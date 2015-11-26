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TED NUGENT : «Политкорректность — это отказ от человечности»



TED NUGENT в Твиттере вновь коснулся темы недавнего высказывания GENE'a SIMMONS'a:



«Политкорректность — это отказ от человечности.



Левые лицемерят, и их лицемерие не знает границ! Истина, логика и здравый смысл освободят их! Безоружный и беспомощный = безоружный и беспомощный.



Токсичные преступники подвергают опасности добрых и законопослушных людей каждый раз, когда одного из этих подонков выпускают обратно в мир. Примите участие в жизни вашего сообщества и убедитесь, что кто-то, придерживающийся правды, логики и здравого смысла, находится на позиции принятия решений.



Недавно на шоу Джо Пагса я ответил на комментарии GENE'a SIMMONS'а о невакцинированных. Я люблю его, он отличный человек и твёрдо стоит на своих позициях, но эти высказывания не соответствуют истине, логике и здравому смыслу».































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