Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новая песня AVANTASIA 16
*Гитарист EXODUS: «Почти год не беру в рот крепкого и играю к... 14
*Новое видео GRAVE DIGGER 10
*Новое видео ARCH ENEMY 8
*На новом альбоме SOULFLY будет 10-минутный эпик 8
*Видео с текстом от SEPTICFLESH 7
*DEEP PURPLE выступили с новым гитаристом 6
*Кавер-версия KORN от GINA AND THE EASTERN BLOCK 6
*Обложка и трек-лист нового альбома BLIND GUARDIAN 6
*UDO DIRKSCHNEIDER — о своём образе 6
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новая песня AVANTASIA 16
*Гитарист EXODUS: «Почти год не беру в рот крепкого и играю к... 14
*Новое видео GRAVE DIGGER 10
*Новое видео ARCH ENEMY 8
*На новом альбоме SOULFLY будет 10-минутный эпик 8
[= ||| все новости группы



*

Ted Nugent

*



23 май 2022 : 		 TED NUGENT ответил за свои слова

17 май 2022 : 		 TED NUGENT призвал «крушить черепа демократов»

14 май 2022 : 		 TED NUGENT — о возможном запрете абортов

12 май 2022 : 		 TED NUGENT ответил Joan Jett

5 май 2022 : 		 Видео с выступления TED NUGENT

4 май 2022 : 		 TED NUGENT: «Я и METALLICA люблю, и SLAYER с MEGADETH!»

29 апр 2022 : 		 Новое видео TED NUGENT

29 апр 2022 : 		 TED NUGENT: «Все, кто против Трампа, — против хорошей жизни в USA»

21 апр 2022 : 		 TED NUGENT: «COVID-19 — величайшая афера»

18 апр 2022 : 		 TED NUGENT поддержал доктора Оза (не путать с Ozzy)

10 апр 2022 : 		 TED NUGENT — о законе "Don't Say Gay"

7 апр 2022 : 		 TED NUGENT ответил тем, кому не понравились его слова про Тейлора Хокинса

30 мар 2022 : 		 TED NUGENT — о случившемся на Оскаре: «Сделай так белый, он бы сел»

12 мар 2022 : 		 TED NUGENT — о цензуре социальных сетей

5 мар 2022 : 		 TED NUGENT — об украденных выборах

3 мар 2022 : 		 TED NUGENT — об электромобилях

23 фев 2022 : 		 TED NUGENT — о протестующих канадских дальнобойщиках

18 фев 2022 : 		 TED NUGENT: «Говард Стерн — придурок, не уважающий альтернативные точки зрения»

15 фев 2022 : 		 Новая песня TED NUGENT

13 фев 2022 : 		 TED NUGENT о транс-спортсменах: «Это оружие Сатаны!»

10 фев 2022 : 		 TED NUGENT: «Сегодня музыканты уже не так преданы своему делу»

8 фев 2022 : 		 TED NUGENT не будет требовать COVID-паспорта на шоу

2 фев 2022 : 		 TED NUGENT: «Удивительно, что меня ещё на забанили»

27 янв 2022 : 		 TED NUGENT: «Буш тот еще ...ист!»

25 янв 2022 : 		 TED NUGENT хвалит BRUCE'a SPRINGSTEEN'a

20 янв 2022 : 		 TED NUGENT: «Мне ровно на ЗСРнР»
Показать далее
| - |

|||| 23 май 2022

TED NUGENT ответил за свои слова



zoom
После слов на концерте TED NUGENT получил порцию критики в свой адрес, на которую ответил в недавнем стриме:

«Я знаю, что вам хочется просто выбивать дерьмо из таких людей, потому что они такие плохие. Я говорю о том, чтобы выбить дерьмо из плохих людишек, которые разрушают Америку. Я не буду выбивать из них дерьмо физически, мы собираемся выбить из них дерьмо в кабине для голосования. Так что всё, расслабьтесь со своими: "Я должен вбить это в их черепа", " Nugent крошит черепа". Нет, это просторечие. Мои критики не знают, что означает слово "коллоквиализм", поэтому мы просто подождём, пока они обратятся к своему словарю Вебстера и погуглят его. "Pounding it into their skulls" -— это историческое просторечие и доказательство для поддержки истины, логики и здравого смысла в сознании идиотов. На самом деле черепа не крошат, это фигура речи. Как неловко, что автору "Wango Tango" приходится объяснять это ненавистникам. Но они уже знают — им просто нравится ненавидеть. Они просто живут во лжи. Они все лжецы. Все мои критики либо лжецы, либо просто гнилые, мерзкие люди».




Like!+5Dislike!-2


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 612

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом