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TED NUGENT : «Ну камон, какой я расист!»



TED NUGENT вновь коснулся темы обвинений в расизме:



«Я скажу вам нечто возмутительное: все люди вместе взятые не продвигали чёрных артистов так, как это делал Ted Nugent всю свою жизнь. Моим басистом в 1990-х был Johnny Gunnell [он же Jon E. Gee]. Он чёрный чувак. После него моим басистом был Marco Mendoza. Он родился в Мексике.



Я записывался тысячи раз — цвет кожи не имеет значения. Пунктуальность, трудолюбие, талант, преданность делу. Если ты хочешь быть басистом в группе Ted'а Nugent'а, ты просто должен быть лучшим басистом в мире. Я дальтоник.



Я должен сказать вам: когда я родился в 1948 году, был ли расизм? Конечно. Джим Кроу всё ещё существовал. Я учился в детройтских парках, и в то время это не имело значения, потому что в моём доме не было расизма; речь шла о преданности и воспитании характера. У нас были чёрные друзья в Детройте, чёрные люди всё время, и я никогда не задумывался об этом. Они были чёрными. Я белый. Этот парень выглядит так, будто он азиат. Кого это волнует? Ты когда-нибудь встречал кого-нибудь, кому не всё равно? Мне всё равно.



Так что это самое дешёвое, самое нечестное и самое бессмысленное обвинение, которое когда-либо существовало в наше время — обвинение в расизме. Потому что если вы действительно изучите тех, кто называет нас расистами, посмотрите внимательно — они и есть расисты. Они всегда ссылаются на цвет кожи».







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