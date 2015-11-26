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Ted Nugent

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17 июн 2021 : 		 TED NUGENT планирует запись альбома

16 июн 2021 : 		 TED NUGENT: «Люди постоянно спрашивают: Что, чёрт возьми, творится в Америке?»

15 июн 2021 : 		 TED NUGENT: «Если вы за Байдена, то точно с гнильцой»

13 июн 2021 : 		 TED NUGENT: «Почему я не поеду в туры в 2021 году»

11 июн 2021 : 		 TED NUGENT: «Это БэЛэМэ лезли в Капитолий!»

10 июн 2021 : 		 TED NUGENT: «В США нет системного расизма!»

31 май 2021 : 		 TED NUGENT — о том, как избежать массовой стрельбы

26 май 2021 : 		 TED NUGENT: «Мы опасно скользим по краю марксизма»

24 май 2021 : 		 TED NUGENT хвалит Такера Карлсона

19 май 2021 : 		 TED NUGENT — о трансгендерах в спорте

14 май 2021 : 		 TED NUGENT: «Как я победил COVID»

13 май 2021 : 		 TED NUGENT о борьбе с COVID-19: «Я ещё никогда так не боялся за свою жизнь»

7 май 2021 : 		 TED NUGENT лечится альтернативным препаратом от COVID-19

29 апр 2021 : 		 TED NUGENT: «Пандемия реальна, и больные есть»

23 апр 2021 : 		 TED NUGENT: «Я никогда не утверждал, что COVID-19 — фейк!»

21 апр 2021 : 		 DEE SNIDER, ALEX SKOLNICK и TRACII GUNS глумятся над тем, что TED NUGENT заболел

21 апр 2021 : 		 TED NUGENT заболел COVID-19: «Я думал, что помру»

21 апр 2021 : 		 TED NUGENT: «А чего это страну не закрывали из-за 18 других ковидов?»

26 мар 2021 : 		 TED NUGENT: «Дональд Трамп дал мне имя»

25 мар 2021 : 		 TED NUGENT: «Я не расист, расист — не я!»

24 мар 2021 : 		 TED NUGENT: «Спонсора лишили!»

16 мар 2021 : 		 TED NUGENT: «Байден — зомби!»

15 мар 2021 : 		 TED NUGENT: «Байден — это худший человек из всех возможных, кто может представлять Америку»

8 фев 2021 : 		 TED NUGENT: «Ох, кто мне только не предлагал!»

27 янв 2021 : 		 TED NUGENT: «Страну ждут приступы фейкового расизма!»

20 янв 2021 : 		 TED NUGENT — о Трампе: «Я у алтаря этого великого человека»
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TED NUGENT планирует запись альбома



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TED NUGENT сообщил, что в ближайшее время планирует отправиться в студию для записи нового альбома:

«Jason [Hartless, барабаны], Greg [Smith, бас] и я скоро окажемся в нашем священном храме звука, это случится уже через неделю, и мы начнём запись наших порождённых воздухом Детройта мощных, убойных, сокрущающих ритм-энд-блюзовых песен TED'a NUGENT'a, я нетерпением жду этого момента.

Jason Hartless — лучший барабанщик на планете, Greg Smith — лучший басист и убойный вокалист. И мы соберёмся и сделаем десять великолепных треков — убойных тем для убойной новой пластинки. И я надеюсь, что мой мощный CD или, как это называется сейчас, запись — всё будет выпущено до зимы. Может, до сезона охоты, потому что нам нужно готовиться».

TED NUGENT To Begin Recording New Album Next Week





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

HELLECTOR


17 июн 2021, 12:52		Господа, вы охуеете, но я сейчас слушаю дебютный винил Ньюджента 1975


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