TED NUGENT: «Я и METALLICA люблю, и SLAYER с MEGADETH!»



TED NUGENT в рамках недавней беседы ответил на вопрос, какой кавер на свои песни он считает лучшим из услышанных:



«К сожалению, никогда не слышал. Я слышал версии "Cat Scratch Fever", я люблю PANTERA, я люблю Лемми [MOTÖRHEAD], я люблю RAMONES, но Боже, они что, неизлечимо белые или что?



В том, что я и мои парни исполняем, есть настоящая мотауновская душевность, есть грув и грязь. И я люблю музыкантов, которые вкладывают свои сердце и душу в музыку — я люблю METALLICA, я люблю SLAYER, я люблю MEGADETH, я люблю их всех. Но когда я слушаю музыку, я хочу слышать грув, я хочу слышать немного драйва. Я хочу слышать бас и барабаны Motown, как это делали [мой басист] Greg [Smith] и [барабанщик] Jason [Hartless], как делали Johnny Badanjek и Earl Elliott, как делали Cliff Davies и Rob Grange, как делали Jack Blades и Michael Cartellone, как делали Carmine Appice и Tim Bogert... Понимаете, о чём я? Мне нравится сексуальный, хрипловатый ритм. И я иногда слышу его у METALLICA, а я люблю их хэви-металлические вещи — они просто убийственные. Они невероятные музыканты, и у них невероятное трудолюбие, они все в активном строю и в жизни, и в музыке. Но когда я услышал версию Лемми "Cat Scratch Fever", я поблагодарил его, и я очень ценю это. И когда я услышал версию PANTERA "Cat Scratch Fever", я поблагодарил их, но я думаю, они злятся на меня, потому что я назвал их белокожими, что, по-моему, где-то является расовым оскорблением. RAMONES исполнили "Journey To The Center Of The Mind" [из альбома THE AMBOY DUKES], и опять же, благослови их Бог, я люблю их, и для меня большая честь, что они выбрали мои песни, но то, что Greg Arama [бас] и Dave Palmer [ударные] сделали на "Journey To The Center Of The Mind", будучи детьми, подростками, — им было по 15-16 лет — в моих песнях и моих ритмах чувствуется пульс фанк-брата из Motown. А эти ребята как бы пытаются его отбелить. И опять же, если вы большой любитель отрываться, благослови вас Бог, — отрывайтесь.



Я не осуждаю это, но я всё оцениваю критически. И это не совсем тот уровень, который был у моих оригинальных песен. А мой новый альбом "Detroit Muscle" — это звук от стены до стены, потому что Greg и Jason по-прежнему играют в стиле The Funk Brothers [группа сессионных музыкантов из Детройта, которые исполняли бэк-вокал для большинства записей Motown с 1959 года до переезда компании в Лос-Анджелес в 1972 году], и они по-прежнему играют в стиле чёрной душевности. Мы выросли на жёсткости Джеймса Брауна, и именно это передавал Митч Райдер, это передавал Боб Сегер, это передаёт Kid Rock, это передаёт GRAND FUNK, это передаёт MC5. Это мои любимые музыкальные явления, потому что в них есть сексуальный ритм. И я просто не думаю, что кто-то может утверждать, что RAMONES когда-либо были сексуальными. И да благословит их Бог; они просто никогда не были сексуальными [смеётся]».







