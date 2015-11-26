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TED NUGENT : «А чего это страну не закрывали из-за 18 других ковидов?»



TED NUGENT в рамках стрима от седьмого апреля прошёлся по запретам из-за COVID-19:



«Все эти производственные компании не позволят нам в этом году выступать. Сраные ублюдки, лживые, грёбаные вешающие лапшу на уши COVID-19 фрики!



И знаете, я бы спросил вас, потому что я склонен к истине, логике и здравому смыслу, и мой счётчик здравого смысла потребовал бы ответа, почему нас не закрывали из-за COVID'а версий 1–18. Ведь были COVID-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Версии COVID'а от 1 до 18 на спровоцировали локдауны, но вау — COVID-19 смог это сделать, несмотря на то, что он выживаемость 99,8 процента. Почему мы не закрывались каждый год, скажем, из-за эпидемии СПИДа, обычного, испанского, птичьего, западнонильского или еще какого-нибудь гриппа каждый год?»



Он продолжил, что не верит официальной статистике:



«Они утверждают, что пятьсот тысяч человек погибли от COVID-19. Чушь собачья. Я верю, что говорят медицинские эксперты во всех 50 штатах: "Я написал в свидетельстве о смерти, что он умер от удушья, но они заставили меня написать в диагнозе COVID-19. Ну, этого парня зарезали ножом, но они заставили меня написать, что это COVID-19. А этого парня сбил грузовик с гравием, и вороны клевали его плоть, но они заставили меня написать о COVID-19».







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