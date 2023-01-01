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DEREK ST. HOLMES: «Риторика TED'a NUGENT'a влияет на его наследие»



DEREK ST. HOLMES, игравший в группе TED'a NUGENT'a в 1970-е, заявил, что политические взгляды Ted'a принижают его музыкальное наследие:



«Да, я так считаю. Я опасался давать интервью с кем-то в Алабаме, потому что разве не там его концерт запретили, бойкотировали или что-то в этом роде? Я полагаю, что это немного вредит нам. Это вредит бренду, когда ты ввязываешься в политику и пытаешься играть музыку и рок-н-ролл.



Я хочу пойти на концерт и хорошо провести время — я не хочу, чтобы кто-то снова рассказывал мне шестичасовые новости, особенно в громкий микрофон. Всё, чего я хочу, это играть музыку и веселиться, и чтобы всем остальным было весело. Думаю, именно поэтому мы были такими знаменитыми. Сейчас, когда я переслушиваю альбом "Double Live Gonzo!", я думаю: "Ух ты, если бы мы могли вернуться к этому, к тому, чтобы все веселились". А если ты не веселишься, что ж, тогда ты можешь развернуться и убираться отсюда. Вот так всё просто. Именно благодаря этому мы стали просто суперизвестными».



Коснувшись вопроса об отсутствии Ted'a в Зале славы рок-н-ролла, он сказал:



«Должны ли мы быть в Зале славы рок-н-ролла? О да. Но мы не будем в нём из-за политики и риторики. Но, может быть, однажды они вытащат свои головы из песка.



Считаю ли я, что это [крайне правая политическая риторика] повредила наследию Ted'a? Да, я думаю, что немного да. Но я надеюсь, что со временем его игра на гитаре и его отношение вытеснят всё это безумие».







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