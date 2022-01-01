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Ted Nugent

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|||| 27 июн 2022

TED NUGENT: «Зачем налоговой столько оружия?»



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По состоянию на январь 2019 года налоговая служба накопила 4600 единиц оружия и пять миллионов патронов, согласно отчёту наблюдательной группы Open The Books, опубликованному в 2020 году.

Ранее на этой неделе конгрессмен от штата Флорида Мэтт Гетц — ярый союзник Дональда Трампа, который распространял ложные утверждения о том, что за беспорядками в Капитолии США в январе 2021 года стоит Антифа, заявил, что налоговая служба потратила примерно 700 000 долларов в период с марта по 1 июня на закупку боеприпасов. Гетц назвал приобретение боеприпасов «странным».

TED NUGENT, который недавно вышел из состава правления Национальной стрелковой ассоциации (NRA) после 26 лет работы, высказался по поводу приобретения налоговой службой боеприпасов во время выпуска программы "The Nightly Nuge":

«У меня много друзей в федеральных правоохранительных органах, и я уважаю их преданность закону и порядку — большинство из них. Но, к сожалению, мошенники и злоупотребляющие властью сейчас управляют всем. И я должен сказать вам, что теперь все знают, что Налоговое управление — это незаконная, аморальная бюрократия. Какого чёрта налоговому агентству нужна военная артиллерия, как Бюро по управлению земельными ресурсами, Министерству внутренних дел и Лесной службе США?

Помните, как они противостояли владельцам ранчо в Неваде, по-моему, исходя из того, что те превысили свои права на пастбища, и они пошли на них с полным военным арсеналом в бюрократических структурах, которые должны управлять дикими лошадями, причем совершенно бесхозяйственно.

Я мог бы вдаваться во всё новые и новые подробности, но налоговая служба — это плохо. Налоговая служба незаконна. Лоис Лернер использовала власть Налогового управления — неограниченную власть — для злоупотребления в отношении консервативных семей и консервативных благотворительных организаций [в 2013 году сотрудник налоговой службы Лоис Лернер рассказала, что консервативные группы, желающие получить статус освобождённой от налогов организации, подвергались дополнительной проверке на основании таких слов, как "чайная партия" или "патриоты" в их названиях].

Почему Лоис Лернер не в тюрьме? Она олицетворяет собой зверство злоупотребления властью со стороны Налоговой службы. Будь они все прокляты!»

По сообщениям, Служба по внутреннему налогообложению накапливала тяжёлое вооружение на протяжении большей части последних двух десятилетий, потратив с 2004 года более 10 миллионов долларов на оружие, боеприпасы и снаряжение военного образца. Согласно отчёту Open The Books, в 2011 году Служба по внутреннему налогообложению потратила 2,3 миллиона долларов на тяжёлое вооружение, а в 2014 году эти расходы снизились до 1,1 миллиона долларов.




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