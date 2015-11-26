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США
17 дек 2021 :
TED NUGENT: «Именно веганы виноваты в большинстве смертей животных» 17 дек 2021 :
TOM MORELLO о дружбе с TED'ом NUGENT'ом 14 дек 2021 :
TED NUGENT — о DEE SNIDER'е: «Как можно в один прекрасный день просто решить и стать м*даком?» 11 дек 2021 :
TED NUGENT: «SEBASTIAN BACH хотел быть больше поп-певцом, чем рок-вокалистом» 3 дек 2021 :
TED NUGENT: «Я не пишу песни, я их эякулирую» 2 дек 2021 :
TED NUGENT: «Если вы против Кайла Риттенхауса, вы на стороне зла!» 1 дек 2021 :
TED NUGENT: «Политкорректность — это отказ от человечности» 24 ноя 2021 :
TED NUGENT: «Байден... Что ты такое?» 22 ноя 2021 :
TED NUGENT: «Кайл правильно застрелил этих мародеров!» 18 ноя 2021 :
TED NUGENT — о словах Simmons'a: «И тебя вылечу» 15 ноя 2021 :
Видео с текстом от TED NUGENT 28 окт 2021 :
TED NUGENT: «Я помолюсь за протухшего, мерзкого, гнилого уродца Алека Болдуина» 18 окт 2021 :
TED NUGENT — об охоте 12 окт 2021 :
TOM MORELLO — о дружбе с TED'ом NUGENT'ом 6 окт 2021 :
TED NUGENT: «Ну что, вакцинированные овцы, как вы там?» 30 сен 2021 :
TED NUGENT: «БэЛэМэ — террористы!» 31 авг 2021 :
TED NUGENT: «Байден не может подобрать слова, а если и подбирает, то это глупость» 25 авг 2021 :
TED NUGENT: «Маски не работают!» 17 авг 2021 :
TED NUGENT: «Я был рождён с правом хранить и носить оружие» 16 авг 2021 :
TED NUGENT предлагает 5 000 за стрелка по оленям 15 авг 2021 :
TED NUGENT об уходе из NRA 10 авг 2021 :
TED NUGENT: «Технологии отваживают людей от практики на гитаре» 5 авг 2021 :
TED NUGENT ушел из NRA 29 июл 2021 :
TED NUGENT: «Не хочу я вашей дозы!» 25 июл 2021 :
TED NUGENT: «Любое слово Байдена не имеет отношения к правде» 19 июл 2021 :
TED NUGENT считает, что в США не существует проблем с оружием
5 июл 2021 :
TED NUGENT: «Ну камон, какой я расист!» 1 июл 2021 :
TED NUGENT: «В ЗСРнР меня не берут из-за NRA» 23 июн 2021 :
TED NUGENT: «Те, кто меня хейтят, просто сатанисты!» 19 июн 2021 :
TED NUGENT — о Боне Скотте: «Вечно молодой, вечно п..» 17 июн 2021 :
TED NUGENT планирует запись альбома 16 июн 2021 :
TED NUGENT: «Люди постоянно спрашивают: Что, чёрт возьми, творится в Америке?» 15 июн 2021 :
TED NUGENT: «Если вы за Байдена, то точно с гнильцой» 13 июн 2021 :
TED NUGENT: «Почему я не поеду в туры в 2021 году» 11 июн 2021 :
TED NUGENT: «Это БэЛэМэ лезли в Капитолий!» 10 июн 2021 :
TED NUGENT: «В США нет системного расизма!» 31 май 2021 :
TED NUGENT — о том, как избежать массовой стрельбы 26 май 2021 :
TED NUGENT: «Мы опасно скользим по краю марксизма» 24 май 2021 :
TED NUGENT хвалит Такера Карлсона 19 май 2021 :
TED NUGENT — о трансгендерах в спорте 14 май 2021 :
TED NUGENT: «Как я победил COVID» 13 май 2021 :
TED NUGENT о борьбе с COVID-19: «Я ещё никогда так не боялся за свою жизнь» 7 май 2021 :
TED NUGENT лечится альтернативным препаратом от COVID-19 29 апр 2021 :
TED NUGENT: «Пандемия реальна, и больные есть» 23 апр 2021 :
TED NUGENT: «Я никогда не утверждал, что COVID-19 — фейк!» 21 апр 2021 :
DEE SNIDER, ALEX SKOLNICK и TRACII GUNS глумятся над тем, что TED NUGENT заболел 21 апр 2021 :
TED NUGENT заболел COVID-19: «Я думал, что помру» 21 апр 2021 :
TED NUGENT: «А чего это страну не закрывали из-за 18 других ковидов?» 26 мар 2021 :
TED NUGENT: «Дональд Трамп дал мне имя» 25 мар 2021 :
TED NUGENT: «Я не расист, расист — не я!» 24 мар 2021 :
TED NUGENT: «Спонсора лишили!» 16 мар 2021 :
TED NUGENT: «Байден — зомби!» 15 мар 2021 :
TED NUGENT: «Байден — это худший человек из всех возможных, кто может представлять Америку» 8 фев 2021 :
TED NUGENT: «Ох, кто мне только не предлагал!» 27 янв 2021 :
TED NUGENT: «Страну ждут приступы фейкового расизма!» 20 янв 2021 :
TED NUGENT — о Трампе: «Я у алтаря этого великого человека» 14 янв 2021 :
TED NUGENT: «Члены БэЛэМэ устроили насильственные акты в Вашингтоне» 30 дек 2020 :
TED NUGENT: «2020 — это полный 3,14здец!» 27 дек 2020 :
TED NUGENT: «Байдена выбрали мёртвые души!» 11 дек 2020 :
TED NUGENT: «Только зомби могут голосовать за Джо» 3 дек 2020 :
TED NUGENT — о коленопреклоняющих: «Дебилы, б...» 28 ноя 2020 :
TED NUGENT: «Голосовало слишком много мёртвых душ» 24 ноя 2020 :
TED NUGENT: «Нефиг считать, сколько у меня будет людей на День благодарения» 10 ноя 2020 :
TED NUGENT — о победе Джо Байдена: «Дьяволы собираются захватить контроль над Америкой» 20 окт 2020 :
TED NUGENT: «Трамп — величайший президент США!» 22 сен 2020 :
TED NUGENT не замечает расизма: «Цвет кожи не имеет значения для всех, кого я знаю» 16 авг 2020 :
TED NUGENT призвал своих поклонников «не голосовать за Бонни и Клайда» 4 авг 2020 :
TED NUGENT: «Движение "Black Lives Matter" не имеет ничего общего с жизнями чернокожих» 22 июл 2020 :
TED NUGENT — о Трампе: «Он не какой-то мудозвон» 23 июн 2020 :
TED NUGENT: «Не деритесь с копами — и останетесь жить» 13 июн 2020 :
TED NUGENT — о лучшем гитаристе всех времён 5 июн 2020 :
TED NUGENT о борьбе Трампа с Твиттером 28 май 2020 :
TED NUGENT: «Дональд Трамп — это божественное вмешательство!» 24 май 2020 :
TED NUGENT: «Дональду Трампу даю рейтинг А+» 19 май 2020 :
TED NUGENT: «Будет чудом, если я куда-то поеду на гастроли, кроме США» 9 май 2020 :
TED NUGENT: «У либералов аллергия на здравый смысл и логику» 4 май 2020 :
TED NUGENT: «Keith Richards, может, и был пьян на каждой записи, но у него всё под контролем!» 15 апр 2020 :
TED NUGENT: «Дональд Трамп — величайший лидер в истории человечества!» 15 ноя 2018 :
TED NUGENT: «Канадцы совсем съехали с катушек», легализовав марихуану 6 окт 2018 :
TED NUGENT выпустит новый альбом в ноябре 11 сен 2017 :
TED NUGENT подверг критике комментарии Bach'a 25 авг 2017 :
TED NUGENT: «Facebook недовешивает» 29 ноя 2016 :
TED NUGENT рад смерти Кастро 11 ноя 2016 :
TED NUGENT о победе Трампа 3 авг 2016 :
TED NUGENT против Хиллари 29 июл 2016 :
TED NUGENT: «Трамп не идеален, а вот Клинтон — лгунья!» 30 май 2016 :
TED NUGENT согласился, что конец Принса был «жалок»
сегодня
TOM MORELLO о дружбе с TED'ом NUGENT'ом
TOM MORELLO рассказал о том, как подружился с TED'ом NUGENT'ом:
«К его 60-летию кто-то связался со мной и сказал: "Мы снимаем видео и просим гитаристов сказать несколько добрых слов". В то время Ted Nugent, который был известен в мире в целом, представлял собой некую праворадикальную карикатуру — люди не думали о нём в первую очередь как о парне, который отрывался на "Stranglehold". Но потом мне пришлось задуматься: "Какое видео я сниму на день рождения Ted'а?" Я немного подумал и решил: "Оно будет о двух вещах. Во-первых, это будут вещи, которые объединяют Tom'a Morello и Ted'a Nugent'a", и я перечислил длинный список [таких вещей, как] защитники свободы слова, наша любовь к рок-н-роллу, наше уважение к чёрным артистам, которые создали рок-н-ролл. И второе — это то, чему Ted Nugent научил подростка Tom'a Morello о занятиях сексом. Я прослушал "Cat Scratch Fever" — все эти странные слова, например, текст песни "Cat Scratch Fever", текст песни "Wang Dang Sweet Poontang", которые были мне совершенно чужды, и о которых мне приходилось спрашивать на детской площадке. В общем, после этого Ted позвонил мне. И хотя у нас, конечно, есть разногласия, я считаю его другом». VIDEO
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