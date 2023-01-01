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*Вокалистка STITCHED UP HEART: «Я надеюсь, что Мэ и Жо в мета... 32
*Лидер MEGADETH выгнал 3.14здюков-охранников 27
*Гитарист EXODUS: «Я люблю риффы» 22
*Барабанщик METALLICA: «Творчество — это важная часть нашей с... 19
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Ted Nugent

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TED NUGENT признался в любви к VAN HALEN



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Steve Rosen, недавно выпустивший книгу "Tonechaser - Understanding Edward: My 26-Year Journey With Edward Van Halen", был гостем в программе у TED'a NUGENT'a, который в ходе разговора сказал массу теплых слов о VAN HALEN:

«Когда я впервые увидел VAN HALEN, они открывали мой концерт. По-моему, первый концерт был то ли в Омахе, то ли в Де-Мойне, штат Айова. Но я слышал эту гитару, и мне было известно гитарное соло в "You Really Got Me". Но позвольте мне сказать, что Эдди Ван Хален выделялся, потому что он использовал доселе неизведанные частоты и паттерны. Он разрушал предсказуемые шаблоны. Он заходил туда, куда еще никто не заходил в звуках, в использовании фленджера и тональности этого усилителя, который он сделал в своем подвале, и гитары, которую он сделал в своем подвале.

Но позвольте мне показать вам, как любителю музыки, что, как бы ни было сильно и очевидно влияние гитары Эдди, я отдаю не меньшую заслугу и виртуозность David'a Lee Roth'a как вокальному авантюристу, вокальному стилисту и фронтмену, вожаку группы, заряженному энергией. Но я также отдаю должное Michael Anthony как основателю грува, ритм-басисту и, как мне кажется, непревзойденному фоновому и гармоничному вокалисту.

"Итак, я ставлю Эдди Ван Халену 10 баллов, David Lee Roth 10, Michael Anthony 10, Alex Van Hale 11. Я подразумеваю, что все эти парни... я же прекрасно понимаю, что для этого требуется. И вот термин, который не совсем правильно применять в музыкальном мире: трудовая этика. Эти парни занимались, как зависимые животные. Моя группа репетировала каждый день, потому что мы хотели выдавать плотное, мощное исполнение песни за песней. А потом David Lee Roth украсил торт глазурью и вишенкой, продемонстрировав свое мастерство и мужественность, смею сказать, кипучую мужественность.

Оценивая ситуацию задним числом, теперь, когда Эдди больше нет и группа больше никогда не появится на сцене, я прав, не так ли? Без этих четырех монстров самоотверженности, одаренных виртуозов, которые заложили основу для неизведанной гистрионности Эдди, не было бы того воздействия VAN HALEN».




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