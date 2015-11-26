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TOM MORELLO о дружбе с TED'ом NUGENT'ом



TOM MORELLO рассказал о том, как подружился с TED'ом NUGENT'ом:



«К его 60-летию кто-то связался со мной и сказал: "Мы снимаем видео и просим гитаристов сказать несколько добрых слов". В то время Ted Nugent, который был известен в мире в целом, представлял собой некую праворадикальную карикатуру — люди не думали о нём в первую очередь как о парне, который отрывался на "Stranglehold". Но потом мне пришлось задуматься: "Какое видео я сниму на день рождения Ted'а?" Я немного подумал и решил: "Оно будет о двух вещах. Во-первых, это будут вещи, которые объединяют Tom'a Morello и Ted'a Nugent'a", и я перечислил длинный список [таких вещей, как] защитники свободы слова, наша любовь к рок-н-роллу, наше уважение к чёрным артистам, которые создали рок-н-ролл. И второе — это то, чему Ted Nugent научил подростка Tom'a Morello о занятиях сексом. Я прослушал "Cat Scratch Fever" — все эти странные слова, например, текст песни "Cat Scratch Fever", текст песни "Wang Dang Sweet Poontang", которые были мне совершенно чужды, и о которых мне приходилось спрашивать на детской площадке. В общем, после этого Ted позвонил мне. И хотя у нас, конечно, есть разногласия, я считаю его другом».







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