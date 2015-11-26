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Ted Nugent

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20 янв 2022 : 		 TED NUGENT: «Мне ровно на ЗСРнР»

14 янв 2022 : 		 TED NUGENT: «Какой хейт в адрес Joan? Я же хвалил её!»

11 янв 2022 : 		 TED NUGENT — о событиях шестого января

6 янв 2022 : 		 TED NUGENT: «Я люблю лесбиянок — это коктейль из чудес!»

31 дек 2021 : 		 TED NUGENT: «Гнилые людишки правят бал в ЗСРнР!»

24 дек 2021 : 		 TED NUGENT: «Новый сингл отправил Байдену»

23 дек 2021 : 		 TED NUGENT — Алеку Болдуину: «Гнить тебе в тюрьме вечность!»

22 дек 2021 : 		 TED NUGENT о победе над COVID-19: «Я слушал правительство и делал наоборот»

21 дек 2021 : 		 TED NUGENT: «Я встречался с DAVID'ом LEE ROTH'ом, но он был не в себе»

17 дек 2021 : 		 TED NUGENT: «Именно веганы виноваты в большинстве смертей животных»

17 дек 2021 : 		 TOM MORELLO о дружбе с TED'ом NUGENT'ом

14 дек 2021 : 		 TED NUGENT — о DEE SNIDER'е: «Как можно в один прекрасный день просто решить и стать м*даком?»

11 дек 2021 : 		 TED NUGENT: «SEBASTIAN BACH хотел быть больше поп-певцом, чем рок-вокалистом»

3 дек 2021 : 		 TED NUGENT: «Я не пишу песни, я их эякулирую»

2 дек 2021 : 		 TED NUGENT: «Если вы против Кайла Риттенхауса, вы на стороне зла!»

1 дек 2021 : 		 TED NUGENT: «Политкорректность — это отказ от человечности»

24 ноя 2021 : 		 TED NUGENT: «Байден... Что ты такое?»

22 ноя 2021 : 		 TED NUGENT: «Кайл правильно застрелил этих мародеров!»

18 ноя 2021 : 		 TED NUGENT — о словах Simmons'a: «И тебя вылечу»

15 ноя 2021 : 		 Видео с текстом от TED NUGENT

28 окт 2021 : 		 TED NUGENT: «Я помолюсь за протухшего, мерзкого, гнилого уродца Алека Болдуина»

18 окт 2021 : 		 TED NUGENT — об охоте

12 окт 2021 : 		 TOM MORELLO — о дружбе с TED'ом NUGENT'ом

6 окт 2021 : 		 TED NUGENT: «Ну что, вакцинированные овцы, как вы там?»

30 сен 2021 : 		 TED NUGENT: «БэЛэМэ — террористы!»

31 авг 2021 : 		 TED NUGENT: «Байден не может подобрать слова, а если и подбирает, то это глупость»
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|||| сегодня

TED NUGENT: «Мне ровно на ЗСРнР»



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TED NUGENT в рамках недавнего интервью ответил на вопрос относительно валидности существования Зала славы рок-н-ролла, учитывая, что ряд рэперов и исполнителей не из мира рока были включены в него, в то время как другие достойные исполнители были обойдены вниманием:

«Когда я критикую Зал славы рок-н-ролла... Давайте уберём меня из уравнения. Допустим, я не попадаю — что просто смешно — но давайте представим, что я не попадаю. Но почему ABBA появилась раньше STYX? Почему Патти Смит появилась раньше TRIUMPH? Откуда там вообще Grandmaster Flash или Jay-Z? Я хочу сказать, что считать, что они могут претендовать на это место раньше артистов, которых я только что упомянул, и меня в том числе, просто нечестно и буквально неуважительно по отношению к богам этой музыки — Чаку [Берри] и Бо [Диддли] и всем остальным богам, которые создали этот невероятный музыкальный материал. Но я не принимаю это близко к сердцу, потому что мне это не нужно. И, честно говоря, достоверность Зала славы рок-н-ролла была настолько испорчена включением в него не только не-рокеров, но и анти-рокеров. Мадонна? Серьёзно? Поэтому я считаю это оскорбительным на этом уровне.

Я отдельно скажу и вот о чём: люди ведь думают, будто я ненавижу Grandmaster Flash. Но я никого не ненавижу... Я не принимаю всё это близко к сердцу, но я считаю это оскорбительным для настоящих рокеров, настоящих рок-артистов и настоящих поклонников рок-н-ролла. Потому что Grandmaster Flash в Зале славы рок-н-ролла... И я надеюсь, что он счастлив, я надеюсь, что он здоров и успешен. Но Зал славы рок-н-ролла? Почему бы нам просто не пойти на могилу Чака Берри и не насрать на неё? Вот что это для меня значит. И это непростительно!»

TED NUGENT Says He Doesn





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