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TED NUGENT : «Нефиг считать, сколько у меня будет людей на День благодарения»



TED NUGENT подверг критике запретительные меры по ограничению собравшихся на день Благодарения, которые издали губернаторы ряда штатов:



«Есть грязные, гнилые, бездушные ублюдки во власти, которые пытаются рассказать нам, как мы можем праздновать День благодарения с нашими семьями. Мы должны избежать этого уродства — не отворачиваться от него, потому что мы должны устроить ад и дать знать нашим мэрам, нашим губернаторам, нашим сенаторам и конгрессменам: вы не можете указывать мне, сколько будет людей у меня на День благодарения. Просто заткнитесь. Какое тебе дело до моего Дня благодарения? Мы отвечаем за наш День благодарения. Поэтому вы должны донести им эту мысль.



Если все в Америке хотят быть абсолютными "мы — народ" и экспериментировать с абсолютным самоуправлением, стойте на своём. Не кричите и не ругайтесь на них. У меня есть искушение, но я не ругаюсь. Но я слежу за тем, чтобы они отвечали на мои вопросы. А если нет, я говорю им, что перезвоню позже. Сейчас два часа понедельника. Ты не можешь ответить на этот вопрос сейчас. А если я позвоню тебе в среду в два часа? Потому что я не отстану от тебя. Ты ответишь на эти вопросы, или я расскажу, что ты злоупотребляешь властью, и мы тебя уволим.



Когда я говорю такие вещи, люди думают, что я радикал. Это стандартная практика в эксперименте по самоуправлению. Так что я надеюсь, что эта жизнеспособность, эта несгибаемость и это требование независимости — не просто декларация независимости; требование независимости — надеюсь, что "Душевный Костёр" захватит всех, и я надеюсь, что это станет девизом каждой семьи».



Губернаторы нескольких штатов США наложили жёсткие ограничения из-за COVID-19, в том числе в штате Орегон, который запретил проведение собраний в закрытых помещениях с участием более шести человек из более чем двух семей, а в штате Мичиган — только двух семей, включая и празднования Дня Благодарения. В штатах Кентукки, Миннесота и Канзас также были введены новые ограничения, некоторые из которых могут серьёзно изменить традиции большинства семей по отмечанию этого праздника. В Миннесоте правительство Тима Вальца призвало людей и вовсе отказаться от совместного семейного празднования Дня Благодарения или от визитов в гости к друзьям.



Nugent, являющийся членом правления Национальной стрелковой ассоциации, подвергся резкой критике за свои спорные высказывания в прошлом, в том числе за то, что он сказал тогдашнему президенту Бараку Обаме «отсосать у меня из пулемёта». Он также делал подстрекательские замечания в адрес Хиллари Клинтон, назвав её «дьявольской сукой», которая «ненавидит всё хорошее в Америке».













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