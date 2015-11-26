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TED NUGENT : «Я никогда не утверждал, что COVID-19 — фейк!»



Ted Nugent отрицает, что когда-либо говорил, что COVID-19 был обманом, — всего через несколько месяцев после того, как он заявил, что этот вирус — «не настоящая пандемия».



Откровенный консервативный рокер, ярый сторонник бывшего президента США Дональда Трампа, через день после объявления о том, что заразился коронавирусом, ответил на нападки со стороны СМИ.



Он написал в своём аккаунте в Facebook:



«То, что я делал подобные утверждения, когда у меня самого обнаружили COVID-19, абсолютная ложь. Это враньё! Они утверждали, что я якобы говорил, что COVID-19 — это фейк. Брехня. Я всегда говорил другое... На самом деле есть кадры, где я говорю, если не сотни, то тысячи раз... Конечно, есть китайский вирус. Алло? Кто считает, что я утверждал, что нет этой китайской бубуйни? Есть китайский вирус. Они называют его COVID-19. Я об этом прекрасно осведомлён».







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