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Ted Nugent

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11 дек 2020 : 		 TED NUGENT: «Только зомби могут голосовать за Джо»

3 дек 2020 : 		 TED NUGENT — о коленопреклоняющих: «Дебилы, б...»

28 ноя 2020 : 		 TED NUGENT: «Голосовало слишком много мёртвых душ»

24 ноя 2020 : 		 TED NUGENT: «Нефиг считать, сколько у меня будет людей на День благодарения»

10 ноя 2020 : 		 TED NUGENT — о победе Джо Байдена: «Дьяволы собираются захватить контроль над Америкой»

20 окт 2020 : 		 TED NUGENT: «Трамп — величайший президент США!»

22 сен 2020 : 		 TED NUGENT не замечает расизма: «Цвет кожи не имеет значения для всех, кого я знаю»

16 авг 2020 : 		 TED NUGENT призвал своих поклонников «не голосовать за Бонни и Клайда»

4 авг 2020 : 		 TED NUGENT: «Движение "Black Lives Matter" не имеет ничего общего с жизнями чернокожих»

22 июл 2020 : 		 TED NUGENT — о Трампе: «Он не какой-то мудозвон»

23 июн 2020 : 		 TED NUGENT: «Не деритесь с копами — и останетесь жить»

13 июн 2020 : 		 TED NUGENT — о лучшем гитаристе всех времён

5 июн 2020 : 		 TED NUGENT о борьбе Трампа с Твиттером

28 май 2020 : 		 TED NUGENT: «Дональд Трамп — это божественное вмешательство!»

24 май 2020 : 		 TED NUGENT: «Дональду Трампу даю рейтинг А+»

19 май 2020 : 		 TED NUGENT: «Будет чудом, если я куда-то поеду на гастроли, кроме США»

9 май 2020 : 		 TED NUGENT: «У либералов аллергия на здравый смысл и логику»

4 май 2020 : 		 TED NUGENT: «Keith Richards, может, и был пьян на каждой записи, но у него всё под контролем!»

15 апр 2020 : 		 TED NUGENT: «Дональд Трамп — величайший лидер в истории человечества!»

15 ноя 2018 : 		 TED NUGENT: «Канадцы совсем съехали с катушек», легализовав марихуану

6 окт 2018 : 		 TED NUGENT выпустит новый альбом в ноябре

11 сен 2017 : 		 TED NUGENT подверг критике комментарии Bach'a

25 авг 2017 : 		 TED NUGENT: «Facebook недовешивает»

29 ноя 2016 : 		 TED NUGENT рад смерти Кастро

11 ноя 2016 : 		 TED NUGENT о победе Трампа

3 авг 2016 : 		 TED NUGENT против Хиллари
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TED NUGENT: «Только зомби могут голосовать за Джо»



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TED NUGENT в рамках программы "Joe Pags Show" сказал, что только тупые зомби могли выбрать такого главнокомандующего, как Джо Байден:

«Мы слышали, как часто повторяли термин "отупляющий Америку". Отупление Америки повлияло только на левых — они единственные тупые в Америке. Они действительно квалифицируются как умственно неполноценные зомби, которые проголосовали за кандидата в реальную политическую партию в Америке, который спотыкается в своих речах, пытается понять, где сейчас находится, и думает о существовании сегмента нашего общества, который бы сказал: "Вы знаете, этот Джо Байден — великий лидер". Я думаю, что когда Джо Байден говорит [неразборчиво произносит слова]. Я слышал, как [он] пытается говорить, и это почти как розыгрыш на розыгрыше».

На вопрос о том, что теперь могут теперь сделать консерваторы, Ted ответил:

«Всем, кто верит в Бога, семью, страну, свободу, закон и порядок, нужно сейчас же связаться со своими избранными представителями. До этого работала бы ежемесячная система, но сейчас мы пытаемся контролировать ущерб, потому что мы не были достаточно умны, чтобы иметь контроль качества.

Каждая консервативная семья в Америке должна каждую неделю звонить мэру, губернатору, сенатору и конгрессмену и говорить: "Здравствуйте, я хотел бы поговорить с мэром". Хорошо, он недоступен. Как тебя зовут? Я записываю ваше имя, Себастьян, сейчас 2 часа понедельника, и это семейный звонок, чтобы сообщить мэру" — и то же самое с губернатором, то же самое с сенатором, то же самое с конгрессменом — "мы поддерживаем Дональда Трампа". Очень приятно. Но скажите: "Мы поддерживаем этого великого президента". Мы поддерживаем правоохранительные органы. Мы требуем законности и порядка. Мы требуем конституционной ответственности, господин мэр. И мы точно знаем, что в Америке нет такого понятия, как системный расизм. И, кстати, не забудьте сказать мэру, конгрессмену, сенатору и губернатору, что мы знаем, что Джордж Флойд покончил с собой при помощи фентанила. Копы пытались усмирить агрессивного, сопротивляющегося аресту головореза, который покончил с собой из-за своего фентанилового образа жизни. Мы просто хотели, чтобы мэр или губернатор, или сенатор, или конгрессмен знали об этом. Вот во что верит моя семья.

Если бы все консервативные семьи — чёрт возьми, хотя бы 10 процентов из них, но я бы предпочёл 100 процентов — если бы они позвонили своим избранным представителям и сказали это, мы бы вызвали волну страха с этой стороны, а не волну страха с нашей стороны. Мы недостаточно сильны, недостаточно агрессивны, недостаточно красноречивы и недостаточно последовательны.

Если вы не заявляете и не отправляете на регулярной основе свои консервативные ценности, избираемые служители увольняют вас с работы и выбирают Джо Байдена своим кандидатом в президенты. Дело закрыто».

TED NUGENT Calls Democrats





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Orthodox


11 дек 2020, 11:48		ufx, фас!))


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