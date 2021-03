сегодня



TED NUGENT : «Спонсора лишили!»



TED NUGENT в рамках недавнего эпизода "Spirit Campfire" поведал следующее:



«Прямо на прошлой неделе... Не буду называть имена, потому что люди, поддерживающие меня, являются часть большой корпорации. И они спонсируют наше шоу "Spirit Of The Wild", что помогает финансировать "Spirit Of The Wild", размещать на Outdoor Channel и продвигать обсуждения. И материнская компания позвонила им и сказала: "Больше Nugent'a спонсировать вы не можете. Он расист!" И люди, которые меня спонсировали, отвечают: "О чём вы вообще? Он не расист. Он, быть может, самый крупный промоутер чёрных артистов в истории разговорного жанра". Но головная компания была непреклонна: "Он расист, и баста. Мы кончаем [спонсорство]". И могу сказать, что мы говорим о приличных шестизначных суммах. И я не могу попасть на Outdoor Channel без спонсоров.



Но есть и прелесть — как только эти лживые, ненавидящие, левые, нетерпимые панки решили меня "закэнсилить", парень из Big Time, такая фирма из Иллинойса, предложил спонсорскую поддержку и продвигать их продукцию. И те люди, что меня спонсировали, были в шоке и опустошены из-за того, что головная компания приказала им прекратить. Но менее чем за 24 часа я нашёл нового спонсора. Потому что ушлёпки остаются ушлёпками, но хорошие люди тоже есть — хорошие люди в списке активных, а не из списка ушлёпков!»













+1 -0



просмотров: 118