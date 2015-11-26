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Ted Nugent

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23 апр 2021 : 		 TED NUGENT: «Я никогда не утверждал, что COVID-19 — фейк!»

21 апр 2021 : 		 DEE SNIDER, ALEX SKOLNICK и TRACII GUNS глумятся над тем, что TED NUGENT заболел

21 апр 2021 : 		 TED NUGENT заболел COVID-19: «Я думал, что помру»

21 апр 2021 : 		 TED NUGENT: «А чего это страну не закрывали из-за 18 других ковидов?»

26 мар 2021 : 		 TED NUGENT: «Дональд Трамп дал мне имя»

25 мар 2021 : 		 TED NUGENT: «Я не расист, расист — не я!»

24 мар 2021 : 		 TED NUGENT: «Спонсора лишили!»

16 мар 2021 : 		 TED NUGENT: «Байден — зомби!»

15 мар 2021 : 		 TED NUGENT: «Байден — это худший человек из всех возможных, кто может представлять Америку»

8 фев 2021 : 		 TED NUGENT: «Ох, кто мне только не предлагал!»

27 янв 2021 : 		 TED NUGENT: «Страну ждут приступы фейкового расизма!»

20 янв 2021 : 		 TED NUGENT — о Трампе: «Я у алтаря этого великого человека»

14 янв 2021 : 		 TED NUGENT: «Члены БэЛэМэ устроили насильственные акты в Вашингтоне»

30 дек 2020 : 		 TED NUGENT: «2020 — это полный 3,14здец!»

27 дек 2020 : 		 TED NUGENT: «Байдена выбрали мёртвые души!»

11 дек 2020 : 		 TED NUGENT: «Только зомби могут голосовать за Джо»

3 дек 2020 : 		 TED NUGENT — о коленопреклоняющих: «Дебилы, б...»

28 ноя 2020 : 		 TED NUGENT: «Голосовало слишком много мёртвых душ»

24 ноя 2020 : 		 TED NUGENT: «Нефиг считать, сколько у меня будет людей на День благодарения»

10 ноя 2020 : 		 TED NUGENT — о победе Джо Байдена: «Дьяволы собираются захватить контроль над Америкой»

20 окт 2020 : 		 TED NUGENT: «Трамп — величайший президент США!»

22 сен 2020 : 		 TED NUGENT не замечает расизма: «Цвет кожи не имеет значения для всех, кого я знаю»

16 авг 2020 : 		 TED NUGENT призвал своих поклонников «не голосовать за Бонни и Клайда»

4 авг 2020 : 		 TED NUGENT: «Движение "Black Lives Matter" не имеет ничего общего с жизнями чернокожих»

22 июл 2020 : 		 TED NUGENT — о Трампе: «Он не какой-то мудозвон»

23 июн 2020 : 		 TED NUGENT: «Не деритесь с копами — и останетесь жить»
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TED NUGENT: «Я никогда не утверждал, что COVID-19 — фейк!»



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Ted Nugent отрицает, что когда-либо говорил, что COVID-19 был обманом, — всего через несколько месяцев после того, как он заявил, что этот вирус — «не настоящая пандемия».

Откровенный консервативный рокер, ярый сторонник бывшего президента США Дональда Трампа, через день после объявления о том, что заразился коронавирусом, ответил на нападки со стороны СМИ.

Он написал в своём аккаунте в Facebook:

«То, что я делал подобные утверждения, когда у меня самого обнаружили COVID-19, абсолютная ложь. Это враньё! Они утверждали, что я якобы говорил, что COVID-19 — это фейк. Брехня. Я всегда говорил другое... На самом деле есть кадры, где я говорю, если не сотни, то тысячи раз... Конечно, есть китайский вирус. Алло? Кто считает, что я утверждал, что нет этой китайской бубуйни? Есть китайский вирус. Они называют его COVID-19. Я об этом прекрасно осведомлён».

TED NUGENT Says He Never Claimed COVID-19 Was A Hoax,



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Санчез


23 апр 2021, 11:30		У меня предчувствие: у деда не выдержат нервы или сердце от нападков других рокером и СМИ, ну или суициднится

timekiller61


23 апр 2021, 13:49		#недождётесь!!!


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