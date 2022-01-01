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*Умер Дэн Маккаферти 53
*BLAZE BAYLEY — об альбомах IRON MAIDEN с ним: «Фанатам не оч... 28
*SHARON OSBOURNE: «BRUCE DICKINSON — долбаный ушлёпок!» 24
*Лидер BEHEMOTH: «Не надо начинать» 19
*Почему ROB CAGGIANO ушёл из ANTHRAX 16
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*

Ted Nugent

*



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TED NUGENT — о кавер-версиях MOTÖRHEAD и PANTERA



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TED NUGENT в рамках недавнего интервью спросили, что он думает о версии "Cat Scratch Fever" от MOTÖRHEAD, на что он ответил:

«Я честный парень. Во-первых, я люблю Лемми, люблю MOTÖRHEAD. И я признателен и польщён, что они выбрали одну из моих песен — это отличная связь между нами. Но это не совсем то, что я чувствую. [Смеётся]. Припев "Cat Scratch Fever" — никто никогда не играл его правильно... Они сыграли его по-европейски, и если это кому-то нравится, да благословит их Бог. И люди, которым это понравилось, я люблю всех вас. Но когда я слышу "Cat Scratch Fever", я больше слышу Motown grunt. А когда RAMONES играют "Journey To The Center Of The Mind", мой хит AMBOY DUKES, это просто слишком европейская мелодия... И я вспоминаю, что PANTERA тоже исполняли "Cat Scratch Fever". И опять же, я люблю их. Спасибо, что сыграли это. Спасибо, что оказали мне честь, выбрав одну из моих песен. Но в ней нет того грува, который мне нравится, в ней нет того пульса и той душевности Motown, которую я заложил в эту песню. Но, опять же, я люблю их за исполнение, и если всем это понравилось, я рад, что им это понравилось. Но это не моё».




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