28 окт 2021



TED NUGENT : «Я помолюсь за протухшего, мерзкого, гнилого уродца Алека Болдуина»



TED NUGENT отреагировал на инцидент с Алеком Болдуином, застрелившим на съёмках оператора из бутафорского оружия:



«Я не буду сейчас комментировать... Что это за ублюдок, который застрелил человека при помощи бутафорского оружия? Алек Болдуин. Мы не знаем подробностей. Но пока мы не узнаем подробностей, всё, что я хочу сказать, я знаю, что Алек Болдуин — просто мерзкий, мерзкий человек. Он нападает на хорошие семьи NRA, которые не сделали ничего плохого, и обвиняет нас, когда происходит стрельба в школе. Так что мы знаем, что он лжец, что у него мозги набекрень, и что он просто урод. Но знаете, что мы сделаем для этого протухшего, мерзкого, гнилого урода? Мы будем молиться за него, пока не узнаем подробности этого ужасного несчастного случая, если это был несчастный случай. Потому что, как известно, если вы направляете оружие на что-то и стреляете в это что-то, то это не несчастный случай; это халатность. Так что каким бы большим м*даком ни был Алек Болдуин, мы на самом деле молимся за него, потому что я знаю, что ему очень плохо. Никто не хочет никого убивать в такой неподходящий момент.



Когда я снимался в эпизоде "Полиция Майами", у меня был бутафорский пистолет, который оказался точной копией девятимиллиметрового пистолета Taurus, который я носил в то время. Поэтому, когда я отправился сниматься в "Полиции Майами" в 84-м, 85-м годах в эпизоде "Маленькая мисс Опасность", я разобрал свой Taurus, отделил пружину, затвор, рамку и ствол, и я разобрал всё, чтобы не было никакой возможности, что кто-то перепутает мой настоящий матовый никелевый девятимиллиметровый пистолет с бутафорским матовым никелевым девятимиллиметровым пистолетом. И даже когда я стрелял в Дона Джонсона во время перестрелки, я убедился, что не направлял пистолет на него. Я не могу направить оружие на объект, который я не хочу уничтожить. Так что я не могу дождаться, чтобы узнать, что произошло. Но хоть он и либеральный м*дак, а СМИ контролируются либеральными м*даками, и всё так называемое правосудие в Америке контролируется либеральными м*даками — по большей части только виновные должны чувствовать себя виноватыми. В стране есть несколько по-настоящему хороших судей, хороших адвокатов и хороших генеральных прокуроров, полагаю, их человек девять. Но поскольку так называемые судебные системы Америки в основном управляются бандой придурков, они, вероятно, прикроют этого урода Алека. И мы, вероятно, никогда не узнаем, что произошло».



Болдуин прославился тем, что пародировал бывшего президента Дональда Трампа во время его пребывания у власти в шоу «Субботним вечером в прямом эфире». Эти пародии были неприятны бывшему президенту, который часто критиковал выступления актёра в Твиттере.







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