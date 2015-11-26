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Ted Nugent

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17 дек 2021 : 		 TED NUGENT: «Именно веганы виноваты в большинстве смертей животных»

17 дек 2021 : 		 TOM MORELLO о дружбе с TED'ом NUGENT'ом

14 дек 2021 : 		 TED NUGENT — о DEE SNIDER'е: «Как можно в один прекрасный день просто решить и стать м*даком?»

11 дек 2021 : 		 TED NUGENT: «SEBASTIAN BACH хотел быть больше поп-певцом, чем рок-вокалистом»

3 дек 2021 : 		 TED NUGENT: «Я не пишу песни, я их эякулирую»

2 дек 2021 : 		 TED NUGENT: «Если вы против Кайла Риттенхауса, вы на стороне зла!»

1 дек 2021 : 		 TED NUGENT: «Политкорректность — это отказ от человечности»

24 ноя 2021 : 		 TED NUGENT: «Байден... Что ты такое?»

22 ноя 2021 : 		 TED NUGENT: «Кайл правильно застрелил этих мародеров!»

18 ноя 2021 : 		 TED NUGENT — о словах Simmons'a: «И тебя вылечу»

15 ноя 2021 : 		 Видео с текстом от TED NUGENT

28 окт 2021 : 		 TED NUGENT: «Я помолюсь за протухшего, мерзкого, гнилого уродца Алека Болдуина»

18 окт 2021 : 		 TED NUGENT — об охоте

12 окт 2021 : 		 TOM MORELLO — о дружбе с TED'ом NUGENT'ом

6 окт 2021 : 		 TED NUGENT: «Ну что, вакцинированные овцы, как вы там?»

30 сен 2021 : 		 TED NUGENT: «БэЛэМэ — террористы!»

31 авг 2021 : 		 TED NUGENT: «Байден не может подобрать слова, а если и подбирает, то это глупость»

25 авг 2021 : 		 TED NUGENT: «Маски не работают!»

17 авг 2021 : 		 TED NUGENT: «Я был рождён с правом хранить и носить оружие»

16 авг 2021 : 		 TED NUGENT предлагает 5 000 за стрелка по оленям

15 авг 2021 : 		 TED NUGENT об уходе из NRA

10 авг 2021 : 		 TED NUGENT: «Технологии отваживают людей от практики на гитаре»

5 авг 2021 : 		 TED NUGENT ушел из NRA

29 июл 2021 : 		 TED NUGENT: «Не хочу я вашей дозы!»

25 июл 2021 : 		 TED NUGENT: «Любое слово Байдена не имеет отношения к правде»

19 июл 2021 : 		 TED NUGENT считает, что в США не существует проблем с оружием
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TOM MORELLO о дружбе с TED'ом NUGENT'ом



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TOM MORELLO рассказал о том, как подружился с TED'ом NUGENT'ом:

«К его 60-летию кто-то связался со мной и сказал: "Мы снимаем видео и просим гитаристов сказать несколько добрых слов". В то время Ted Nugent, который был известен в мире в целом, представлял собой некую праворадикальную карикатуру — люди не думали о нём в первую очередь как о парне, который отрывался на "Stranglehold". Но потом мне пришлось задуматься: "Какое видео я сниму на день рождения Ted'а?" Я немного подумал и решил: "Оно будет о двух вещах. Во-первых, это будут вещи, которые объединяют Tom'a Morello и Ted'a Nugent'a", и я перечислил длинный список [таких вещей, как] защитники свободы слова, наша любовь к рок-н-роллу, наше уважение к чёрным артистам, которые создали рок-н-ролл. И второе — это то, чему Ted Nugent научил подростка Tom'a Morello о занятиях сексом. Я прослушал "Cat Scratch Fever" — все эти странные слова, например, текст песни "Cat Scratch Fever", текст песни "Wang Dang Sweet Poontang", которые были мне совершенно чужды, и о которых мне приходилось спрашивать на детской площадке. В общем, после этого Ted позвонил мне. И хотя у нас, конечно, есть разногласия, я считаю его другом».

TOM MORELLO Explains His Unlikely Friendship With TED NUGENT





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