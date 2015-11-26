Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео KREATOR 67
*METALLICA готовит бокс-сеты "Load" и "Reload" 54
*EDDIE VEDDER наехал на MÖTLEY CRÜE, Nikki Sixx отв... 51
*Новое видео ARCH ENEMY 34
*Вокалист BLACK VEIL BRIDES о бисексуальности Супермена 29
[= ||| все новости группы



*

Ted Nugent

*



18 фев 2022 : 		 TED NUGENT: «Говард Стерн — придурок, не уважающий альтернативные точки зрения»

15 фев 2022 : 		 Новая песня TED NUGENT

13 фев 2022 : 		 TED NUGENT о транс-спортсменах: «Это оружие Сатаны!»

10 фев 2022 : 		 TED NUGENT: «Сегодня музыканты уже не так преданы своему делу»

8 фев 2022 : 		 TED NUGENT не будет требовать COVID-паспорта на шоу

2 фев 2022 : 		 TED NUGENT: «Удивительно, что меня ещё на забанили»

27 янв 2022 : 		 TED NUGENT: «Буш тот еще ...ист!»

25 янв 2022 : 		 TED NUGENT хвалит BRUCE'a SPRINGSTEEN'a

20 янв 2022 : 		 TED NUGENT: «Мне ровно на ЗСРнР»

14 янв 2022 : 		 TED NUGENT: «Какой хейт в адрес Joan? Я же хвалил её!»

11 янв 2022 : 		 TED NUGENT — о событиях шестого января

6 янв 2022 : 		 TED NUGENT: «Я люблю лесбиянок — это коктейль из чудес!»

31 дек 2021 : 		 TED NUGENT: «Гнилые людишки правят бал в ЗСРнР!»

24 дек 2021 : 		 TED NUGENT: «Новый сингл отправил Байдену»

23 дек 2021 : 		 TED NUGENT — Алеку Болдуину: «Гнить тебе в тюрьме вечность!»

22 дек 2021 : 		 TED NUGENT о победе над COVID-19: «Я слушал правительство и делал наоборот»

21 дек 2021 : 		 TED NUGENT: «Я встречался с DAVID'ом LEE ROTH'ом, но он был не в себе»

17 дек 2021 : 		 TED NUGENT: «Именно веганы виноваты в большинстве смертей животных»

17 дек 2021 : 		 TOM MORELLO о дружбе с TED'ом NUGENT'ом

14 дек 2021 : 		 TED NUGENT — о DEE SNIDER'е: «Как можно в один прекрасный день просто решить и стать м*даком?»

11 дек 2021 : 		 TED NUGENT: «SEBASTIAN BACH хотел быть больше поп-певцом, чем рок-вокалистом»

3 дек 2021 : 		 TED NUGENT: «Я не пишу песни, я их эякулирую»

2 дек 2021 : 		 TED NUGENT: «Если вы против Кайла Риттенхауса, вы на стороне зла!»

1 дек 2021 : 		 TED NUGENT: «Политкорректность — это отказ от человечности»

24 ноя 2021 : 		 TED NUGENT: «Байден... Что ты такое?»

22 ноя 2021 : 		 TED NUGENT: «Кайл правильно застрелил этих мародеров!»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

TED NUGENT: «Говард Стерн — придурок, не уважающий альтернативные точки зрения»



zoom
TED NUGENT в рамках "The Nightly Nuge" коснулся темы важности существования подкаста Джо Рогана:

«Я испытываю огромное восхищение и уважение к Джо. Он создал значимую, позитивную силу, которая хороша не только для его семьи и друзей, но, я думаю, и для Америки; я думаю, это хорошо для человечества, потому что его подкаст — подкаст номер один на планете Земля. А что такое подкаст, как не праздник диалога и общения — не просто уважение и потворство альтернативным точкам зрения, а стремление и чествование альтернативных точек зрения. Так что он реально занял для себя нишу, которая намного превосходит все остальные, о которых я только могу подумать.

Я был на радиошоу Говарда Стерна ещё в 70-х годах и наблюдал, как он превратился в изолированного придурка, не уважающего альтернативные точки зрения, предполагающего и ложно обвиняющего меня, как пример. Поэтому, если раньше я хорошо проводил время с такими людьми, как Говард Стерн, который является влиятельной силой в СМИ, то потом... и при этом он никогда не был журналистом, он никогда не был искателем правды. А Джо Роган добился этого с куда большим апломбом.

Джо Роган смело, мужественно и без страха привлекал мнения других людей, их опыт и точки зрения, включая известных, почитаемых эпидемиологов и вирусологов, чтобы донести правду о некоторых лекарствах и некоторых экстренных уколах. Итак, благослови Господь Джо Рогана.

Ничего не бойтесь. Получите всю возможную информацию. И если вы полагаетесь на свой инстинкт, данные, кадры, документы, свидетельства... За некоторой информацией, я подозреваю, можно обратиться к Нюрнбергскому процессу.

Джо Роган был пионером, разрушителем парадигм, и мне это нравится, потому что самое важное для силы знания — критическое мышление. Джо Роган — великий критический мыслитель. Вот почему министерство пропаганды его терпеть не может. Идеальный вариант!»

TED NUGENT Calls HOWARD STERN A




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать


Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
просмотров: 77

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом