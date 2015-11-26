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TED NUGENT призвал своих поклонников «не голосовать за Бонни и Клайда»



Ted Nugent запостил новое видео, в котором легендарный рокер расписывается на красных бейсболках, стилизованных под кампанию "Make America Great Again" с цитатой «Переизбери этого ублюдка» от консервативной конгрессменши Rashida'ы Tlaib от 2019 года.



Техасский музыкант, известный своими правыми взглядами и поддержкой Дональда Трампа, приговаривает, что люди сохранят Америку великой, несмотря на набросы на вентилятор от всяких «грязных слетевших с катушек марксистов»:



«Сейчас, когда нам известны оба кандидата от демократов — в президенты и вице-президенты — эта парочка "Бонни и Клайд" — мы должны быть как никогда сильными. Некоторые из моих друзей хотели такие кепки, мы сделали некоторое количество и решили подписать их. Теперь их можно купить на моем вебсайте. Мы продаем День независимости на кепке! Я хожу сюда как на работу каждый день подписывать эти штуки, всё для вас, ребята, я готов тут торчать с утра до вечера, чтобы переизбрать этого ублюдка. Сейчас идёт настоящая борьба с дьяволом, ибо Дональд Трамп, Президент Дональд Трамп — это наш Архангел Михаил — священный гарант самоуправления, Конституции США, Прав человека. Если вы хотите предать это всё, превратиться в окраину Венесуэлы, как это уже сделали Сан-Франциско, Портлэнд и Сиэтл, как Остин и Миннеаполис, как Чикаго... Если вы хотите, чтобы вся страна превратилась в Чикаго — голосуйте за этих Бонни и Клайда».











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