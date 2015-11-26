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Ted Nugent

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13 июн 2021 : 		 TED NUGENT: «Почему я не поеду в туры в 2021 году»

11 июн 2021 : 		 TED NUGENT: «Это БэЛэМэ лезли в Капитолий!»

10 июн 2021 : 		 TED NUGENT: «В США нет системного расизма!»

31 май 2021 : 		 TED NUGENT — о том, как избежать массовой стрельбы

26 май 2021 : 		 TED NUGENT: «Мы опасно скользим по краю марксизма»

24 май 2021 : 		 TED NUGENT хвалит Такера Карлсона

19 май 2021 : 		 TED NUGENT — о трансгендерах в спорте

14 май 2021 : 		 TED NUGENT: «Как я победил COVID»

13 май 2021 : 		 TED NUGENT о борьбе с COVID-19: «Я ещё никогда так не боялся за свою жизнь»

7 май 2021 : 		 TED NUGENT лечится альтернативным препаратом от COVID-19

29 апр 2021 : 		 TED NUGENT: «Пандемия реальна, и больные есть»

23 апр 2021 : 		 TED NUGENT: «Я никогда не утверждал, что COVID-19 — фейк!»

21 апр 2021 : 		 DEE SNIDER, ALEX SKOLNICK и TRACII GUNS глумятся над тем, что TED NUGENT заболел

21 апр 2021 : 		 TED NUGENT заболел COVID-19: «Я думал, что помру»

21 апр 2021 : 		 TED NUGENT: «А чего это страну не закрывали из-за 18 других ковидов?»

26 мар 2021 : 		 TED NUGENT: «Дональд Трамп дал мне имя»

25 мар 2021 : 		 TED NUGENT: «Я не расист, расист — не я!»

24 мар 2021 : 		 TED NUGENT: «Спонсора лишили!»

16 мар 2021 : 		 TED NUGENT: «Байден — зомби!»

15 мар 2021 : 		 TED NUGENT: «Байден — это худший человек из всех возможных, кто может представлять Америку»

8 фев 2021 : 		 TED NUGENT: «Ох, кто мне только не предлагал!»

27 янв 2021 : 		 TED NUGENT: «Страну ждут приступы фейкового расизма!»
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TED NUGENT — о Боне Скотте: «Вечно молодой, вечно п..»



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TED NUGENT поделился примерами из жизни, когда алкоголь и наркотики не доводили до добра звёздных коллег по цеху:

«Многие из моих музыкальных героев, одни из самых великих, талантливых, одарённых людей на планете, подсаживались всё сильнее и сильнее, потому что изначально они не могли справиться с зашкаливающим артистизмом. И чем больше ты накуриваешься, тем тупее становишься, тем более глупые решения принимаешь, а потом они захлёбываются собственной блевотиной и умирают.

Джими Хендрикс предлагал мне наркоту. Я ответил: "Нет, спасибо. Ни за что". Позвольте мне также упомянуть Бона Скотта — какое одарённое создание, а? Бон Скотт из AC/DC предложил мне весь свой Jack Daniel's. Мы были в студии звукозаписи в Майами, в Criteria Sound. Я записывал "Weekend Warriors" — должно быть, это был 79-й год — а они записывали "Highway To Hell". Мы постоянно выступали вместе на концертах. И он всегда был пьян. Он [всегда говорил]: " Nugent, держи. Выпей немного. Это тебя раскрепостит". Как будто мне нужно быть более раскрепощённым. Он не может представить, насколько свободным может быть человек, потому что виски затуманило его чувства. Я — свободный парень; ты — слюнявый парень. Слюни — это не распущенность. Спотыкаться — не свобода. Блевать — не свобода. И умереть — это не свобода!»

TED NUGENT Recalls Hanging Out With BON SCOTT:





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