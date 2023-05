сегодня



TED NUGENT против транс-монашек



TED NUGENT обрушился с критикой на команду «Лос-Анджелес Доджерс» за их решение пригласить на мероприятие "Pride Night", запланированное на 16 июня, вызывающую неоднозначную реакцию антикатолической группы активистов ЛГБТК+ «педерастов и транс-монашек», известной как Sisters Of Perpetual Indulgence.



После того как в начале этого месяца «Доджерс» объявили о приглашении известного сан-францисского братства, существующего с 1970-х годов, некоторые консервативные католики и политики обвинили команду в издевательстве над монахинями и христианской верой. Кроме того, некоммерческая правозащитная группа CatholicVote запустила кампанию стоимостью 1 миллион долларов, призывая всех бойкотировать бейсбольную франшизу.



В ответ на негативную реакцию «Доджерс» заявили, что не будут приглашать группу на праздничные мероприятия в рамках "Pride Night", но позже изменили свой подход на фоне возмущения со стороны групп ЛГБТК+ по всей стране:



«После вдумчивых отзывов от различных сообществ, откровенных обсуждений в администрации "Лос-Анджелес Доджерс" и плодотворных дискуссий с "Sisters Of Perpetual Indulgence", "Лос-Анджелес Доджерс" хотели бы принести свои искренние извинения "Sisters Of Perpetual Indulgence", членам ЛГБТК+ сообщества, их друзьям и семьям.



Мы попросили "Sisters Of Perpetual Indulgence" занять своё место на поле во время нашей 10-й ежегодной акции "LGBTQ+ Pride Night" 16 июня. Мы рады сообщить, что они согласились принять наши извинения и поблагодарить наши коллективные сообщества за жизненно важную работу, которую они неустанно выполняют на протяжении десятилетий...»



В своём заявлении Sisters Of Perpetual Indulgence сообщили следующее:



«Сегодня утром наша настоятельница, сестра Доминия, и ещё один Член правления, сестра Беронс Ноуз, встретились с президентом и генеральным директором "Доджерс" Стэном Кастеном... Сотрудники "Доджерс" принесли нам исчерпывающие извинения и объяснения, которые мы принимаем... Пусть игра будет благословенна!»



Ted в программе "Eric Bolling The Balance" прокомментировал это решение:



«Люди, принимающие такие решения, несут огромную ответственность за человечество. Это чистейшее необузданное зло. Это сатанизм. Когда вы нападаете на Христа, когда вы нападаете на верующих людей, которые соблюдают Десять заповедей, Золотое правило, Конституцию, Билль о правах, всё это — радикальные идеи, вы буквально на стороне абсолютного зла.



Сатана сейчас ногой стоит в дверях Америки. Он имеет президента, он имеет вице-президента, он имеет почти всех в партии демократов и в республиканской партии, он имеет Минюст, ЦКЗ, FDA, USDA — буквально зло контролирует большинство, если не всё, у дяди Сэма прямо сейчас.



Так что, повторюсь, это эксперимент по самоопределению. Я всего лишь гитарист, но все, кто помогает мне в правительстве, точно знают, во что верит этот гитарист. Это Бог, семья, страна, Конституция, Билль о правах, стремление быть лучшим, чем ты есть, закон и порядок. А эти извращенцы буквально вершат дела Сатаны. Это настолько очевидно, что даже гитаристы могут это понять».

