кастро 11 ноя 2016 :
TED NUGENT о победе Трампа 3 авг 2016 :
TED NUGENT против Хиллари 29 июл 2016 :
TED NUGENT: «Трамп не идеален, а вот Клинтон — лгунья!» 30 май 2016 :
TED NUGENT согласился, что конец Принса был «жалок»
сегодня
: «Ну камон, какой я расист!» TED NUGENT
TED NUGENT вновь коснулся темы обвинений в расизме:
«Я скажу вам нечто возмутительное: все люди вместе взятые не продвигали чёрных артистов так, как это делал Ted Nugent всю свою жизнь. Моим басистом в 1990-х был Johnny Gunnell [он же Jon E. Gee]. Он чёрный чувак. После него моим басистом был Marco Mendoza. Он родился в Мексике.
Я записывался тысячи раз — цвет кожи не имеет значения. Пунктуальность, трудолюбие, талант, преданность делу. Если ты хочешь быть басистом в группе Ted'а Nugent'а, ты просто должен быть лучшим басистом в мире. Я дальтоник.
Я должен сказать вам: когда я родился в 1948 году, был ли расизм? Конечно. Джим Кроу всё ещё существовал. Я учился в детройтских парках, и в то время это не имело значения, потому что в моём доме не было расизма; речь шла о преданности и воспитании характера. У нас были чёрные друзья в Детройте, чёрные люди всё время, и я никогда не задумывался об этом. Они были чёрными. Я белый. Этот парень выглядит так, будто он азиат. Кого это волнует? Ты когда-нибудь встречал кого-нибудь, кому не всё равно? Мне всё равно.
Так что это самое дешёвое, самое нечестное и самое бессмысленное обвинение, которое когда-либо существовало в наше время — обвинение в расизме. Потому что если вы действительно изучите тех, кто называет нас расистами, посмотрите внимательно — они и есть расисты. Они всегда ссылаются на цвет кожи». VIDEO
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