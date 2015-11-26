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TED NUGENT — о Боне Скотте: «Вечно молодой, вечно п..»



TED NUGENT поделился примерами из жизни, когда алкоголь и наркотики не доводили до добра звёздных коллег по цеху:



«Многие из моих музыкальных героев, одни из самых великих, талантливых, одарённых людей на планете, подсаживались всё сильнее и сильнее, потому что изначально они не могли справиться с зашкаливающим артистизмом. И чем больше ты накуриваешься, тем тупее становишься, тем более глупые решения принимаешь, а потом они захлёбываются собственной блевотиной и умирают.



Джими Хендрикс предлагал мне наркоту. Я ответил: "Нет, спасибо. Ни за что". Позвольте мне также упомянуть Бона Скотта — какое одарённое создание, а? Бон Скотт из AC/DC предложил мне весь свой Jack Daniel's. Мы были в студии звукозаписи в Майами, в Criteria Sound. Я записывал "Weekend Warriors" — должно быть, это был 79-й год — а они записывали "Highway To Hell". Мы постоянно выступали вместе на концертах. И он всегда был пьян. Он [всегда говорил]: " Nugent, держи. Выпей немного. Это тебя раскрепостит". Как будто мне нужно быть более раскрепощённым. Он не может представить, насколько свободным может быть человек, потому что виски затуманило его чувства. Я — свободный парень; ты — слюнявый парень. Слюни — это не распущенность. Спотыкаться — не свобода. Блевать — не свобода. И умереть — это не свобода!»







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