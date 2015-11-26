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*TED NUGENT: «Байден — зомби!» 27
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*MIKE SHINODA: «LINKIN PARK сыграли роль в разрушении границ ... 22
*Гитарист BLACK SABBATH не рад появлению песни с DIO 20
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Ted Nugent

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24 мар 2021 : 		 TED NUGENT: «Спонсора лишили!»

16 мар 2021 : 		 TED NUGENT: «Байден — зомби!»

15 мар 2021 : 		 TED NUGENT: «Байден — это худший человек из всех возможных, кто может представлять Америку»

8 фев 2021 : 		 TED NUGENT: «Ох, кто мне только не предлагал!»

27 янв 2021 : 		 TED NUGENT: «Страну ждут приступы фейкового расизма!»

20 янв 2021 : 		 TED NUGENT — о Трампе: «Я у алтаря этого великого человека»

14 янв 2021 : 		 TED NUGENT: «Члены БэЛэМэ устроили насильственные акты в Вашингтоне»

30 дек 2020 : 		 TED NUGENT: «2020 — это полный 3,14здец!»

27 дек 2020 : 		 TED NUGENT: «Байдена выбрали мёртвые души!»

11 дек 2020 : 		 TED NUGENT: «Только зомби могут голосовать за Джо»

3 дек 2020 : 		 TED NUGENT — о коленопреклоняющих: «Дебилы, б...»

28 ноя 2020 : 		 TED NUGENT: «Голосовало слишком много мёртвых душ»

24 ноя 2020 : 		 TED NUGENT: «Нефиг считать, сколько у меня будет людей на День благодарения»

10 ноя 2020 : 		 TED NUGENT — о победе Джо Байдена: «Дьяволы собираются захватить контроль над Америкой»

20 окт 2020 : 		 TED NUGENT: «Трамп — величайший президент США!»

22 сен 2020 : 		 TED NUGENT не замечает расизма: «Цвет кожи не имеет значения для всех, кого я знаю»

16 авг 2020 : 		 TED NUGENT призвал своих поклонников «не голосовать за Бонни и Клайда»

4 авг 2020 : 		 TED NUGENT: «Движение "Black Lives Matter" не имеет ничего общего с жизнями чернокожих»

22 июл 2020 : 		 TED NUGENT — о Трампе: «Он не какой-то мудозвон»

23 июн 2020 : 		 TED NUGENT: «Не деритесь с копами — и останетесь жить»

13 июн 2020 : 		 TED NUGENT — о лучшем гитаристе всех времён

5 июн 2020 : 		 TED NUGENT о борьбе Трампа с Твиттером

28 май 2020 : 		 TED NUGENT: «Дональд Трамп — это божественное вмешательство!»

24 май 2020 : 		 TED NUGENT: «Дональду Трампу даю рейтинг А+»

19 май 2020 : 		 TED NUGENT: «Будет чудом, если я куда-то поеду на гастроли, кроме США»

9 май 2020 : 		 TED NUGENT: «У либералов аллергия на здравый смысл и логику»
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TED NUGENT: «Спонсора лишили!»



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TED NUGENT в рамках недавнего эпизода "Spirit Campfire" поведал следующее:

«Прямо на прошлой неделе... Не буду называть имена, потому что люди, поддерживающие меня, являются часть большой корпорации. И они спонсируют наше шоу "Spirit Of The Wild", что помогает финансировать "Spirit Of The Wild", размещать на Outdoor Channel и продвигать обсуждения. И материнская компания позвонила им и сказала: "Больше Nugent'a спонсировать вы не можете. Он расист!" И люди, которые меня спонсировали, отвечают: "О чём вы вообще? Он не расист. Он, быть может, самый крупный промоутер чёрных артистов в истории разговорного жанра". Но головная компания была непреклонна: "Он расист, и баста. Мы кончаем [спонсорство]". И могу сказать, что мы говорим о приличных шестизначных суммах. И я не могу попасть на Outdoor Channel без спонсоров.

Но есть и прелесть — как только эти лживые, ненавидящие, левые, нетерпимые панки решили меня "закэнсилить", парень из Big Time, такая фирма из Иллинойса, предложил спонсорскую поддержку и продвигать их продукцию. И те люди, что меня спонсировали, были в шоке и опустошены из-за того, что головная компания приказала им прекратить. Но менее чем за 24 часа я нашёл нового спонсора. Потому что ушлёпки остаются ушлёпками, но хорошие люди тоже есть — хорошие люди в списке активных, а не из списка ушлёпков!»

TED NUGENT Says He Lost Major Sponsor Of His





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