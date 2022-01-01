TED NUGENT: «Я и METALLICA люблю, и SLAYER с MEGADETH!»

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все новости группы
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США
23 дек 2021 :
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TED NUGENT — Алеку Болдуину: «Гнить тебе в тюрьме вечность!»
22 дек 2021 :
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TED NUGENT о победе над COVID-19: «Я слушал правительство и делал наоборот»
21 дек 2021 :
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TED NUGENT: «Я встречался с DAVID'ом LEE ROTH'ом, но он был не в себе»
17 дек 2021 :
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TED NUGENT: «Именно веганы виноваты в большинстве смертей животных»
17 дек 2021 :
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TOM MORELLO о дружбе с TED'ом NUGENT'ом
14 дек 2021 :
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TED NUGENT — о DEE SNIDER'е: «Как можно в один прекрасный день просто решить и стать м*даком?»
11 дек 2021 :
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TED NUGENT: «SEBASTIAN BACH хотел быть больше поп-певцом, чем рок-вокалистом»
3 дек 2021 :
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TED NUGENT: «Я не пишу песни, я их эякулирую»
2 дек 2021 :
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TED NUGENT: «Если вы против Кайла Риттенхауса, вы на стороне зла!»
1 дек 2021 :
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TED NUGENT: «Политкорректность — это отказ от человечности»
24 ноя 2021 :
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TED NUGENT: «Байден... Что ты такое?»
22 ноя 2021 :
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TED NUGENT: «Кайл правильно застрелил этих мародеров!»
18 ноя 2021 :
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TED NUGENT — о словах Simmons'a: «И тебя вылечу»
15 ноя 2021 :
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Видео с текстом от TED NUGENT
28 окт 2021 :
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TED NUGENT: «Я помолюсь за протухшего, мерзкого, гнилого уродца Алека Болдуина»
18 окт 2021 :
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TED NUGENT — об охоте
12 окт 2021 :
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TOM MORELLO — о дружбе с TED'ом NUGENT'ом
6 окт 2021 :
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TED NUGENT: «Ну что, вакцинированные овцы, как вы там?»
30 сен 2021 :
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TED NUGENT: «БэЛэМэ — террористы!»
31 авг 2021 :
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TED NUGENT: «Байден не может подобрать слова, а если и подбирает, то это глупость»
25 авг 2021 :
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TED NUGENT: «Маски не работают!»
17 авг 2021 :
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TED NUGENT: «Я был рождён с правом хранить и носить оружие»
16 авг 2021 :
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TED NUGENT предлагает 5 000 за стрелка по оленям
15 авг 2021 :
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TED NUGENT об уходе из NRA
10 авг 2021 :
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TED NUGENT: «Технологии отваживают людей от практики на гитаре»
5 авг 2021 :
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TED NUGENT ушел из NRA
29 июл 2021 :
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TED NUGENT: «Не хочу я вашей дозы!»
25 июл 2021 :
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TED NUGENT: «Любое слово Байдена не имеет отношения к правде»
19 июл 2021 :
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TED NUGENT считает, что в США не существует проблем с оружием
5 июл 2021 :
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TED NUGENT: «Ну камон, какой я расист!»
1 июл 2021 :
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TED NUGENT: «В ЗСРнР меня не берут из-за NRA»
23 июн 2021 :
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TED NUGENT: «Те, кто меня хейтят, просто сатанисты!»
19 июн 2021 :
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TED NUGENT — о Боне Скотте: «Вечно молодой, вечно п..»
17 июн 2021 :
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TED NUGENT планирует запись альбома
16 июн 2021 :
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TED NUGENT: «Люди постоянно спрашивают: Что, чёрт возьми, творится в Америке?»
15 июн 2021 :
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TED NUGENT: «Если вы за Байдена, то точно с гнильцой»
13 июн 2021 :
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TED NUGENT: «Почему я не поеду в туры в 2021 году»
11 июн 2021 :
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TED NUGENT: «Это БэЛэМэ лезли в Капитолий!»
10 июн 2021 :
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TED NUGENT: «В США нет системного расизма!»
31 май 2021 :
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TED NUGENT — о том, как избежать массовой стрельбы
26 май 2021 :
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TED NUGENT: «Мы опасно скользим по краю марксизма»
24 май 2021 :
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TED NUGENT хвалит Такера Карлсона
19 май 2021 :
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TED NUGENT — о трансгендерах в спорте
14 май 2021 :
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TED NUGENT: «Как я победил COVID»
13 май 2021 :
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TED NUGENT о борьбе с COVID-19: «Я ещё никогда так не боялся за свою жизнь»
7 май 2021 :
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TED NUGENT лечится альтернативным препаратом от COVID-19
29 апр 2021 :
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TED NUGENT: «Пандемия реальна, и больные есть»
23 апр 2021 :
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TED NUGENT: «Я никогда не утверждал, что COVID-19 — фейк!»
21 апр 2021 :
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DEE SNIDER, ALEX SKOLNICK и TRACII GUNS глумятся над тем, что TED NUGENT заболел
21 апр 2021 :
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TED NUGENT заболел COVID-19: «Я думал, что помру»
21 апр 2021 :
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TED NUGENT: «А чего это страну не закрывали из-за 18 других ковидов?»
26 мар 2021 :
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TED NUGENT: «Дональд Трамп дал мне имя»
25 мар 2021 :
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TED NUGENT: «Я не расист, расист — не я!»
24 мар 2021 :
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TED NUGENT: «Спонсора лишили!»
16 мар 2021 :
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TED NUGENT: «Байден — зомби!»
15 мар 2021 :
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TED NUGENT: «Байден — это худший человек из всех возможных, кто может представлять Америку»
8 фев 2021 :
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TED NUGENT: «Ох, кто мне только не предлагал!»
27 янв 2021 :
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TED NUGENT: «Страну ждут приступы фейкового расизма!»
20 янв 2021 :
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TED NUGENT — о Трампе: «Я у алтаря этого великого человека»
14 янв 2021 :
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TED NUGENT: «Члены БэЛэМэ устроили насильственные акты в Вашингтоне»
30 дек 2020 :
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TED NUGENT: «2020 — это полный 3,14здец!»
27 дек 2020 :
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TED NUGENT: «Байдена выбрали мёртвые души!»
11 дек 2020 :
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TED NUGENT: «Только зомби могут голосовать за Джо»
3 дек 2020 :
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TED NUGENT — о коленопреклоняющих: «Дебилы, б...»
28 ноя 2020 :
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TED NUGENT: «Голосовало слишком много мёртвых душ»
24 ноя 2020 :
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TED NUGENT: «Нефиг считать, сколько у меня будет людей на День благодарения»
10 ноя 2020 :
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TED NUGENT — о победе Джо Байдена: «Дьяволы собираются захватить контроль над Америкой»
20 окт 2020 :
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TED NUGENT: «Трамп — величайший президент США!»
22 сен 2020 :
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TED NUGENT не замечает расизма: «Цвет кожи не имеет значения для всех, кого я знаю»
16 авг 2020 :
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TED NUGENT призвал своих поклонников «не голосовать за Бонни и Клайда»
4 авг 2020 :
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TED NUGENT: «Движение "Black Lives Matter" не имеет ничего общего с жизнями чернокожих»
22 июл 2020 :
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TED NUGENT — о Трампе: «Он не какой-то мудозвон»
23 июн 2020 :
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TED NUGENT: «Не деритесь с копами — и останетесь жить»
13 июн 2020 :
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TED NUGENT — о лучшем гитаристе всех времён
5 июн 2020 :
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TED NUGENT о борьбе Трампа с Твиттером
28 май 2020 :
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TED NUGENT: «Дональд Трамп — это божественное вмешательство!»
24 май 2020 :
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TED NUGENT: «Дональду Трампу даю рейтинг А+»
19 май 2020 :
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TED NUGENT: «Будет чудом, если я куда-то поеду на гастроли, кроме США»
9 май 2020 :
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TED NUGENT: «У либералов аллергия на здравый смысл и логику»
4 май 2020 :
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TED NUGENT: «Keith Richards, может, и был пьян на каждой записи, но у него всё под контролем!»
15 апр 2020 :
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TED NUGENT: «Дональд Трамп — величайший лидер в истории человечества!»
15 ноя 2018 :
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TED NUGENT: «Канадцы совсем съехали с катушек», легализовав марихуану
6 окт 2018 :
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TED NUGENT выпустит новый альбом в ноябре
11 сен 2017 :
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TED NUGENT подверг критике комментарии Bach'a
25 авг 2017 :
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TED NUGENT: «Facebook недовешивает»
29 ноя 2016 :
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TED NUGENT рад смерти Кастро
11 ноя 2016 :
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TED NUGENT о победе Трампа
3 авг 2016 :
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TED NUGENT против Хиллари
29 июл 2016 :
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TED NUGENT: «Трамп не идеален, а вот Клинтон — лгунья!»
30 май 2016 :
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TED NUGENT согласился, что конец Принса был «жалок»
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сегодня
TED NUGENT: «Я и METALLICA люблю, и SLAYER с MEGADETH!»
TED NUGENT в рамках недавней беседы ответил на вопрос, какой кавер на свои песни он считает лучшим из услышанных:
«К сожалению, никогда не слышал. Я слышал версии "Cat Scratch Fever", я люблю PANTERA, я люблю Лемми [MOTÖRHEAD], я люблю RAMONES, но Боже, они что, неизлечимо белые или что?
В том, что я и мои парни исполняем, есть настоящая мотауновская душевность, есть грув и грязь. И я люблю музыкантов, которые вкладывают свои сердце и душу в музыку — я люблю METALLICA, я люблю SLAYER, я люблю MEGADETH, я люблю их всех. Но когда я слушаю музыку, я хочу слышать грув, я хочу слышать немного драйва. Я хочу слышать бас и барабаны Motown, как это делали [мой басист] Greg [Smith] и [барабанщик] Jason [Hartless], как делали Johnny Badanjek и Earl Elliott, как делали Cliff Davies и Rob Grange, как делали Jack Blades и Michael Cartellone, как делали Carmine Appice и Tim Bogert... Понимаете, о чём я? Мне нравится сексуальный, хрипловатый ритм. И я иногда слышу его у METALLICA, а я люблю их хэви-металлические вещи — они просто убийственные. Они невероятные музыканты, и у них невероятное трудолюбие, они все в активном строю и в жизни, и в музыке. Но когда я услышал версию Лемми "Cat Scratch Fever", я поблагодарил его, и я очень ценю это. И когда я услышал версию PANTERA "Cat Scratch Fever", я поблагодарил их, но я думаю, они злятся на меня, потому что я назвал их белокожими, что, по-моему, где-то является расовым оскорблением. RAMONES исполнили "Journey To The Center Of The Mind" [из альбома THE AMBOY DUKES], и опять же, благослови их Бог, я люблю их, и для меня большая честь, что они выбрали мои песни, но то, что Greg Arama [бас] и Dave Palmer [ударные] сделали на "Journey To The Center Of The Mind", будучи детьми, подростками, — им было по 15-16 лет — в моих песнях и моих ритмах чувствуется пульс фанк-брата из Motown. А эти ребята как бы пытаются его отбелить. И опять же, если вы большой любитель отрываться, благослови вас Бог, — отрывайтесь.
Я не осуждаю это, но я всё оцениваю критически. И это не совсем тот уровень, который был у моих оригинальных песен. А мой новый альбом "Detroit Muscle" — это звук от стены до стены, потому что Greg и Jason по-прежнему играют в стиле The Funk Brothers [группа сессионных музыкантов из Детройта, которые исполняли бэк-вокал для большинства записей Motown с 1959 года до переезда компании в Лос-Анджелес в 1972 году], и они по-прежнему играют в стиле чёрной душевности. Мы выросли на жёсткости Джеймса Брауна, и именно это передавал Митч Райдер, это передавал Боб Сегер, это передаёт Kid Rock, это передаёт GRAND FUNK, это передаёт MC5. Это мои любимые музыкальные явления, потому что в них есть сексуальный ритм. И я просто не думаю, что кто-то может утверждать, что RAMONES когда-либо были сексуальными. И да благословит их Бог; они просто никогда не были сексуальными [смеётся]».
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