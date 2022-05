23 май 2022



TED NUGENT ответил за свои слова



После слов на концерте TED NUGENT получил порцию критики в свой адрес, на которую ответил в недавнем стриме:



«Я знаю, что вам хочется просто выбивать дерьмо из таких людей, потому что они такие плохие. Я говорю о том, чтобы выбить дерьмо из плохих людишек, которые разрушают Америку. Я не буду выбивать из них дерьмо физически, мы собираемся выбить из них дерьмо в кабине для голосования. Так что всё, расслабьтесь со своими: "Я должен вбить это в их черепа", " Nugent крошит черепа". Нет, это просторечие. Мои критики не знают, что означает слово "коллоквиализм", поэтому мы просто подождём, пока они обратятся к своему словарю Вебстера и погуглят его. "Pounding it into their skulls" -— это историческое просторечие и доказательство для поддержки истины, логики и здравого смысла в сознании идиотов. На самом деле черепа не крошат, это фигура речи. Как неловко, что автору "Wango Tango" приходится объяснять это ненавистникам. Но они уже знают — им просто нравится ненавидеть. Они просто живут во лжи. Они все лжецы. Все мои критики либо лжецы, либо просто гнилые, мерзкие люди».







