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TED NUGENT : «Буш тот еще ...ист!»



В прошлом месяце Питер Вехнер написал статью для The Atlantic, в которой он выразил несогласие с высказываниями Трампа-младшего на конференции America Fest 19 декабря, организованной организацией Turning Point USA. Вехнер написал:



«На протяжении всей своей речи Дон-младший рисовал сценарий, в котором сторонники Трампа — американцы, живущие в красной Америке, — подвергаются непрекращающейся атаке злого и жестокого врага. Он изобразил это как экзистенциальную битву между добром и злом. Одна сторона должна победить, другая должна быть сокрушена. Это, в свою очередь, оправдывает любые средства, необходимые для победы».



Он также осудил характер Трампа-младшего, который он обозвал «коррумпированным, неумелым и банальным». Далее он назвал старшего сына 45-го президента «крайне непривлекательным и неинтересным» и «грубой, одномерной фигурой, которая проделала удивительно хорошую работу, чтобы скрыть от общественности любые положительные качества, которые у него могут быть».



В недавнем эпизоде "The Nightly Nuge", в котором Ted Nugent каждый вечер предлагает свой взгляд на новости нашего мира «в краткой, пламенной манере, которая целиком и полностью соответствует Ted'y», он высказался по поводу комментариев Вехнера:



«Я хотел бы напомнить всем, что Джордж Буш и вся банда Буша — это "Глубинное государство" (он ссылается на термин, описывающий группу людей, которые, как считается, контролируют рычаги власти, независимо от того, кто находится в правительстве). Они демонстрируют "уокизм"; они склоняются перед алтарём отрицания. Дональд Трамп-младший, с другой стороны, является американцем, придерживающимся правды, логики и здравого смысла, Конституции, Билля о правах, Десяти заповедей, Золотого правила, Декларации независимости, "будь лучшим, каким ты можешь быть", закона и порядка, поэтому и существует разделение. Потому что Дональд Трамп-младший и семья Ньюджент, и все мои друзья и соседи, все мои приятели по охоте, приятели по рыбалке, все мои сторонники Второй поправки и Первой поправки по всей Америке, мы поддерживаем Дональда Трампа-младшего и Дональда Трампа-старшего и хорошие семьи, которые склоняются перед алтарём американской мечты, жизни, свободы и стремления к счастью.



Джордж Буш-младший и его спичрайтер были аферистами. Им нельзя доверять. Они представляют Глубинное государство преступного злоупотребления властью.



Так что благослови Господь Дона-младшего и не очень — всех, кто связан с Бушами!»







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