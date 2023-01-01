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*Лидер MEGADETH: «Вокал никогда не был нашей сильной стороной... 63
*Клавишник RAMMSTEIN обвиняется в сексуальных домогательствах 49
*SIX FEET UNDER работают над убойными песнями 33
*Новое видео PRIMAL FEAR 21
*Новые релизы CAVALERA доступны для прослушивания 17
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Ted Nugent

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30 май 2023 : 		 TED NUGENT против транс-монашек

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8 май 2023 : 		 От TED NUGENT ушёл басист

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16 апр 2023 : 		 TED NUGENT поедет в прощальный тур

11 апр 2023 : 		 TED NUGENT против Bud-транса

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31 янв 2023 : 		 TED NUGENT: «Мы можем победить дьявола, если начнем молиться и обратимся к Богу»

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16 ноя 2022 : 		 TED NUGENT — о кавер-версиях MOTÖRHEAD и PANTERA

15 ноя 2022 : 		 TED NUGENT хочет сообразить на троих

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5 окт 2022 : 		 TED NUGENT — о королевской семье

29 сен 2022 : 		 TED NUGENT: «Big Tech щемит нас по полной!»
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TED NUGENT пишет мемуары



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TED NUGENT сообщил в интервью Ultimate Classic Rock, что работает над мемуарами:

«Мой сын Рокко, который просто гений, находится со мной в туре. Мы с Рокко Винчестером Ньюджентом работаем вместе. Знаете, я написал три бестселлера по версии New York Times, это я их написал. Я сажусь и пишу их. Это довольно трудоёмкая работа. Ни хрена себе. Нужно подолгу сидеть, а я этого не очень люблю. Поэтому Рокко тычет мне в лицо диктофоном. Кстати, мы снимаем весь мой прощальный тур "Adios Mofo". Мы задокументируем весь тур для всевозможных целей. Рокко заставляет меня вспоминать обо всех моих приключениях. У меня очень много всяких сюжетов.

Он записывает все мои рассказы, и мы собираемся подготовить две книги. Первая — "Uncommon Sense", потому что я веду прекрасный образ жизни, основанный на здравом смысле. Это первая книга, потому что кажется, что здравый смысл уже попал в список вымирающих видов, но это не так. Всё цветет и пахнет. А ещё мы документируем мои 75 лет чистого и трезвого образа жизни, когда я с пламенем в сердце протягиваю средний палец в эту не самую спокойную ночь. Вот это заявление, оно должно быть на обложке книги, не так ли? Эта книга будет называться "Stranglehold". Я расскажу все подробности. Она будет без сокращений, и, Боже мой, какие приключения я пережил. Ёперный театр!»




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