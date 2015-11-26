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TED NUGENT : «Мне ровно на ЗСРнР»



TED NUGENT в рамках недавнего интервью ответил на вопрос относительно валидности существования Зала славы рок-н-ролла, учитывая, что ряд рэперов и исполнителей не из мира рока были включены в него, в то время как другие достойные исполнители были обойдены вниманием:



«Когда я критикую Зал славы рок-н-ролла... Давайте уберём меня из уравнения. Допустим, я не попадаю — что просто смешно — но давайте представим, что я не попадаю. Но почему ABBA появилась раньше STYX? Почему Патти Смит появилась раньше TRIUMPH? Откуда там вообще Grandmaster Flash или Jay-Z? Я хочу сказать, что считать, что они могут претендовать на это место раньше артистов, которых я только что упомянул, и меня в том числе, просто нечестно и буквально неуважительно по отношению к богам этой музыки — Чаку [Берри] и Бо [Диддли] и всем остальным богам, которые создали этот невероятный музыкальный материал. Но я не принимаю это близко к сердцу, потому что мне это не нужно. И, честно говоря, достоверность Зала славы рок-н-ролла была настолько испорчена включением в него не только не-рокеров, но и анти-рокеров. Мадонна? Серьёзно? Поэтому я считаю это оскорбительным на этом уровне.



Я отдельно скажу и вот о чём: люди ведь думают, будто я ненавижу Grandmaster Flash. Но я никого не ненавижу... Я не принимаю всё это близко к сердцу, но я считаю это оскорбительным для настоящих рокеров, настоящих рок-артистов и настоящих поклонников рок-н-ролла. Потому что Grandmaster Flash в Зале славы рок-н-ролла... И я надеюсь, что он счастлив, я надеюсь, что он здоров и успешен. Но Зал славы рок-н-ролла? Почему бы нам просто не пойти на могилу Чака Берри и не насрать на неё? Вот что это для меня значит. И это непростительно!»







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