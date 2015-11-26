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Ted Nugent

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15 авг 2021 : 		 TED NUGENT об уходе из NRA

10 авг 2021 : 		 TED NUGENT: «Технологии отваживают людей от практики на гитаре»

5 авг 2021 : 		 TED NUGENT ушел из NRA

29 июл 2021 : 		 TED NUGENT: «Не хочу я вашей дозы!»

25 июл 2021 : 		 TED NUGENT: «Любое слово Байдена не имеет отношения к правде»

19 июл 2021 : 		 TED NUGENT считает, что в США не существует проблем с оружием

5 июл 2021 : 		 TED NUGENT: «Ну камон, какой я расист!»

1 июл 2021 : 		 TED NUGENT: «В ЗСРнР меня не берут из-за NRA»

23 июн 2021 : 		 TED NUGENT: «Те, кто меня хейтят, просто сатанисты!»

19 июн 2021 : 		 TED NUGENT — о Боне Скотте: «Вечно молодой, вечно п..»

17 июн 2021 : 		 TED NUGENT планирует запись альбома

16 июн 2021 : 		 TED NUGENT: «Люди постоянно спрашивают: Что, чёрт возьми, творится в Америке?»

15 июн 2021 : 		 TED NUGENT: «Если вы за Байдена, то точно с гнильцой»

13 июн 2021 : 		 TED NUGENT: «Почему я не поеду в туры в 2021 году»

11 июн 2021 : 		 TED NUGENT: «Это БэЛэМэ лезли в Капитолий!»

10 июн 2021 : 		 TED NUGENT: «В США нет системного расизма!»

31 май 2021 : 		 TED NUGENT — о том, как избежать массовой стрельбы

26 май 2021 : 		 TED NUGENT: «Мы опасно скользим по краю марксизма»

24 май 2021 : 		 TED NUGENT хвалит Такера Карлсона

19 май 2021 : 		 TED NUGENT — о трансгендерах в спорте

14 май 2021 : 		 TED NUGENT: «Как я победил COVID»

13 май 2021 : 		 TED NUGENT о борьбе с COVID-19: «Я ещё никогда так не боялся за свою жизнь»

7 май 2021 : 		 TED NUGENT лечится альтернативным препаратом от COVID-19

29 апр 2021 : 		 TED NUGENT: «Пандемия реальна, и больные есть»

23 апр 2021 : 		 TED NUGENT: «Я никогда не утверждал, что COVID-19 — фейк!»

21 апр 2021 : 		 DEE SNIDER, ALEX SKOLNICK и TRACII GUNS глумятся над тем, что TED NUGENT заболел
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|||| 15 авг 2021

TED NUGENT об уходе из NRA



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TED NUGENT объяснил свой уход из NRA:

«Уважаемые члены Совета директоров NRA, члены, друзья и сторонники Второй поправки: Пришло время, когда я должен признать опасность горения свечи с двух концов.

Для меня было честью и достоинством представлять всех тех великих американцев, которые проголосовали за меня в Совете директоров NRA в течение последних 26 лет, и я не только продолжу свое призвание бороться за возвращение Второй поправки, но и фактически усилю разоблачение и сокрушение тех сил зла, которые хотят лишить американцев таких базовых свобод.

Меня выбрали в совет не как бухгалтера, администратора, тасовщика бумаг или бюрократа, а для того, чтобы я возглавил движение хороших парней против плохих парней в этой мерзкой культурной войне, которая достигла таких оглушительных высот.

Я приветствую вас и благодарю за вашу бесконечную преданность борьбе за наше право хранить и носить оружие, и хотя я не сижу с вами в совете директоров, я, как всегда, буду находиться в пылу сражения на не самых главных улицах Америки каждый день.

Так что из-за постоянных конфликтов в расписании я отказываюсь от должности в Совете директоров NRA, желаю вам всего хорошего и счастливого пути.

Храни Господь Америку, Ted Nugent и семья».

TED NUGENT Explains Decision To Resign From NRA Board



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