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Ted Nugent

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27 янв 2022 : 		 TED NUGENT: «Буш тот еще ...ист!»

25 янв 2022 : 		 TED NUGENT хвалит BRUCE'a SPRINGSTEEN'a

20 янв 2022 : 		 TED NUGENT: «Мне ровно на ЗСРнР»

14 янв 2022 : 		 TED NUGENT: «Какой хейт в адрес Joan? Я же хвалил её!»

11 янв 2022 : 		 TED NUGENT — о событиях шестого января

6 янв 2022 : 		 TED NUGENT: «Я люблю лесбиянок — это коктейль из чудес!»

31 дек 2021 : 		 TED NUGENT: «Гнилые людишки правят бал в ЗСРнР!»

24 дек 2021 : 		 TED NUGENT: «Новый сингл отправил Байдену»

23 дек 2021 : 		 TED NUGENT — Алеку Болдуину: «Гнить тебе в тюрьме вечность!»

22 дек 2021 : 		 TED NUGENT о победе над COVID-19: «Я слушал правительство и делал наоборот»

21 дек 2021 : 		 TED NUGENT: «Я встречался с DAVID'ом LEE ROTH'ом, но он был не в себе»

17 дек 2021 : 		 TED NUGENT: «Именно веганы виноваты в большинстве смертей животных»

17 дек 2021 : 		 TOM MORELLO о дружбе с TED'ом NUGENT'ом

14 дек 2021 : 		 TED NUGENT — о DEE SNIDER'е: «Как можно в один прекрасный день просто решить и стать м*даком?»

11 дек 2021 : 		 TED NUGENT: «SEBASTIAN BACH хотел быть больше поп-певцом, чем рок-вокалистом»

3 дек 2021 : 		 TED NUGENT: «Я не пишу песни, я их эякулирую»

2 дек 2021 : 		 TED NUGENT: «Если вы против Кайла Риттенхауса, вы на стороне зла!»

1 дек 2021 : 		 TED NUGENT: «Политкорректность — это отказ от человечности»

24 ноя 2021 : 		 TED NUGENT: «Байден... Что ты такое?»

22 ноя 2021 : 		 TED NUGENT: «Кайл правильно застрелил этих мародеров!»

18 ноя 2021 : 		 TED NUGENT — о словах Simmons'a: «И тебя вылечу»

15 ноя 2021 : 		 Видео с текстом от TED NUGENT

28 окт 2021 : 		 TED NUGENT: «Я помолюсь за протухшего, мерзкого, гнилого уродца Алека Болдуина»

18 окт 2021 : 		 TED NUGENT — об охоте

12 окт 2021 : 		 TOM MORELLO — о дружбе с TED'ом NUGENT'ом

6 окт 2021 : 		 TED NUGENT: «Ну что, вакцинированные овцы, как вы там?»
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|||| сегодня

TED NUGENT: «Буш тот еще ...ист!»



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В прошлом месяце Питер Вехнер написал статью для The Atlantic, в которой он выразил несогласие с высказываниями Трампа-младшего на конференции America Fest 19 декабря, организованной организацией Turning Point USA. Вехнер написал:

«На протяжении всей своей речи Дон-младший рисовал сценарий, в котором сторонники Трампа — американцы, живущие в красной Америке, — подвергаются непрекращающейся атаке злого и жестокого врага. Он изобразил это как экзистенциальную битву между добром и злом. Одна сторона должна победить, другая должна быть сокрушена. Это, в свою очередь, оправдывает любые средства, необходимые для победы».

Он также осудил характер Трампа-младшего, который он обозвал «коррумпированным, неумелым и банальным». Далее он назвал старшего сына 45-го президента «крайне непривлекательным и неинтересным» и «грубой, одномерной фигурой, которая проделала удивительно хорошую работу, чтобы скрыть от общественности любые положительные качества, которые у него могут быть».

В недавнем эпизоде "The Nightly Nuge", в котором Ted Nugent каждый вечер предлагает свой взгляд на новости нашего мира «в краткой, пламенной манере, которая целиком и полностью соответствует Ted'y», он высказался по поводу комментариев Вехнера:

«Я хотел бы напомнить всем, что Джордж Буш и вся банда Буша — это "Глубинное государство" (он ссылается на термин, описывающий группу людей, которые, как считается, контролируют рычаги власти, независимо от того, кто находится в правительстве). Они демонстрируют "уокизм"; они склоняются перед алтарём отрицания. Дональд Трамп-младший, с другой стороны, является американцем, придерживающимся правды, логики и здравого смысла, Конституции, Билля о правах, Десяти заповедей, Золотого правила, Декларации независимости, "будь лучшим, каким ты можешь быть", закона и порядка, поэтому и существует разделение. Потому что Дональд Трамп-младший и семья Ньюджент, и все мои друзья и соседи, все мои приятели по охоте, приятели по рыбалке, все мои сторонники Второй поправки и Первой поправки по всей Америке, мы поддерживаем Дональда Трампа-младшего и Дональда Трампа-старшего и хорошие семьи, которые склоняются перед алтарём американской мечты, жизни, свободы и стремления к счастью.

Джордж Буш-младший и его спичрайтер были аферистами. Им нельзя доверять. Они представляют Глубинное государство преступного злоупотребления властью.

Так что благослови Господь Дона-младшего и не очень — всех, кто связан с Бушами!»

TED NUGENT Calls Former U.S. President GEORGE W. BUSH A Deep State





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