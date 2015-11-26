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Ted Nugent

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16 авг 2020 : 		 TED NUGENT призвал своих поклонников «не голосовать за Бонни и Клайда»

4 авг 2020 : 		 TED NUGENT: «Движение "Black Lives Matter" не имеет ничего общего с жизнями чернокожих»

22 июл 2020 : 		 TED NUGENT — о Трампе: «Он не какой-то мудозвон»

23 июн 2020 : 		 TED NUGENT: «Не деритесь с копами — и останетесь жить»

13 июн 2020 : 		 TED NUGENT — о лучшем гитаристе всех времён

5 июн 2020 : 		 TED NUGENT о борьбе Трампа с Твиттером

28 май 2020 : 		 TED NUGENT: «Дональд Трамп — это божественное вмешательство!»

24 май 2020 : 		 TED NUGENT: «Дональду Трампу даю рейтинг А+»

19 май 2020 : 		 TED NUGENT: «Будет чудом, если я куда-то поеду на гастроли, кроме США»

9 май 2020 : 		 TED NUGENT: «У либералов аллергия на здравый смысл и логику»

4 май 2020 : 		 TED NUGENT: «Keith Richards, может, и был пьян на каждой записи, но у него всё под контролем!»

15 апр 2020 : 		 TED NUGENT: «Дональд Трамп — величайший лидер в истории человечества!»

15 ноя 2018 : 		 TED NUGENT: «Канадцы совсем съехали с катушек», легализовав марихуану

6 окт 2018 : 		 TED NUGENT выпустит новый альбом в ноябре

11 сен 2017 : 		 TED NUGENT подверг критике комментарии Bach'a

25 авг 2017 : 		 TED NUGENT: «Facebook недовешивает»

29 ноя 2016 : 		 TED NUGENT рад смерти Кастро

11 ноя 2016 : 		 TED NUGENT о победе Трампа

3 авг 2016 : 		 TED NUGENT против Хиллари

29 июл 2016 : 		 TED NUGENT: «Трамп не идеален, а вот Клинтон — лгунья!»

30 май 2016 : 		 TED NUGENT согласился, что конец Принса был «жалок»
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|||| сегодня

TED NUGENT призвал своих поклонников «не голосовать за Бонни и Клайда»



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Ted Nugent запостил новое видео, в котором легендарный рокер расписывается на красных бейсболках, стилизованных под кампанию "Make America Great Again" с цитатой «Переизбери этого ублюдка» от консервативной конгрессменши Rashida'ы Tlaib от 2019 года.

Техасский музыкант, известный своими правыми взглядами и поддержкой Дональда Трампа, приговаривает, что люди сохранят Америку великой, несмотря на набросы на вентилятор от всяких «грязных слетевших с катушек марксистов»:

«Сейчас, когда нам известны оба кандидата от демократов — в президенты и вице-президенты — эта парочка "Бонни и Клайд" — мы должны быть как никогда сильными. Некоторые из моих друзей хотели такие кепки, мы сделали некоторое количество и решили подписать их. Теперь их можно купить на моем вебсайте. Мы продаем День независимости на кепке! Я хожу сюда как на работу каждый день подписывать эти штуки, всё для вас, ребята, я готов тут торчать с утра до вечера, чтобы переизбрать этого ублюдка. Сейчас идёт настоящая борьба с дьяволом, ибо Дональд Трамп, Президент Дональд Трамп — это наш Архангел Михаил — священный гарант самоуправления, Конституции США, Прав человека. Если вы хотите предать это всё, превратиться в окраину Венесуэлы, как это уже сделали Сан-Франциско, Портлэнд и Сиэтл, как Остин и Миннеаполис, как Чикаго... Если вы хотите, чтобы вся страна превратилась в Чикаго — голосуйте за этих Бонни и Клайда».

TED NUGENT Urges His Fans To Re-Elect DONALD TRUMP:




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Syberex


16 авг 2020, 13:45		" a conservative spin on Michigan congresswoman Rashida Tlaib's " переводится как "консервативный вариант высказывания конгрессвумен от Мичигана Расшиты Тлайб".
И она вообще-то демократка, одна из самых отмороженных

Alice Malign


16 авг 2020, 13:58		Нет, не "консервативный вариант", а "распространенная среди консерваторов фраза, пародирующая высказывания...".


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