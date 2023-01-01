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Ted Nugent

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TOM WERMAN: «TED NUGENT из-за взглядов находится в тени»



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TOM WERMAN, бывший продюсер ранних записей TED'a NUGENT'a, в недавнем интервью ответил на вопрос, мешают ли карьере Ted'a его политические взгляды:

«Да. Я так думаю. Он знает, что я демократ. И это не имеет для него значения. На самом деле мы всё ещё общаемся, и он присылает мне новую музыку, которую он создал.

Многие мои друзья говорят: "Как ты вообще можешь разговаривать с этим парнем?" И я это понимаю. Я думаю, что он, безусловно, очень откровенен. Он очень яркий. Я не понимаю, как он занял свою позицию в политике. Я просто не понимаю. Он сказал несколько вещей, которые, на мой взгляд, просто неприемлемы. Но мы не так часто об этом говорим.

Он познакомил меня с огнестрельным оружием. Он говорил со мной о том, что некоторые организации, защищающие права животных, не совсем понимают суть охоты и то, как прореживают стадо и не дают оленям голодать и умирать от холода.

Когда мы впервые встретились, он познакомил меня с альтернативным восприятием, альтернативными взглядами, что, на мой взгляд, было полезно.

Но, отвечая на ваш вопрос, я думаю, что его музыкальная карьера останется в тени из-за его политических заявлений».




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