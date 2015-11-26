15 авг 2021



TED NUGENT об уходе из NRA



TED NUGENT объяснил свой уход из NRA:



«Уважаемые члены Совета директоров NRA, члены, друзья и сторонники Второй поправки: Пришло время, когда я должен признать опасность горения свечи с двух концов.



Для меня было честью и достоинством представлять всех тех великих американцев, которые проголосовали за меня в Совете директоров NRA в течение последних 26 лет, и я не только продолжу свое призвание бороться за возвращение Второй поправки, но и фактически усилю разоблачение и сокрушение тех сил зла, которые хотят лишить американцев таких базовых свобод.



Меня выбрали в совет не как бухгалтера, администратора, тасовщика бумаг или бюрократа, а для того, чтобы я возглавил движение хороших парней против плохих парней в этой мерзкой культурной войне, которая достигла таких оглушительных высот.



Я приветствую вас и благодарю за вашу бесконечную преданность борьбе за наше право хранить и носить оружие, и хотя я не сижу с вами в совете директоров, я, как всегда, буду находиться в пылу сражения на не самых главных улицах Америки каждый день.



Так что из-за постоянных конфликтов в расписании я отказываюсь от должности в Совете директоров NRA, желаю вам всего хорошего и счастливого пути.



Храни Господь Америку, Ted Nugent и семья».







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