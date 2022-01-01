TED NUGENT: «Зачем налоговой столько оружия?»

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все новости группы
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США
10 фев 2022 :
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TED NUGENT: «Сегодня музыканты уже не так преданы своему делу»
8 фев 2022 :
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TED NUGENT не будет требовать COVID-паспорта на шоу
2 фев 2022 :
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TED NUGENT: «Удивительно, что меня ещё на забанили»
27 янв 2022 :
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TED NUGENT: «Буш тот еще ...ист!»
25 янв 2022 :
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TED NUGENT хвалит BRUCE'a SPRINGSTEEN'a
20 янв 2022 :
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TED NUGENT: «Мне ровно на ЗСРнР»
14 янв 2022 :
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TED NUGENT: «Какой хейт в адрес Joan? Я же хвалил её!»
11 янв 2022 :
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TED NUGENT — о событиях шестого января
6 янв 2022 :
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TED NUGENT: «Я люблю лесбиянок — это коктейль из чудес!»
31 дек 2021 :
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TED NUGENT: «Гнилые людишки правят бал в ЗСРнР!»
24 дек 2021 :
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TED NUGENT: «Новый сингл отправил Байдену»
23 дек 2021 :
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TED NUGENT — Алеку Болдуину: «Гнить тебе в тюрьме вечность!»
22 дек 2021 :
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TED NUGENT о победе над COVID-19: «Я слушал правительство и делал наоборот»
21 дек 2021 :
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TED NUGENT: «Я встречался с DAVID'ом LEE ROTH'ом, но он был не в себе»
17 дек 2021 :
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TED NUGENT: «Именно веганы виноваты в большинстве смертей животных»
17 дек 2021 :
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TOM MORELLO о дружбе с TED'ом NUGENT'ом
14 дек 2021 :
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TED NUGENT — о DEE SNIDER'е: «Как можно в один прекрасный день просто решить и стать м*даком?»
11 дек 2021 :
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TED NUGENT: «SEBASTIAN BACH хотел быть больше поп-певцом, чем рок-вокалистом»
3 дек 2021 :
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TED NUGENT: «Я не пишу песни, я их эякулирую»
2 дек 2021 :
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TED NUGENT: «Если вы против Кайла Риттенхауса, вы на стороне зла!»
1 дек 2021 :
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TED NUGENT: «Политкорректность — это отказ от человечности»
24 ноя 2021 :
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TED NUGENT: «Байден... Что ты такое?»
22 ноя 2021 :
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TED NUGENT: «Кайл правильно застрелил этих мародеров!»
18 ноя 2021 :
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TED NUGENT — о словах Simmons'a: «И тебя вылечу»
15 ноя 2021 :
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Видео с текстом от TED NUGENT
28 окт 2021 :
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TED NUGENT: «Я помолюсь за протухшего, мерзкого, гнилого уродца Алека Болдуина»
18 окт 2021 :
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TED NUGENT — об охоте
12 окт 2021 :
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TOM MORELLO — о дружбе с TED'ом NUGENT'ом
6 окт 2021 :
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TED NUGENT: «Ну что, вакцинированные овцы, как вы там?»
30 сен 2021 :
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TED NUGENT: «БэЛэМэ — террористы!»
31 авг 2021 :
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TED NUGENT: «Байден не может подобрать слова, а если и подбирает, то это глупость»
25 авг 2021 :
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TED NUGENT: «Маски не работают!»
17 авг 2021 :
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TED NUGENT: «Я был рождён с правом хранить и носить оружие»
16 авг 2021 :
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TED NUGENT предлагает 5 000 за стрелка по оленям
15 авг 2021 :
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TED NUGENT об уходе из NRA
10 авг 2021 :
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TED NUGENT: «Технологии отваживают людей от практики на гитаре»
5 авг 2021 :
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TED NUGENT ушел из NRA
29 июл 2021 :
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TED NUGENT: «Не хочу я вашей дозы!»
25 июл 2021 :
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TED NUGENT: «Любое слово Байдена не имеет отношения к правде»
19 июл 2021 :
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TED NUGENT считает, что в США не существует проблем с оружием
5 июл 2021 :
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TED NUGENT: «Ну камон, какой я расист!»
1 июл 2021 :
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TED NUGENT: «В ЗСРнР меня не берут из-за NRA»
23 июн 2021 :
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TED NUGENT: «Те, кто меня хейтят, просто сатанисты!»
19 июн 2021 :
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TED NUGENT — о Боне Скотте: «Вечно молодой, вечно п..»
17 июн 2021 :
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TED NUGENT планирует запись альбома
16 июн 2021 :
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TED NUGENT: «Люди постоянно спрашивают: Что, чёрт возьми, творится в Америке?»
15 июн 2021 :
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TED NUGENT: «Если вы за Байдена, то точно с гнильцой»
13 июн 2021 :
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TED NUGENT: «Почему я не поеду в туры в 2021 году»
11 июн 2021 :
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TED NUGENT: «Это БэЛэМэ лезли в Капитолий!»
10 июн 2021 :
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TED NUGENT: «В США нет системного расизма!»
31 май 2021 :
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TED NUGENT — о том, как избежать массовой стрельбы
26 май 2021 :
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TED NUGENT: «Мы опасно скользим по краю марксизма»
24 май 2021 :
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TED NUGENT хвалит Такера Карлсона
19 май 2021 :
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TED NUGENT — о трансгендерах в спорте
14 май 2021 :
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TED NUGENT: «Как я победил COVID»
13 май 2021 :
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TED NUGENT о борьбе с COVID-19: «Я ещё никогда так не боялся за свою жизнь»
7 май 2021 :
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TED NUGENT лечится альтернативным препаратом от COVID-19
29 апр 2021 :
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TED NUGENT: «Пандемия реальна, и больные есть»
23 апр 2021 :
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TED NUGENT: «Я никогда не утверждал, что COVID-19 — фейк!»
21 апр 2021 :
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DEE SNIDER, ALEX SKOLNICK и TRACII GUNS глумятся над тем, что TED NUGENT заболел
21 апр 2021 :
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TED NUGENT заболел COVID-19: «Я думал, что помру»
21 апр 2021 :
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TED NUGENT: «А чего это страну не закрывали из-за 18 других ковидов?»
26 мар 2021 :
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TED NUGENT: «Дональд Трамп дал мне имя»
25 мар 2021 :
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TED NUGENT: «Я не расист, расист — не я!»
24 мар 2021 :
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TED NUGENT: «Спонсора лишили!»
16 мар 2021 :
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TED NUGENT: «Байден — зомби!»
15 мар 2021 :
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TED NUGENT: «Байден — это худший человек из всех возможных, кто может представлять Америку»
8 фев 2021 :
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TED NUGENT: «Ох, кто мне только не предлагал!»
27 янв 2021 :
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TED NUGENT: «Страну ждут приступы фейкового расизма!»
20 янв 2021 :
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TED NUGENT — о Трампе: «Я у алтаря этого великого человека»
14 янв 2021 :
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TED NUGENT: «Члены БэЛэМэ устроили насильственные акты в Вашингтоне»
30 дек 2020 :
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TED NUGENT: «2020 — это полный 3,14здец!»
27 дек 2020 :
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TED NUGENT: «Байдена выбрали мёртвые души!»
11 дек 2020 :
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TED NUGENT: «Только зомби могут голосовать за Джо»
3 дек 2020 :
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TED NUGENT — о коленопреклоняющих: «Дебилы, б...»
28 ноя 2020 :
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TED NUGENT: «Голосовало слишком много мёртвых душ»
24 ноя 2020 :
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TED NUGENT: «Нефиг считать, сколько у меня будет людей на День благодарения»
10 ноя 2020 :
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TED NUGENT — о победе Джо Байдена: «Дьяволы собираются захватить контроль над Америкой»
20 окт 2020 :
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TED NUGENT: «Трамп — величайший президент США!»
22 сен 2020 :
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TED NUGENT не замечает расизма: «Цвет кожи не имеет значения для всех, кого я знаю»
16 авг 2020 :
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TED NUGENT призвал своих поклонников «не голосовать за Бонни и Клайда»
4 авг 2020 :
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TED NUGENT: «Движение "Black Lives Matter" не имеет ничего общего с жизнями чернокожих»
22 июл 2020 :
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TED NUGENT — о Трампе: «Он не какой-то мудозвон»
23 июн 2020 :
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TED NUGENT: «Не деритесь с копами — и останетесь жить»
13 июн 2020 :
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TED NUGENT — о лучшем гитаристе всех времён
5 июн 2020 :
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TED NUGENT о борьбе Трампа с Твиттером
28 май 2020 :
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TED NUGENT: «Дональд Трамп — это божественное вмешательство!»
24 май 2020 :
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TED NUGENT: «Дональду Трампу даю рейтинг А+»
19 май 2020 :
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TED NUGENT: «Будет чудом, если я куда-то поеду на гастроли, кроме США»
9 май 2020 :
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TED NUGENT: «У либералов аллергия на здравый смысл и логику»
4 май 2020 :
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TED NUGENT: «Keith Richards, может, и был пьян на каждой записи, но у него всё под контролем!»
15 апр 2020 :
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TED NUGENT: «Дональд Трамп — величайший лидер в истории человечества!»
15 ноя 2018 :
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TED NUGENT: «Канадцы совсем съехали с катушек», легализовав марихуану
6 окт 2018 :
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TED NUGENT выпустит новый альбом в ноябре
11 сен 2017 :
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TED NUGENT подверг критике комментарии Bach'a
25 авг 2017 :
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TED NUGENT: «Facebook недовешивает»
29 ноя 2016 :
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TED NUGENT рад смерти Кастро
11 ноя 2016 :
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TED NUGENT о победе Трампа
3 авг 2016 :
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TED NUGENT против Хиллари
29 июл 2016 :
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TED NUGENT: «Трамп не идеален, а вот Клинтон — лгунья!»
30 май 2016 :
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TED NUGENT согласился, что конец Принса был «жалок»
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27 июн 2022
TED NUGENT: «Зачем налоговой столько оружия?»
По состоянию на январь 2019 года налоговая служба накопила 4600 единиц оружия и пять миллионов патронов, согласно отчёту наблюдательной группы Open The Books, опубликованному в 2020 году.
Ранее на этой неделе конгрессмен от штата Флорида Мэтт Гетц — ярый союзник Дональда Трампа, который распространял ложные утверждения о том, что за беспорядками в Капитолии США в январе 2021 года стоит Антифа, заявил, что налоговая служба потратила примерно 700 000 долларов в период с марта по 1 июня на закупку боеприпасов. Гетц назвал приобретение боеприпасов «странным».
TED NUGENT, который недавно вышел из состава правления Национальной стрелковой ассоциации (NRA) после 26 лет работы, высказался по поводу приобретения налоговой службой боеприпасов во время выпуска программы "The Nightly Nuge":
«У меня много друзей в федеральных правоохранительных органах, и я уважаю их преданность закону и порядку — большинство из них. Но, к сожалению, мошенники и злоупотребляющие властью сейчас управляют всем. И я должен сказать вам, что теперь все знают, что Налоговое управление — это незаконная, аморальная бюрократия. Какого чёрта налоговому агентству нужна военная артиллерия, как Бюро по управлению земельными ресурсами, Министерству внутренних дел и Лесной службе США?
Помните, как они противостояли владельцам ранчо в Неваде, по-моему, исходя из того, что те превысили свои права на пастбища, и они пошли на них с полным военным арсеналом в бюрократических структурах, которые должны управлять дикими лошадями, причем совершенно бесхозяйственно.
Я мог бы вдаваться во всё новые и новые подробности, но налоговая служба — это плохо. Налоговая служба незаконна. Лоис Лернер использовала власть Налогового управления — неограниченную власть — для злоупотребления в отношении консервативных семей и консервативных благотворительных организаций [в 2013 году сотрудник налоговой службы Лоис Лернер рассказала, что консервативные группы, желающие получить статус освобождённой от налогов организации, подвергались дополнительной проверке на основании таких слов, как "чайная партия" или "патриоты" в их названиях].
Почему Лоис Лернер не в тюрьме? Она олицетворяет собой зверство злоупотребления властью со стороны Налоговой службы. Будь они все прокляты!»
По сообщениям, Служба по внутреннему налогообложению накапливала тяжёлое вооружение на протяжении большей части последних двух десятилетий, потратив с 2004 года более 10 миллионов долларов на оружие, боеприпасы и снаряжение военного образца. Согласно отчёту Open The Books, в 2011 году Служба по внутреннему налогообложению потратила 2,3 миллиона долларов на тяжёлое вооружение, а в 2014 году эти расходы снизились до 1,1 миллиона долларов.
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