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TED NUGENT : «Только зомби могут голосовать за Джо»



TED NUGENT в рамках программы "Joe Pags Show" сказал, что только тупые зомби могли выбрать такого главнокомандующего, как Джо Байден:



«Мы слышали, как часто повторяли термин "отупляющий Америку". Отупление Америки повлияло только на левых — они единственные тупые в Америке. Они действительно квалифицируются как умственно неполноценные зомби, которые проголосовали за кандидата в реальную политическую партию в Америке, который спотыкается в своих речах, пытается понять, где сейчас находится, и думает о существовании сегмента нашего общества, который бы сказал: "Вы знаете, этот Джо Байден — великий лидер". Я думаю, что когда Джо Байден говорит [неразборчиво произносит слова]. Я слышал, как [он] пытается говорить, и это почти как розыгрыш на розыгрыше».



На вопрос о том, что теперь могут теперь сделать консерваторы, Ted ответил:



«Всем, кто верит в Бога, семью, страну, свободу, закон и порядок, нужно сейчас же связаться со своими избранными представителями. До этого работала бы ежемесячная система, но сейчас мы пытаемся контролировать ущерб, потому что мы не были достаточно умны, чтобы иметь контроль качества.



Каждая консервативная семья в Америке должна каждую неделю звонить мэру, губернатору, сенатору и конгрессмену и говорить: "Здравствуйте, я хотел бы поговорить с мэром". Хорошо, он недоступен. Как тебя зовут? Я записываю ваше имя, Себастьян, сейчас 2 часа понедельника, и это семейный звонок, чтобы сообщить мэру" — и то же самое с губернатором, то же самое с сенатором, то же самое с конгрессменом — "мы поддерживаем Дональда Трампа". Очень приятно. Но скажите: "Мы поддерживаем этого великого президента". Мы поддерживаем правоохранительные органы. Мы требуем законности и порядка. Мы требуем конституционной ответственности, господин мэр. И мы точно знаем, что в Америке нет такого понятия, как системный расизм. И, кстати, не забудьте сказать мэру, конгрессмену, сенатору и губернатору, что мы знаем, что Джордж Флойд покончил с собой при помощи фентанила. Копы пытались усмирить агрессивного, сопротивляющегося аресту головореза, который покончил с собой из-за своего фентанилового образа жизни. Мы просто хотели, чтобы мэр или губернатор, или сенатор, или конгрессмен знали об этом. Вот во что верит моя семья.



Если бы все консервативные семьи — чёрт возьми, хотя бы 10 процентов из них, но я бы предпочёл 100 процентов — если бы они позвонили своим избранным представителям и сказали это, мы бы вызвали волну страха с этой стороны, а не волну страха с нашей стороны. Мы недостаточно сильны, недостаточно агрессивны, недостаточно красноречивы и недостаточно последовательны.



Если вы не заявляете и не отправляете на регулярной основе свои консервативные ценности, избираемые служители увольняют вас с работы и выбирают Джо Байдена своим кандидатом в президенты. Дело закрыто».













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