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США
21 апр 2021 :
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DEE SNIDER, ALEX SKOLNICK и TRACII GUNS глумятся над тем, что TED NUGENT заболел
21 апр 2021 :
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TED NUGENT заболел COVID-19: «Я думал, что помру»
21 апр 2021 :
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TED NUGENT: «А чего это страну не закрывали из-за 18 других ковидов?»
26 мар 2021 :
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TED NUGENT: «Дональд Трамп дал мне имя»
25 мар 2021 :
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TED NUGENT: «Я не расист, расист — не я!»
24 мар 2021 :
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TED NUGENT: «Спонсора лишили!»
16 мар 2021 :
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TED NUGENT: «Байден — зомби!»
15 мар 2021 :
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TED NUGENT: «Байден — это худший человек из всех возможных, кто может представлять Америку»
8 фев 2021 :
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TED NUGENT: «Ох, кто мне только не предлагал!»
27 янв 2021 :
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TED NUGENT: «Страну ждут приступы фейкового расизма!»
20 янв 2021 :
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TED NUGENT — о Трампе: «Я у алтаря этого великого человека»
14 янв 2021 :
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TED NUGENT: «Члены БэЛэМэ устроили насильственные акты в Вашингтоне»
30 дек 2020 :
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TED NUGENT: «2020 — это полный 3,14здец!»
27 дек 2020 :
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TED NUGENT: «Байдена выбрали мёртвые души!»
11 дек 2020 :
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TED NUGENT: «Только зомби могут голосовать за Джо»
3 дек 2020 :
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TED NUGENT — о коленопреклоняющих: «Дебилы, б...»
28 ноя 2020 :
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TED NUGENT: «Голосовало слишком много мёртвых душ»
24 ноя 2020 :
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TED NUGENT: «Нефиг считать, сколько у меня будет людей на День благодарения»
10 ноя 2020 :
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TED NUGENT — о победе Джо Байдена: «Дьяволы собираются захватить контроль над Америкой»
20 окт 2020 :
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TED NUGENT: «Трамп — величайший президент США!»
22 сен 2020 :
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TED NUGENT не замечает расизма: «Цвет кожи не имеет значения для всех, кого я знаю»
16 авг 2020 :
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TED NUGENT призвал своих поклонников «не голосовать за Бонни и Клайда»
4 авг 2020 :
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TED NUGENT: «Движение "Black Lives Matter" не имеет ничего общего с жизнями чернокожих»
22 июл 2020 :
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TED NUGENT — о Трампе: «Он не какой-то мудозвон»
23 июн 2020 :
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TED NUGENT: «Не деритесь с копами — и останетесь жить»
13 июн 2020 :
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TED NUGENT — о лучшем гитаристе всех времён
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сегодня
TED NUGENT: «А чего это страну не закрывали из-за 18 других ковидов?»
TED NUGENT в рамках стрима от седьмого апреля прошёлся по запретам из-за COVID-19:
«Все эти производственные компании не позволят нам в этом году выступать. Сраные ублюдки, лживые, грёбаные вешающие лапшу на уши COVID-19 фрики!
И знаете, я бы спросил вас, потому что я склонен к истине, логике и здравому смыслу, и мой счётчик здравого смысла потребовал бы ответа, почему нас не закрывали из-за COVID'а версий 1–18. Ведь были COVID-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Версии COVID'а от 1 до 18 на спровоцировали локдауны, но вау — COVID-19 смог это сделать, несмотря на то, что он выживаемость 99,8 процента. Почему мы не закрывались каждый год, скажем, из-за эпидемии СПИДа, обычного, испанского, птичьего, западнонильского или еще какого-нибудь гриппа каждый год?»
Он продолжил, что не верит официальной статистике:
«Они утверждают, что пятьсот тысяч человек погибли от COVID-19. Чушь собачья. Я верю, что говорят медицинские эксперты во всех 50 штатах: "Я написал в свидетельстве о смерти, что он умер от удушья, но они заставили меня написать в диагнозе COVID-19. Ну, этого парня зарезали ножом, но они заставили меня написать, что это COVID-19. А этого парня сбил грузовик с гравием, и вороны клевали его плоть, но они заставили меня написать о COVID-19».
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СтаканМарьиванны
Санчез
graillyc
gravitgroove
ElectricRetard
А вообще Теду чтоль дали бы учебники по биологии школьные почитать, а то его заявления вызовут больше смертей от смеха чем пресловутый Ковид.
gravitgroove
Конкpетно от тех личностей, что я имел ввиду - да, тогда зачем вообще PФ в ВОЗ состоит, если данные так же ВОЗ собиpало, пусть и чеpез РПН, лол? Но когда нужны в очеpедной pаз пободаться с властью, можно и на статистику официальную глаза закpыть и пеpесесть в лодочку скептиков. Навеpное, так и должно быть в совpеменном политическом истеблишменте - когда клин клином вышибают, а лжецы гавкают на лжецов.
RomV
ElectricRetard
Я честно говоря вообще не понял, зачем ты начал плести сюда этих личностей, ну да ладно)
Вся эта статистика нужна лишь для того, чтобы следить за динамикой. Люди которые ее воспринимают как реальные цифры - упороты. Никто ее так не позиционирует.
>Это он так толсто тролит по поводу 18-ти других ковидов?
В администрации Трампа кто-то похожие перлы выдавал, так что...
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