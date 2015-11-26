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Ted Nugent

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28 окт 2021 : 		 TED NUGENT: «Я помолюсь за протухшего, мерзкого, гнилого уродца Алека Болдуина»

18 окт 2021 : 		 TED NUGENT — об охоте

12 окт 2021 : 		 TOM MORELLO — о дружбе с TED'ом NUGENT'ом

6 окт 2021 : 		 TED NUGENT: «Ну что, вакцинированные овцы, как вы там?»

30 сен 2021 : 		 TED NUGENT: «БэЛэМэ — террористы!»

31 авг 2021 : 		 TED NUGENT: «Байден не может подобрать слова, а если и подбирает, то это глупость»

25 авг 2021 : 		 TED NUGENT: «Маски не работают!»

17 авг 2021 : 		 TED NUGENT: «Я был рождён с правом хранить и носить оружие»

16 авг 2021 : 		 TED NUGENT предлагает 5 000 за стрелка по оленям

15 авг 2021 : 		 TED NUGENT об уходе из NRA

10 авг 2021 : 		 TED NUGENT: «Технологии отваживают людей от практики на гитаре»

5 авг 2021 : 		 TED NUGENT ушел из NRA

29 июл 2021 : 		 TED NUGENT: «Не хочу я вашей дозы!»

25 июл 2021 : 		 TED NUGENT: «Любое слово Байдена не имеет отношения к правде»

19 июл 2021 : 		 TED NUGENT считает, что в США не существует проблем с оружием

5 июл 2021 : 		 TED NUGENT: «Ну камон, какой я расист!»

1 июл 2021 : 		 TED NUGENT: «В ЗСРнР меня не берут из-за NRA»

23 июн 2021 : 		 TED NUGENT: «Те, кто меня хейтят, просто сатанисты!»

19 июн 2021 : 		 TED NUGENT — о Боне Скотте: «Вечно молодой, вечно п..»

17 июн 2021 : 		 TED NUGENT планирует запись альбома

16 июн 2021 : 		 TED NUGENT: «Люди постоянно спрашивают: Что, чёрт возьми, творится в Америке?»

15 июн 2021 : 		 TED NUGENT: «Если вы за Байдена, то точно с гнильцой»

13 июн 2021 : 		 TED NUGENT: «Почему я не поеду в туры в 2021 году»

11 июн 2021 : 		 TED NUGENT: «Это БэЛэМэ лезли в Капитолий!»

10 июн 2021 : 		 TED NUGENT: «В США нет системного расизма!»

31 май 2021 : 		 TED NUGENT — о том, как избежать массовой стрельбы
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|||| 28 окт 2021

TED NUGENT: «Я помолюсь за протухшего, мерзкого, гнилого уродца Алека Болдуина»



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TED NUGENT отреагировал на инцидент с Алеком Болдуином, застрелившим на съёмках оператора из бутафорского оружия:

«Я не буду сейчас комментировать... Что это за ублюдок, который застрелил человека при помощи бутафорского оружия? Алек Болдуин. Мы не знаем подробностей. Но пока мы не узнаем подробностей, всё, что я хочу сказать, я знаю, что Алек Болдуин — просто мерзкий, мерзкий человек. Он нападает на хорошие семьи NRA, которые не сделали ничего плохого, и обвиняет нас, когда происходит стрельба в школе. Так что мы знаем, что он лжец, что у него мозги набекрень, и что он просто урод. Но знаете, что мы сделаем для этого протухшего, мерзкого, гнилого урода? Мы будем молиться за него, пока не узнаем подробности этого ужасного несчастного случая, если это был несчастный случай. Потому что, как известно, если вы направляете оружие на что-то и стреляете в это что-то, то это не несчастный случай; это халатность. Так что каким бы большим м*даком ни был Алек Болдуин, мы на самом деле молимся за него, потому что я знаю, что ему очень плохо. Никто не хочет никого убивать в такой неподходящий момент.

Когда я снимался в эпизоде "Полиция Майами", у меня был бутафорский пистолет, который оказался точной копией девятимиллиметрового пистолета Taurus, который я носил в то время. Поэтому, когда я отправился сниматься в "Полиции Майами" в 84-м, 85-м годах в эпизоде "Маленькая мисс Опасность", я разобрал свой Taurus, отделил пружину, затвор, рамку и ствол, и я разобрал всё, чтобы не было никакой возможности, что кто-то перепутает мой настоящий матовый никелевый девятимиллиметровый пистолет с бутафорским матовым никелевым девятимиллиметровым пистолетом. И даже когда я стрелял в Дона Джонсона во время перестрелки, я убедился, что не направлял пистолет на него. Я не могу направить оружие на объект, который я не хочу уничтожить. Так что я не могу дождаться, чтобы узнать, что произошло. Но хоть он и либеральный м*дак, а СМИ контролируются либеральными м*даками, и всё так называемое правосудие в Америке контролируется либеральными м*даками — по большей части только виновные должны чувствовать себя виноватыми. В стране есть несколько по-настоящему хороших судей, хороших адвокатов и хороших генеральных прокуроров, полагаю, их человек девять. Но поскольку так называемые судебные системы Америки в основном управляются бандой придурков, они, вероятно, прикроют этого урода Алека. И мы, вероятно, никогда не узнаем, что произошло».

Болдуин прославился тем, что пародировал бывшего президента Дональда Трампа во время его пребывания у власти в шоу «Субботним вечером в прямом эфире». Эти пародии были неприятны бывшему президенту, который часто критиковал выступления актёра в Твиттере.

TED NUGENT Says He Is





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КомментарииСкрыть/показать 5 )

Alice Malign


28 окт 2021, 22:50		Сдох бы поскорее, что ли.

Alex ASP


28 окт 2021, 23:00		Каким-бы протухшим, мерзким, гнилым уродцем не был Алек Болдуин, желать ему, чтобы он сдох поскорее не хочется!

ElectricRetard


28 окт 2021, 23:01		Очень по христиански! Помолиться ли мне сегодня за потрясного, милого, гениального умельца Теда Ньюджента?

DirtyPigs


29 окт 2021, 00:49		Эталонная тупая деревенщина

jesus666


29 окт 2021, 01:40		Конченный старый маразматичный гандон,интересно почему никто еще его ебальник не разбил за его вечный гнилой базар?Вот и вам свободная америка😀


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