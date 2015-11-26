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TED NUGENT : «Говард Стерн — придурок, не уважающий альтернативные точки зрения»



TED NUGENT в рамках "The Nightly Nuge" коснулся темы важности существования подкаста Джо Рогана:



«Я испытываю огромное восхищение и уважение к Джо. Он создал значимую, позитивную силу, которая хороша не только для его семьи и друзей, но, я думаю, и для Америки; я думаю, это хорошо для человечества, потому что его подкаст — подкаст номер один на планете Земля. А что такое подкаст, как не праздник диалога и общения — не просто уважение и потворство альтернативным точкам зрения, а стремление и чествование альтернативных точек зрения. Так что он реально занял для себя нишу, которая намного превосходит все остальные, о которых я только могу подумать.



Я был на радиошоу Говарда Стерна ещё в 70-х годах и наблюдал, как он превратился в изолированного придурка, не уважающего альтернативные точки зрения, предполагающего и ложно обвиняющего меня, как пример. Поэтому, если раньше я хорошо проводил время с такими людьми, как Говард Стерн, который является влиятельной силой в СМИ, то потом... и при этом он никогда не был журналистом, он никогда не был искателем правды. А Джо Роган добился этого с куда большим апломбом.



Джо Роган смело, мужественно и без страха привлекал мнения других людей, их опыт и точки зрения, включая известных, почитаемых эпидемиологов и вирусологов, чтобы донести правду о некоторых лекарствах и некоторых экстренных уколах. Итак, благослови Господь Джо Рогана.



Ничего не бойтесь. Получите всю возможную информацию. И если вы полагаетесь на свой инстинкт, данные, кадры, документы, свидетельства... За некоторой информацией, я подозреваю, можно обратиться к Нюрнбергскому процессу.



Джо Роган был пионером, разрушителем парадигм, и мне это нравится, потому что самое важное для силы знания — критическое мышление. Джо Роган — великий критический мыслитель. Вот почему министерство пропаганды его терпеть не может. Идеальный вариант!»







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