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TED NUGENT планирует запись альбома



TED NUGENT сообщил, что в ближайшее время планирует отправиться в студию для записи нового альбома:



«Jason [Hartless, барабаны], Greg [Smith, бас] и я скоро окажемся в нашем священном храме звука, это случится уже через неделю, и мы начнём запись наших порождённых воздухом Детройта мощных, убойных, сокрущающих ритм-энд-блюзовых песен TED'a NUGENT'a, я нетерпением жду этого момента.



Jason Hartless — лучший барабанщик на планете, Greg Smith — лучший басист и убойный вокалист. И мы соберёмся и сделаем десять великолепных треков — убойных тем для убойной новой пластинки. И я надеюсь, что мой мощный CD или, как это называется сейчас, запись — всё будет выпущено до зимы. Может, до сезона охоты, потому что нам нужно готовиться».







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