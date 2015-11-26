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Ted Nugent

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24 ноя 2020 : 		 TED NUGENT: «Нефиг считать, сколько у меня будет людей на День благодарения»

10 ноя 2020 : 		 TED NUGENT — о победе Джо Байдена: «Дьяволы собираются захватить контроль над Америкой»

20 окт 2020 : 		 TED NUGENT: «Трамп — величайший президент США!»

22 сен 2020 : 		 TED NUGENT не замечает расизма: «Цвет кожи не имеет значения для всех, кого я знаю»

16 авг 2020 : 		 TED NUGENT призвал своих поклонников «не голосовать за Бонни и Клайда»

4 авг 2020 : 		 TED NUGENT: «Движение "Black Lives Matter" не имеет ничего общего с жизнями чернокожих»

22 июл 2020 : 		 TED NUGENT — о Трампе: «Он не какой-то мудозвон»

23 июн 2020 : 		 TED NUGENT: «Не деритесь с копами — и останетесь жить»

13 июн 2020 : 		 TED NUGENT — о лучшем гитаристе всех времён

5 июн 2020 : 		 TED NUGENT о борьбе Трампа с Твиттером

28 май 2020 : 		 TED NUGENT: «Дональд Трамп — это божественное вмешательство!»

24 май 2020 : 		 TED NUGENT: «Дональду Трампу даю рейтинг А+»

19 май 2020 : 		 TED NUGENT: «Будет чудом, если я куда-то поеду на гастроли, кроме США»

9 май 2020 : 		 TED NUGENT: «У либералов аллергия на здравый смысл и логику»

4 май 2020 : 		 TED NUGENT: «Keith Richards, может, и был пьян на каждой записи, но у него всё под контролем!»

15 апр 2020 : 		 TED NUGENT: «Дональд Трамп — величайший лидер в истории человечества!»

15 ноя 2018 : 		 TED NUGENT: «Канадцы совсем съехали с катушек», легализовав марихуану

6 окт 2018 : 		 TED NUGENT выпустит новый альбом в ноябре

11 сен 2017 : 		 TED NUGENT подверг критике комментарии Bach'a

25 авг 2017 : 		 TED NUGENT: «Facebook недовешивает»

29 ноя 2016 : 		 TED NUGENT рад смерти Кастро

11 ноя 2016 : 		 TED NUGENT о победе Трампа

3 авг 2016 : 		 TED NUGENT против Хиллари

29 июл 2016 : 		 TED NUGENT: «Трамп не идеален, а вот Клинтон — лгунья!»

30 май 2016 : 		 TED NUGENT согласился, что конец Принса был «жалок»
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|||| сегодня

TED NUGENT: «Нефиг считать, сколько у меня будет людей на День благодарения»



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TED NUGENT подверг критике запретительные меры по ограничению собравшихся на день Благодарения, которые издали губернаторы ряда штатов:

«Есть грязные, гнилые, бездушные ублюдки во власти, которые пытаются рассказать нам, как мы можем праздновать День благодарения с нашими семьями. Мы должны избежать этого уродства — не отворачиваться от него, потому что мы должны устроить ад и дать знать нашим мэрам, нашим губернаторам, нашим сенаторам и конгрессменам: вы не можете указывать мне, сколько будет людей у меня на День благодарения. Просто заткнитесь. Какое тебе дело до моего Дня благодарения? Мы отвечаем за наш День благодарения. Поэтому вы должны донести им эту мысль.

Если все в Америке хотят быть абсолютными "мы — народ" и экспериментировать с абсолютным самоуправлением, стойте на своём. Не кричите и не ругайтесь на них. У меня есть искушение, но я не ругаюсь. Но я слежу за тем, чтобы они отвечали на мои вопросы. А если нет, я говорю им, что перезвоню позже. Сейчас два часа понедельника. Ты не можешь ответить на этот вопрос сейчас. А если я позвоню тебе в среду в два часа? Потому что я не отстану от тебя. Ты ответишь на эти вопросы, или я расскажу, что ты злоупотребляешь властью, и мы тебя уволим.

Когда я говорю такие вещи, люди думают, что я радикал. Это стандартная практика в эксперименте по самоуправлению. Так что я надеюсь, что эта жизнеспособность, эта несгибаемость и это требование независимости — не просто декларация независимости; требование независимости — надеюсь, что "Душевный Костёр" захватит всех, и я надеюсь, что это станет девизом каждой семьи».

Губернаторы нескольких штатов США наложили жёсткие ограничения из-за COVID-19, в том числе в штате Орегон, который запретил проведение собраний в закрытых помещениях с участием более шести человек из более чем двух семей, а в штате Мичиган — только двух семей, включая и празднования Дня Благодарения. В штатах Кентукки, Миннесота и Канзас также были введены новые ограничения, некоторые из которых могут серьёзно изменить традиции большинства семей по отмечанию этого праздника. В Миннесоте правительство Тима Вальца призвало людей и вовсе отказаться от совместного семейного празднования Дня Благодарения или от визитов в гости к друзьям.

Nugent, являющийся членом правления Национальной стрелковой ассоциации, подвергся резкой критике за свои спорные высказывания в прошлом, в том числе за то, что он сказал тогдашнему президенту Бараку Обаме «отсосать у меня из пулемёта». Он также делал подстрекательские замечания в адрес Хиллари Клинтон, назвав её «дьявольской сукой», которая «ненавидит всё хорошее в Америке».

TED NUGENT Blasts Thanksgiving Gathering Restrictions:





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Atheist


24 ноя 2020, 13:18		Дядя Тед как всегда сжигает леваков.


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