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Ted Nugent

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5 июл 2021 : 		 TED NUGENT: «Ну камон, какой я расист!»

1 июл 2021 : 		 TED NUGENT: «В ЗСРнР меня не берут из-за NRA»

23 июн 2021 : 		 TED NUGENT: «Те, кто меня хейтят, просто сатанисты!»

19 июн 2021 : 		 TED NUGENT — о Боне Скотте: «Вечно молодой, вечно п..»

17 июн 2021 : 		 TED NUGENT планирует запись альбома

16 июн 2021 : 		 TED NUGENT: «Люди постоянно спрашивают: Что, чёрт возьми, творится в Америке?»

15 июн 2021 : 		 TED NUGENT: «Если вы за Байдена, то точно с гнильцой»

13 июн 2021 : 		 TED NUGENT: «Почему я не поеду в туры в 2021 году»

11 июн 2021 : 		 TED NUGENT: «Это БэЛэМэ лезли в Капитолий!»

10 июн 2021 : 		 TED NUGENT: «В США нет системного расизма!»

31 май 2021 : 		 TED NUGENT — о том, как избежать массовой стрельбы

26 май 2021 : 		 TED NUGENT: «Мы опасно скользим по краю марксизма»

24 май 2021 : 		 TED NUGENT хвалит Такера Карлсона

19 май 2021 : 		 TED NUGENT — о трансгендерах в спорте

14 май 2021 : 		 TED NUGENT: «Как я победил COVID»

13 май 2021 : 		 TED NUGENT о борьбе с COVID-19: «Я ещё никогда так не боялся за свою жизнь»

7 май 2021 : 		 TED NUGENT лечится альтернативным препаратом от COVID-19

29 апр 2021 : 		 TED NUGENT: «Пандемия реальна, и больные есть»

23 апр 2021 : 		 TED NUGENT: «Я никогда не утверждал, что COVID-19 — фейк!»

21 апр 2021 : 		 DEE SNIDER, ALEX SKOLNICK и TRACII GUNS глумятся над тем, что TED NUGENT заболел

21 апр 2021 : 		 TED NUGENT заболел COVID-19: «Я думал, что помру»

21 апр 2021 : 		 TED NUGENT: «А чего это страну не закрывали из-за 18 других ковидов?»

26 мар 2021 : 		 TED NUGENT: «Дональд Трамп дал мне имя»

25 мар 2021 : 		 TED NUGENT: «Я не расист, расист — не я!»

24 мар 2021 : 		 TED NUGENT: «Спонсора лишили!»

16 мар 2021 : 		 TED NUGENT: «Байден — зомби!»
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|||| сегодня

TED NUGENT: «Ну камон, какой я расист!»



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TED NUGENT вновь коснулся темы обвинений в расизме:

«Я скажу вам нечто возмутительное: все люди вместе взятые не продвигали чёрных артистов так, как это делал Ted Nugent всю свою жизнь. Моим басистом в 1990-х был Johnny Gunnell [он же Jon E. Gee]. Он чёрный чувак. После него моим басистом был Marco Mendoza. Он родился в Мексике.

Я записывался тысячи раз — цвет кожи не имеет значения. Пунктуальность, трудолюбие, талант, преданность делу. Если ты хочешь быть басистом в группе Ted'а Nugent'а, ты просто должен быть лучшим басистом в мире. Я дальтоник.

Я должен сказать вам: когда я родился в 1948 году, был ли расизм? Конечно. Джим Кроу всё ещё существовал. Я учился в детройтских парках, и в то время это не имело значения, потому что в моём доме не было расизма; речь шла о преданности и воспитании характера. У нас были чёрные друзья в Детройте, чёрные люди всё время, и я никогда не задумывался об этом. Они были чёрными. Я белый. Этот парень выглядит так, будто он азиат. Кого это волнует? Ты когда-нибудь встречал кого-нибудь, кому не всё равно? Мне всё равно.

Так что это самое дешёвое, самое нечестное и самое бессмысленное обвинение, которое когда-либо существовало в наше время — обвинение в расизме. Потому что если вы действительно изучите тех, кто называет нас расистами, посмотрите внимательно — они и есть расисты. Они всегда ссылаются на цвет кожи».

TED NUGENT Once Again Denies Accusations Of Racism:





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